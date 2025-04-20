Принцесса датская Изабелла: десять фактов о дочери королевы Мэри и короля Фредерика X

Принцесса Изабелла / © Getty Images

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1.Принцесса Изабелла — старшая внучка королевы Маргрете II и старшая дочь короля Фредерика X и королевы Мэри. У нее есть младшая сестра принцесса Жозефина и младший брат принц Винсент.

2.Принцесса Изабелла живет со своей семьей в Амалиенборге в Копенгагене и в Доме канцелярии во дворце Фреденсборг.

Принцесса Изабелла со своим отцом Фредериком и младшей сестрой Жозефиной / © Getty Images

3. Она родилась 21 апреля 2007 года в Rigshospitalet, университетской больнице Копенгагена. На следующий день прозвучал салют из 21 орудия в ознаменование ее рождения.Изабелла была первой принцессой, чье рождение было отмечено 21 выстрелом, так как ранее количество выстрелов в салюте было разным в зависимости от пола новорожденного, так как для мальчика производился 21 выстрел, а для девочки — 17 выстрелов.

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4. Ее крещение состоялось 1 июля 2007 года в Королевской часовне дворца Фреденсборг. Девочка была крещена в королевской крестильной купели, которая использовалась для крещения королевских детей в Дании с 1671 года, и носила королевское крестильное платье, которое было сшито для ее прапрадеда, короля Кристиана X, в 1870 году.

5. На апрель 2025 года принцесса Изабелла является второй в линии наследования престола после своего старшего брата — принца Кристиана.

Принцесса Изабелла со своей семьей / © Getty Images

6.Училась девушка в школе Tranegårdsskolen в Гентофте, ту же государственную школу посещал и ее старший брат Кристиан. Позже Изабеллу и ее младших брата и сестру родители отправили на 12-недельное обучение в международную школу Lemania-Verbier в швейцарском Вербье. А заканчивала обучение принцесса в гимназии Эрегорд, где когда-то учился ее отец Фредерик и дядя принц Иоахим.

7. Восемнадцатилетие принцессы припадает на пасхальный понедельник в 2025 году. Кстати, Изабелла родилась в один день с покойной королевой Великобритании Елизаветой II.

Принцесса Изабелла с мамой королевой Мэри / © Getty Images

Ее день рождения в Дании официально, как было озвучено дворцом, отмечался 11 и 15 апреля. Фото с празднеств мы показывали ранее.

На мероприятиях отдавали дань уважения сообществам молодого поколения, в таких направлениях, как культура, творчество, волонтерство и устойчивое развитие.

Принцесса Изабелла со своей семьей / © Getty Images