Принцесса Эстель: десять интересных фактов про наследницу шведского престола

1.Ее полное имя Эстель Сильвия Эва Мария, принцесса Швеции, герцогиня Эстергетландская и родилась она 23 февраля 2012 года, став первенцем Ее Королевских Высочеств кронпринцессы Виктории и кронпринца Даниэля. Она появилась на свет в Каролинской больнице в Сольне.

2. В соответствии с Законом о престолонаследии 1979 года, вступившим в силу 1 января 1980 года, принцесса Эстель является второй в очереди на престол после ее матери — наследной принцессы Виктории. То есть в ближайшие лет 30 она точно вряд ли станет королевой Швеции.

3. 22 мая 2012 года в Королевской часовне Королевского дворца состоялась церемония крещения принцессы. У девочки оказалось много королевских крестных, среди них ее дядя — принц Карл Филипп (брат ее матери Виктории), нынешний король Нидерландов Виллем-Александр, наследный принц Норвегии Хокон, а крестной стала королева Дании Мэри, которая на тот момент носила титул принцессы.

4. Принцесса Эстель первая женщина в шведской истории, родившаяся с правом наследования короны, которое не может быть отменено рождением наследника мужского пола, а также первый человек в шведской истории, родившийся от наследницы женского пола.

5. Девушка учится в школе Campus Manilla в Королевском Юргордене. Это частное учебное заведение в Стокгольме, предлагающее образование от дошкольного до старшего среднего уровня.

6. У принцессы Эстель есть младший брат, принц Оскар, герцог Сконский. Он появился на свет 2 марта 2016 года, через четыре года после ее рождения в то й же Каролинской больнице в Сольне.

7. Принцесса Эстель и ее брат принц Оскар вместе с родителями проживают во дворце Хага в Сольне. Этот дворец с 1932 года принадлежал отцу короля Карла XVI Густава (отца кронпринцессы Виктории) — принцу Густаву Адольфу. В 1966 году его передали правительству, а в 2009 поместье снова вернулось в королевскую семью, став резиденцией Виктории и Даниэля после их свадьбы в 2010 году.

8. 13 июня 2025 года принцесса Эстель стала крестной матерью своей кузины, принцессы Инес — дочери принца Карла Филиппа и принцессы Софии. Церемония крещения состоялась в часовне дворца Дроттнингхольм. На момент крещения Эстель было 13 лет и выбор крестной был весьма нетрадиционным, однако таким, который подчеркивает родственные связи внутри династии, а также будущую роль Эстель в королевской семье.

9. Принцесса постепенно все чаще появляется на публичных мероприятиях со своими родителями или по очереди с каждым из них, бывает на культурных или спортивных событиях.

10. В честь 14-летия девочки королевский дворец поделился ее новыми портретными фото, на одном из них к сестре присоединился ее младший брат принц Оскар. Снимки сделаны во дворце Хага фотографом Сарой Фриберг.