Принцесса-аферистка, которая обманула весь Лондон: история, которая удивляет и сегодня

© Getty Images

Реклама

Единственная проблема заключалась в том, что она не была принцессой, не была немкой и уже имела двух мужчин. Ее настоящее имя было Мэри Карлтон, и она была на пути к совершению одного из крупнейших в истории мошенничеств, рассказала историк Эми Боингтон.

Мэри на самом деле выросла в Кентербери в Англии и была дочерью бедного музыканта. С раннего возраста она имела большие амбиции. После побега от нескольких браков она прибыла в Лондон. Одетая в шелка и украшения, она заявила, что является немецкой принцессой по имени Мэри де Волви. Чтобы сделать ложь более убедительной, она привлекла сообщников, которые присылали ей фальшивые письма с описаниями огромных владений и вскоре молодой человек по имени Джон Карлтон «клюнул» на это — он ухаживал за ней, и они поженились.

Однако медовый месяц пары длился недолго, потому что уже через несколько недель пришло анонимное письмо, в котором утверждалось, что она мошенница и вовсе не немецкая принцесса. Поэтому Мэри арестовали и отдали под суд за двоелюбие, что тогда считалось преступлением, которое каралось смертью.

Реклама

Но вместо того, чтобы испугаться, Мэри превратила зал суда в собственный театр, она произнесла блестящую, эффектную защитную речь, утверждая, что это Джон на самом деле обманул ее, выдавая себя за богатого лорда. Публика восхищалась ее смелостью, и даже придворные короля, такие как Сэмюэл Пипс, приходили ее навестить.

Поскольку ее предыдущие мужья не явились для дачи показаний, ее оправдали и отпустили. Мэри мгновенно стала знаменитостью и даже сыграла саму себя в пьесе под названием «Немецкая принцесса». Но она не смогла отказаться от мошенничества и в течение последующих лет повторяла эту схему.

Она находила богатого мужчину, очаровывала его, а затем похищала его деньги, ключи и серебро. Но ее удача закончилась в 1672 году, когда ее поймали на краже серебряной кружки. Мэри приговорили к депортации на Ямайку, но впоследствии ей удалось сбежать, обманом попасть на корабль и вернуться в Англию.

В конце концов ее снова поймали через год, и поскольку возвращение в Англию без разрешения считалось преступлением, за которое наказывали смертью, ее казнили через повешение. Мэри было всего 30 лет, когда она умерла.

Реклама

Новости партнеров