Кронпринцесса Метте-Марит / © Getty Images

До встречи с наследником престола

Метте-Марит родилась в городе Кристиансанд в семье рекламного агента и журналиста, а также бывшей банковской служащей. Ее отец был дважды осужденным за насильственные преступления. Они с матерью развелись, когда Метте была еще ребенком и оба построили новые семьи.

Девочка училась в средней школе Оддернес в Кристиансанде, а потом провела шесть месяцев в средней школе Вангаратты в Австралии в качестве студентки по обмену с организацией «Молодежь за взаимопонимание» . После возвращения Метте училась в школе при соборе Кристиансанда, где сдала выпускные экзамены в 1994 году. Она прошла подготовительные курсы в колледже Агдера и работала официанткой в ​​ресторане Café Engebret в Осло. В 2012 году она получила степень магистра в области исполнительного менеджмента в Норвежской бизнес-школе BI.

Будущая кронпринцесса Норвегии

Со своим будущим мужем Метте-Марит познакомилась на крупнейшем музыкальном фестивале Норвеги Quart. Очень скоро они начали жить вместе в арендованной квартире в Осло, что не одобрялось консервативной Норвежской церковью.

Метте-Марит и кронпринц Хокон в день своей помолвки / © Getty Images

Когда в 2000 году было объявлено о помолвке наследного принца Хокона с Метте-Марит, реакция общественности и СМИ была негативной, многие норвежцы были шокированы происходящим. Часто упоминались отсутствие образования у Метте-Марит, ее предыдущие отношения с осужденным преступником и социализация в среде, «где наркотики были легко доступны».

Поддержка короля Харальда V своей невестке

Король Харальд V и кронпринцесса Метте-Марит / © Getty Images

Ее будущий на тот момент свекор, король Харальд V, в день свадьбы назвал ее «необыкновенной девушкой», которая «выбрала необыкновенную жизнь». Король не понаслышке знал, что значит добиваться разрешения брака с девушкой, которую любишь. Его отношения с женой Соней Харальдсен (нынешней королевой Соней) длились долгие девять лет, прежде, чем он получил разрешение от своего отца - короля Олава V – на этот союз. Пришлось даже угрожать, мол кронпринц навсегда останется холостым, если ему не позволят жениться на любимой Соне.

Хокон и Метте-Марит объявили о своей помолвке 1 декабря 2000 года, а поженились 25 августа 2001 года в соборе Осло.

Свадьба Метте-Марит и Хокона в 2001 году / © Getty Images

Метте-Марит публично признала ошибки прошлого

На пресс-конференции перед королевской свадьбой будущая принцесса заявила: «Мой юношеский бунтарский дух был гораздо сильнее, чем у многих других. В результате я вела довольно бурную жизнь. Мы перешли все границы, и я очень сожалею об этом. Для меня было важно жить вопреки тому, что считалось приемлемым. Я не могу снова сделать такой выбор, хотя и хотела бы. Я надеюсь, что теперь смогу избегать разговоров о своем прошлом, и что пресса уважает это желание».

Кронпринцесса Метте-Марит и кронпринц Хокон / © Associated Press

Суд над ее сыном Мариусом Хойби

Ее первенец, Мариус, от предыдущих отношений с мужчиной, предположительно осужденным за преступления, связанные с наркотиками, родился в январе 1997 года. Когда Метте-Марит стала женой кронприцна Норвегии, он усыновил ее сына. На момент их свадьбы Мариусу было 4 года – безобидный ребенок, который вырос и принес столько проблем своей матери и всей королевской семье.

Мариус Хойби и кронпринцесса Метте-Марит / © Getty Images

Сейчас ему 29 лет, и он обвиняется в огромном количестве преступлений, в том числе и жестокого сексуального характера, а суд над парнем продлится до середины марта. Мариус Хойби находится под арестом и ему инкриминируют 38 правонарушений. Кронпринц Хокон публично выступал накануне суда перед журналистами, заявив: "Мариусу предъявлено серьезное обвинение. Сегодня, конечно, мы думаем обо всех пострадавших. Полиции также должно быть позволено выполнять свою работу, и судебным органам должно быть позволено выполнять свою работу. Я уверен, что они сделают это как следует. Также верно, что это в большой степени касается всех нас, кто находится вокруг».

Также известно, что в суде ни Хокон, ни Метте-Марит появляться не планируют.

Связь кронпринцессы с педофилом Джеффри Эпштейном

Последней каплей в череде проблем (начиная от суда над сыном и заканчивая проблемами со здоровьем), Метте-Марит столкнулась с новым вызовом. Бывшая дружба Метте-Марит с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном попала в заголовки новостей после того, как Министерство юстиции США в январе 2026 года опубликовало более трех миллионов файлов, связанных с педофилом. Выяснилось, что Метте-Марит и Эпштейно вели переписку уже после его ареста за сексуальные преступления. Причем переписка была весьма странного характера, в ней Метте спрашивает у Эпштейна, уместно ли ей предлагать ее 15-летнему сыну принцу Сверре (родной сын кронпринца Хокона) повесить на стену обои с двумя обнаженными женщинами, несущими доски для серфинга на пляже).

После публикации этих писем Метте-Марит выпустила официальное заявление, сказав, что сожалеет и хочет все объяснить публике, но только, когда сможет это сделать. А ее муж кронпринц Хокон в беседе с журналистами публично в очередной раз поддержал жену и попросил просто дать ей время.

Кронпринцесса Метте-Марит / © Getty Images

Справится ли норвежская монархия с очередным кризисом и, станет ли Метте-Марит королевой-консортом когда-либо, пока остается загадкой, ведь положение у нее нынче очень шаткое.