Принцу Джорджу 12 лет: что изменится для наследника британского престола с этого момента

Принц Джордж / © Getty Images

Реклама

Он — будущий король Великобритании

Принц Джордж — второй в очереди на престол после своего отца принца Уильяма и это накладывает на мальчика определенную долю обязательств уже с раннего детства.

Принц и принцесса Уэльские в день рождения принца Джорджа, 22 июля 2013 год / © Getty Images

Его родители растят принца не в строгих правилах, как это было во времена детства его прабабушки королевы Елизаветы II, которую с примерно такого же возраста готовили к тому, что ей предстоит стать королевой. У юного Джорджа определенно больше свободы, он посещает школу Ламбрук (вместе со своими младшими сестрой принцессой Шарлоттой и братом принцем Луи), а домашнее образование, которому отдавали предпочтение его предки — осталось давно в прошлом.

Что известно о будущем образовании Джорджа

Эти летние каникулы, несомненно, будут особенно значимыми для принца Джорджа. Вернувшись в Ламбрук в сентябре, он начнет свой последний учебный год в школе. Летом 2026 года, в возрасте 13 лет, Джордж завершит там обучение (в школе учатся дети до 8 класса) и перейдет в новый колледж для того, чтобы продолжить свое обучение.

Реклама

Кейт и Уильям с тремя детьми по дороге в школу Ламбрук, 2022 год / © Associated Press

Уже сейчас широко распространено мнение, что он поступит в Итонский колледж, следуя по стопам своего отца, принца Уильяма, и дяди, принца Гарри. Кейт и Уильям Уэльские уже посещали несколько раз Итон, что говорит о том, что они всерьез рассматривают этот вариант для своего старшего сына.

Итонский колледж расположен на другом берегу Темзы от Виндзора, в нескольких минутах езды от дома семьи. Его близость, а также тесные связи королевской семьи с этим учебным заведением, сделали его предпочтительным выбором для Джорджа.

Принц Джордж / © Getty Images

Принц Уильям поступил в Итон в 1995 году и провел в этом престижном учебном заведении пять лет. Считается, что академическая репутация и устоявшиеся традиции этого учебного заведения полностью соответствуют ценностям королевской семьи.

Увлечения принца Джорджа

Кроме учебы в школе известно, что принц перенял любовь своего деда короля Чарльза III к искусству и неплохо рисует, он также занимается регби, любит ходить на футбольные матчи вместе с отцом Уильямом, и, как он сам рассказал недавно во время визита на Уимблдон — неплохо играет в теннис.

Реклама

Принцесса Кейт, принц Джордж и принц Уильям на Уимблдоне, 2025 год / © Associated Press

Королевские поклонники говорят, что принц Джордж напоминает многим короля Георга VI — отца королевы Елизаветы II. Прежде всего своей сдержанностью и скромностью, чего, например, не скажешь про его озорного младшего брата принца Луи.

Новые правила с момента 12-летия для Джорджа

Именно с 12-летнего возраста наследнику королевского престола запрещается летать одним самолетом или вертолетом с другим наследником престола (то есть Джордж не может лететь в одном самолете со своим отцом Уильямом).

Маленький принц Джордж и принц Уильям в вертолете / © Getty Images

Это старинное правило безопасности, призвано защитить монархию в случае несчастных случаев и сохранить линию престолонаследия в безопасности. Протокол безопасности был применен и к принцу Уильяму с тех пор, как он был ребенком, как прямой наследник престола. Но, будет ли он применен к принцу Джорджу? Мы узнаем это со временем, но, нам кажется, Кейт и Уильям весьма прогрессивные королевские особы и не будут следовать этому правило, по крайней мере слишком строго следовать.

Принц Джордж и выходы в свет

Принц Джордж Уэльский уже несколько лет посещает со своими родителями разные публичные мероприятия, в том числе и крупные королевские, такие как Trooping the Colour, коронация его деда Чарльза III, и другие важные события.

Реклама

Принц Джордж и принц Уильям на футболе / © Associated Press

Принц Джордж на коронации своего деда короля Чарльза III, 2023 год / © Associated Press

С возрастом он будет брать на себя еще больше обязательств, но пока что все внимание его родителей будет сосредоточено на образовании принца, а также на том, чтобы он рос в нормальной среде, много времени проводил на свежем воздухе и наслаждался своим детством и юностью, пока бремя короны не ляжет на его плечи.