Продукты, которые едят знаменитости, чтобы их кожа выглядела моложе

Мы уже знаем, что то, что мы едим, существенно влияет на здоровье и внешний вид нашей кожи.

Диета с высоким содержанием обработанных пищевых продуктов, сладких закусок и вредных жиров может способствовать воспалению в организме, которое может проявляться в виде прыщей, покраснений и тусклости кожи. Кроме того, диеты, в которых отсутствуют необходимые питательные вещества, такие как витамины А, С и Е и жирные кислоты омега-3, могут привести к проблемам с кожей, таким как сухость, морщины и неровный тон. Если вы будете употреблять богатые питательными веществами продукты, это может поддержать здоровье вашей кожи изнутри, что приведет к более молодому и сияющему цвету лица.

Womans world назвал продукты, которые едят знаменитости, потому что они лучше всего подходят для красоты кожи, и объяснил, как они работают. Лицензированный косметолог Елене Дуке рассказала о лучших продуктах для кожи и о том, что они могут сделать для вас.

Меган Маркл и миндаль

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Орехи — любимая закуска многих знаменитостей, заботящихся о своем здоровье, в том числе Меган Маркл, герцогини Сассекской. Это неудивительно, ведь популярная закуска богата витаминами, минералами и антиоксидантами. Фактически, исследование изучило влияние миндаля на здоровье кожи и обнаружило, что ежедневное его употребление может помочь уменьшить выраженность морщин на лице у женщин в постменопаузе.

В интервью Маркл рассказала, что во время съемок в "Форс-мажорах" она съедала горсть миндаля, чтобы иметь сияющую кожу. Миндаль — отличный источник витамина Е, который помогает вашей коже удерживать влагу и восстанавливать ткани, комментирует косметолог. Он может улучшить текстуру кожи и сделать ее мягкой и гладкой.

Миндаль / Фото: Credits

Миндаль также может замедлять старение. Антиоксиданты в миндале могут помочь защитить кожу от повреждения свободными радикалами, вызванного ультрафиолетовыми лучами, что в значительной степени способствует преждевременному старению.

Кейт Миддлтон, Виктории Бекхэм и рыба

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Associated Press

Являетесь ли вы поп-принцессой или настоящей принцессой, вы должны знать, что употребление рыбы полезно для тела. Кейт Миддлтон и Виктория Бекхэм - как известно, большие любительницы рыбы. 49-летняя Бекхэм рассказала, что придерживается диеты из приготовленного на гриле лосося и овощей и редко от нее отклоняется.

Виктория Бекхэм / Фото: Associated Press

42-летняя Миддлтон, у которой недавно обнаружили рак, регулярно предпочитает суши, в том числе терияки с лососем. Лосось является источником жирных кислот омега-3, витаминов и питательных веществ, которые помогают защитить кожу от окислительного стресса, что приводит к омоложению и повышению коллагена.

По словам косметолога, жирные кислоты омега-3, содержащиеся в рыбе, помогают поддерживать естественный жировой барьер кожи, необходимый для поддержания гидратации и увлажненности кожи. Это может предотвратить сухость, шелушение и тусклость, что приведет к более сияющему цвету лица. Эти жирные кислоты также обладают противовоспалительными свойствами, которые могут помочь уменьшить покраснение и раздражение кожи. Это особенно полезно людям с воспалительными заболеваниями кожи, такими как прыщи, экзема или псориаз.

Рыба / Фото: Credits

И на этом преимущества не заканчиваются. Рыба содержит питательные вещества, такие как белок и витамин Е, которые поддерживают выработку коллагена в коже. Коллаген необходим для поддержания эластичности, упругости и гладкости кожи, способствуя молодости и безупречному внешнему виду. Косметолог утверждает, что некоторые исследования показывают - жирные кислоты омега-3 могут помочь защитить кожу от ультрафиолетового излучения и преждевременного старения, вызванного воздействием солнца. Это может помочь снизить риск появления морщин и пигментных пятен.

Дженнифер Энистон и зеленый чай

Дженнифер Энистон / Фото: Associated Press

Чтобы улучшить кожу, Дженнифер Энистон пьет чай матча. Матча — разновидность зеленого чая — считают волшебным зеленым эликсиром, обладающим множеством преимуществ для кожи, независимо от того, пьете ли вы его или применяете местно. Это средство также предотвращает старение. Исследования показали, что фитохимические вещества в зеленом чае могут увеличить выработку коллагена и предотвратить его разрушение, что является серьезным фактором, влияющим на скорость старения вашей кожи.

55-летняя актриса заявила, что пристрастилась к зеленому чаю, пьет его вместо кофе и даже добавляет порошок на основе чая матча в свои протеиновые коктейли.

Зеленый чай богат антиоксидантами, особенно катехинами, которые помогают защитить кожу от повреждений, вызванных свободными радикалами, которые ускоряют процесс старения и приводят к появлению морщин и провисанию кожи, — комментирует Дуке. Нейтрализуя свободные радикалы, зеленый чай помогает сохранить молодость кожи.

Как и рыба, зеленый чай также обладает противовоспалительными свойствами, которые помогают уменьшить покраснение, воспаление и раздражение кожи.

Гвинет Пэлтроу и костный бульон

Гвинет Пэлтроу / Фото: Associated Press

У Пэлтроу есть немало странных секретов здоровья, которыми она поделилась на своей платформе Goop. Но самым безвредным из них является костный бульон, который, по ее словам, она пьет каждый день, чтобы уменьшить воспаление, перенесенное после Covid.

Костный бульон богат коллагеном - белком, который формирует структуру кожи. Потребление продуктов, богатых коллагеном, таких как костный бульон, может помочь поддержать выработку коллагена в организме, улучшая эластичность и увлажнение кожи, — считает косметолог. Он также богат аминокислотами, включая глицин, пролин и глутамин. Эти аминокислоты играют важную роль в поддержании здоровья кожи. Глицин, например, участвует в синтезе коллагена и способствует заживлению ран.

Все больше данных также свидетельствует о тесной связи между здоровьем кишечника и красотой кожи. Костный бульон богат желатином и глютамином, которые полезны для здоровья кишечника. Здоровый кишечник может способствовать более чистой и здоровой коже.

Голди Хоун и оливковое масло

Голди Хоун / Фото: Getty Images

Сообщается, что 78-летняя актриса Голди Хоун рекомендует использовать оливковое масло, полезное для сердца, для ее уставшей от стресса кожи, принимая две столовые ложки в день и втирая его в кожу.

Оливковое масло / Фото: Credits

Как и овощи, оливковое масло обладает питательной ценностью при употреблении в пищу в сыром виде. Оливковое масло — это суперпродукт, богатый антиоксидантами и липидами, которые питают волосы, кожу и ногти. Употребление оливкового масла помогает увлажнить кожу изнутри.

Это полезно для снижения окислительного стресса и воспаления, что особенно важно для женщин в период менопаузы, — говорит Дипали Кашьяп, доктор медицинских наук.

Всего 1,5-2 столовые ложки в день — это все, что нужно, чтобы получить все преимущества оливкового масла. Начните с чайной ложки и посмотрите, как вы себя почувствуете. Если ваш организм переносит это, вы можете постепенно увеличить дозу до пары чайных ложек, затем столовой ложки и, возможно, пары столовых ложек. Если вы выпьете его и почувствуете тошноту, ваша пищеварительная система не готова, утверждает доктор Кашьяп. Постепенное увеличение потребления и выбор высококачественного масла могут улучшить вкус и общее впечатление.

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