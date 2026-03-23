Принцесса Евгения: скандалы и неприятности с которыми ей пришлось столкнуться за последний год

Принцесса Евгения / © Getty Images

Отказ от сотрудничества с благотворительной организацией

Буквально недавно в марте принцесса Евгения отказалась от руководства благотворительной организацией Anti-Slavery International, борющейся против рабства.

«После семи лет наше покровительство Ее Королевского Высочества принцессы Евгении Йоркской подошло к концу. Мы очень благодарны принцессе за ее поддержку организации Anti-Slavery International. Мы надеемся, что она продолжит работать над тем, чтобы навсегда положить конец рабству и обеспечить свободу для всех», — заявила организация.

Принцесса Евгения / © Getty Images

Евгения стала их покровительницей 18 октября 2019 года в День борьбы с рабством и на протяжении многих лет занимается защитой прав жертв современного рабства и торговли людьми. О своем решении уйти с этой должности принцесса Йоркская ничего не говорила заранее и не объясняла причины этого.

Скандал с антироссийскими санкциями и галлереей, где работает Евгения

Художественную галерею Hauser & Wirth, где принцесса Евгения работает директором с 2015 года, в прошлом году обвинили в нарушении антироссийских санкций после «поставки картины московскому коллекционеру». Обвинения были предъявлены после расследования, инициированного Налогово-таможенной службой.

Сообщалось, что галерея передала картину «Бегство от человечества» Джорджа Кондо Александру Попову для его фонда современного искусства. Но, не сообщалось, что принцесса Евгения имела какое-либо отношение к предполагаемой сделке. Однако ее имя в прессе, конечно же, прозвучало.

Вопрос с титулами для Евгении и ее сестры Беатрис

Принцессы Беатрис и Евгения и их отец Эндрю / © Associated Press

Принцессы Беатрис и Евгения не должны лишиться своих королевских титулов, хотя разговоры об этом в британской прессе появляются все чаще. Если будет принято решение исключить их отца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора из линии престолонаследия, может подняться вопрос о титулах его дочерей, но мало вероятно, что король Чарльз пойдет на такой радикальный шаг.

Королевские эксперты считают, что лишение Беатрис и Евгении титулов «принцесс» может создать «ненужные сложности для королевской семьи» и даже вызвать негативную реакцию общественности, что для монархии, конечно, ни к чему.

Принцессы Евгения и Беатрис / © Getty Images

Поэтому сегожня их роли принцесс и как частных лиц, строящих собственную карьеру и формирующих свою личность, остаются отдельными от скандалов, связанных с их родителями. Ни Беатрис, ни Евгения, напомним, не являются штатными членами королевской семьи, они остаются частью королевской семьи и по-прежнему посещают важные мероприятия, такие как рождественские и пасхальные торжества.

Перестала публиковать фото в соцсетях и появляться на публике

Принцесса Евгения со своими сыновьями / © Instagram принцессы Евгении

На фоне скандалов с родителями принцесс, Евгения перестала не только появляться на публике и попадать на глаза папарацци, но и перестала публиковать фотографии и видео в своих соцсетях. Даже на прошедший в марте День матери не поделилась фотографиями своих двоих сыновей, которыми обычно всегда делилась, а также не поздравила публично с этим праздником свою мать Сару.