Привычка Элизабет Тейлор, которая очень раздражала ее окружение, и секрет ее макияжа

Элизабет Тейлор / © Associated Press

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Элизабет Тейлор запомнилась как женщина с королевской осанкой, невероятной харизмой и в то же время удивительной простотой в общении. Она не любила сплетен, мелочных ссор и не создавала лишней драмы. Однако одна ее привычка годами испытывала терпение тех, кто работал рядом. Об этом рассказало издание People.

Опоздания

Элизабет Тейлор / © Associated Press

Больше всего окружающих Тейлор раздражала ее хроническая пунктуальность — точнее, ее полное отсутствие. «Единственное, что могло свести меня с ума в Элизабет, — это ее опоздания», — вспоминает адвокат звезды.

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Причиной часто служил сложный ритуал ухода за собой актрисы. Когда адвокат звонила, чтобы узнать, как проходит подготовка Тейлор, она могла услышать в ответ: «Она в ванной». На первый взгляд, это означало, что до выхода еще далеко, однако на самом деле ванна была заключительным этапом подготовки. Тейлор принимала ее уже после макияжа и использовала пар, чтобы зафиксировать косметику. Затем оставалось только одеться, надеть украшения — и можно было выходить.

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Она делала макияж лучше всех

Элизабет Тейлор / © Associated Press

Особо отмечают еще одну деталь: хотя макияж Тейлор могли делать профессионалы, лучше всего она наносила его сама. Ее собственный подход к красоте сегодня кажется удивительно современным. На официальном сайте актрисы отмечается, что после нанесения косметики она принимала ванну и давала пару закрепить макияж.

Тейлор также использовала легкое тональное средство, сквозь которое просвечивали ее веснушки, и матовую серую подводку. В результате получался естественный, слегка сияющий образ — своеобразная версия современного тренда «без макияжа» задолго до того, как он стал популярным.

Возможно, именно это небольшое человеческое несовершенство и делает образ Элизабет Тейлор еще более интересным. Она могла быть голливудской легендой, иконой стиля и одной из самых известных женщин своего времени, но в то же время могла заставить целую команду ждать, пока она закончит свой ритуал красоты. Так что даже в этом у нее были свои правила.

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