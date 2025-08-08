Принцессы на учебе: в каких образах королевские особы впервые появлялись в университетах

Ингрид Александра, Елизавета, Леонор и София

Некоторые из них уже отправились в университеты, где будут получать высшее образование и поделились фотографиями. Мы же предлагаем вспомнить и посмотреть на снимки принцесс, которыми они делились в соцсетях из своих учебных заведений и взглянуть на то, какие луки они выбирали для первого появления в стенах университетов.

Испанская инфанта София

Испанский королевский дворец сообщил, что младшая дочь короля Филиппа VI и королевы Летиции будет учиться за границей. Уже после летних каникул, которые София проведет с семьей в Пальма-де-Майорке она отправится в Португалию, чтобы начать обучение по специальности «Политология и международные отношения» в колледже Форвард.

Инфанта София / © Getty Images

Это международное учебное заведение, созданное всего три года назад бывшими лидерами Франции, обещает нетрадиционный академический опыт, поскольку студенты поочередно посещают три европейские столицы в течение трехлетней программы обучения.

Инфанта София в Уэльсе / © Instagram испанской королевской семьи

Ранее инфанта закончила обучение в колледже UWCAtlantic в Уэльсе, где в мае 2025 году у нее был выпускной. Мы вспоминаем, в какой образе Софи появилась в первые день своего пребывания в Уэльсе. На ней тогда была черная рубашка в белую крупную клетку, черный короткий топ, штаны карго цвета хаки и белые кроссовки. Волосы Софии были распущены.

Норвежская принцесса Ингрид Александра

Недавно старшая дочь кронпринца Норвегии Хокона и будущая королева отправилась в Австралию, где будет учиться три года. Буквально сразу же на странице королевской семьи в Instagram опубликовали фото принцессы, сделанные в Сиднее. На этих снимках Ингрид Александра появилась в простом синем джемпере и синих широких джинсах, а также обута в белые кроссовки. Ее волосы были распущены, а в ушах были золотые серьги. Образ получился довольно простым и сдержанным, в стиле casual.

Принцесса Ингрид Александра / © Instagram норвежской королевской семьи

Принцесса останется в кампусе на протяжении всех своих университетских лет и будет изучать международные отношения и политическую экономику.

Принцесса Ингрид Александра / © Instagram норвежской королевской семьи

Принцесса бельгийская Елизавета

В прошлом году принцесса Бельгии Елизавета отправилась в США, где начала двухлетний курс обучения в магистратуре Гарвардского университета в Бостоне. Дворец тут же опубликовал несколько красочных фотографий наследницы престола из Гарварда.

Елизавета выбрала для первого университетского дня простой лук в стиле casual — коричневый топ, синие джинсы-клеш от Tommy Hilfiger с поясом на талии и обула зеленые замшевые кроссовки SNS x Adidas Originals. Образ дополняло золотое украшение на шее с монетой в виде латунного знака зодиака Скорпион Maje Paris, золотые серьги в ушах и кольцо на пальце. Елизавета распустила волосы и была практически без макияжа.

Принцесса Елизавета в Гарварде / © Instagram Бельгийской королевской семьи

Этим летом наследница бельгийского престола заявила, что отказывается от королевских привилегий в Гарварде и хочет быть наравне со своими друзьями-однокурсниками, которые столкнулись с такой же неопределенностью относительно своего будущего в связи с запретом на обучение иностранных студентов в престижном университете по визам, который ввел президент США Дональд Трамп. Продолжит ли Елизавета учебу в этом учебном заведении с сентября пока что остается загадкой.

Принцесса Елизавета в Гарварде / © Instagram Бельгийской королевской семьи

Испанская принцесса Леонор

Наследница испанского престола — принцесса Леонор — старшая дочь короля Филиппа VI и королевы Летиции — также училась в колледже UWC Atlantic College в Уэльсе. Это вообще очень популярный колледж для европейских королевских особ. Дочери короля Нидерландов Виллема-Александра и королевы Максимы тоже его заканчивали.

Принцесса Леонор / © Getty Images

После этого Леонор проходила обучение в военной академии в Сарагосе и в Военно-морской школе в Марине, которую закончила этим летом.

Публика видела все это время наследную принцессу в военной форме, как и полагается правилам тех учебных заведений, в которые она поступала. Где продолжит свою учебу Леонор дворец пока не сообщает.

Принцесса Леонор / © Getty Images

Напомним, ранее мы вспоминали школьные и студенческие годы принцессы Кейт, принца Уильяма, короля Чарльза и даже королевы Елизаветы II.