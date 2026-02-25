- Дата публикации
Принцесса Эстель: десять интересных фактов про наследницу шведского престола
Совсем недавно шведская принцесса Эстель отпраздновала 14-летие. К дочери кронпринцессы Виктории и кронпринца Даниэля приковано все больше внимания, ведь она взрослеет и стане больше появляться на различных публичных мероприятиях. А еще однажды ей предстоит стать новой королевой Швеции. Мы собрали для вас самые интересные факты о Ее Королевском Высочестве.
1.Ее полное имя Эстель Сильвия Эва Мария, принцесса Швеции, герцогиня Эстергетландская и родилась она 23 февраля 2012 года, став первенцем Ее Королевских Высочеств кронпринцессы Виктории и кронпринца Даниэля. Она появилась на свет в Каролинской больнице в Сольне.
2. В соответствии с Законом о престолонаследии 1979 года, вступившим в силу 1 января 1980 года, принцесса Эстель является второй в очереди на престол после ее матери — наследной принцессы Виктории. То есть в ближайшие лет 30 она точно вряд ли станет королевой Швеции.
3. 22 мая 2012 года в Королевской часовне Королевского дворца состоялась церемония крещения принцессы. У девочки оказалось много королевских крестных, среди них ее дядя — принц Карл Филипп (брат ее матери Виктории), нынешний король Нидерландов Виллем-Александр, наследный принц Норвегии Хокон, а крестной стала королева Дании Мэри, которая на тот момент носила титул принцессы.
4. Принцесса Эстель первая женщина в шведской истории, родившаяся с правом наследования короны, которое не может быть отменено рождением наследника мужского пола, а также первый человек в шведской истории, родившийся от наследницы женского пола.
5. Девушка учится в школе Campus Manilla в Королевском Юргордене. Это частное учебное заведение в Стокгольме, предлагающее образование от дошкольного до старшего среднего уровня.
6. У принцессы Эстель есть младший брат, принц Оскар, герцог Сконский. Он появился на свет 2 марта 2016 года, через четыре года после ее рождения в то й же Каролинской больнице в Сольне.
7. Принцесса Эстель и ее брат принц Оскар вместе с родителями проживают во дворце Хага в Сольне. Этот дворец с 1932 года принадлежал отцу короля Карла XVI Густава (отца кронпринцессы Виктории) — принцу Густаву Адольфу. В 1966 году его передали правительству, а в 2009 поместье снова вернулось в королевскую семью, став резиденцией Виктории и Даниэля после их свадьбы в 2010 году.
8. 13 июня 2025 года принцесса Эстель стала крестной матерью своей кузины, принцессы Инес — дочери принца Карла Филиппа и принцессы Софии. Церемония крещения состоялась в часовне дворца Дроттнингхольм. На момент крещения Эстель было 13 лет и выбор крестной был весьма нетрадиционным, однако таким, который подчеркивает родственные связи внутри династии, а также будущую роль Эстель в королевской семье.
9. Принцесса постепенно все чаще появляется на публичных мероприятиях со своими родителями или по очереди с каждым из них, бывает на культурных или спортивных событиях.
10. В честь 14-летия девочки королевский дворец поделился ее новыми портретными фото, на одном из них к сестре присоединился ее младший брат принц Оскар. Снимки сделаны во дворце Хага фотографом Сарой Фриберг.