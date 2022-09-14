Старейшая правящая династия Европы уже несколько веков страдает от так называемого "проклятия рода Гримальди", согласно которому ни одному из членов этой семьи не дано быть счастливым в любви и браке – им потомки знатного рода обязаны своему предку, ревностному католику Франсуа.

Согласно старинной легенде, он отправил на костер ведьму, с которой его когда-то связывали близкие отношения – она была его возлюбленной. Женщина прокляла Франсуа, сказав, что его потомки обретут славу и богатство, но счастья в личной жизни им не видать – никто из них не сможет встретить свою вторую половинку, а если такое и произойдет, то они обязательно ее потеряют. Можно сколько угодно смеяться над наивной верой людей в мифы и легенды, но проклятие рода Гримальди сбылось на все сто процентов – все его представители несчастны в любви. История любви наследного принца Монако Ренье III и американской кинозвезды Грейс Келли – особая страница летописи проклятого рода.

Грейс Келли с принцессой Стефанией / Фото: Getty Images

В золотой клетке

Они познакомились в 1955 году во время Каннского кинофестиваля, на котором Келли представляла голливудскую делегацию, и сразу понравились друг другу. И вскоре кинозвезда стала принцессой Монако – 18 апреля состоялась закрытая гражданская церемония бракосочетания, 19 апреля – открытое для публики венчание. Около собора святого Николая, в котором проходила церемония, собралось больше двадцати тысяч человек – это были как жители княжества, так и поклонники Келли, съехавшиеся туда со всего мира. По телевидению за венчанием князя Монако и голливудской звезды наблюдали тридцать миллионов зрителей.

Принц Ренье, принцесса Грейс, принц Альберт и принцесса Каролина / Фото: Getty Images

Келли не сразу поняла, что попала в золотую клетку. В 1957 году у Ренье и Грейс родилась дочь Каролина Маргарита Луиза, еще через год – сын Альбер, ныне – правящий князь Монако. Подданные княжества обожали свою принцессу, но когда после рождения третьей дочери – Стефании Марии Елизаветы – Альфред Хичкок, у которого Келли уже снималась в фильме "В случае убийства набирайте "М", предложил ей работу в своей новой картине, они восприняли это в штыки – их любимая Грейс не должна вести себя столь легкомысленно, примерная жена и мать не может – и не должна! – быть актрисой. "Живи я в Америке, то, наверное, могла бы совмещать обязанности хранительницы семейного очага и актрисы, – грустно сказала Грейс журналистам. – В Монако я могу играть только одну роль – жены принца Ренье".

Грейс Келли / Фото: Getty Images

Борьба с одиночеством и неприкаянностью

Увы, отношения с мужем, в жертву которым Келли принесла свою карьеру в кино, не оправдали ее ожиданий – Ренье III отличала вспыльчивость, под влиянием которой он мог накричать на жену – зачастую прилюдно – и даже запустить в нее тем, что попалось ему под руку, и нелюдимость – общению с людьми он предпочитал общение с животными, для чего держал собственный зоопарк.

Грейс любила детей, но они росли и все дальше и дальше отдалялись от нее: старшая дочь Каролина целиком и полностью погрузилась в свою личную жизнь, сын Альбер считался ловеласом и крутил романы сразу с несколькими девушками, вошедшая в подростковый возраст Стефания росла сорванцом, с которым никто не мог справиться. Келли видела, что не нужна ни мужу, ни детям, и это разбивало ее сердце. К тому же в это время она начала набирать вес, что не могло не расстраивать Грейс, которая всегда была воплощенным изяществом.

С одиночеством и неприкаянностью она боролась как могла – увлеклась созданием картин из засушенных цветов и даже организовала выставку своих работ, читала стихи на европейских поэтических фестивалях, мечтала организовать в Монако драматический театр, в котором играли бы самые знаменитые актеры со всего мира, и даже завела, одного за другим, несколько молодых любовников – 30-летнего режиссера-документалиста Роберта Дорнхельма и 29-летнего американского бизнесмена Джеффри Фитцджеральда. Отношения с такими молодыми людьми было довольно рискованным, если учесть, что самой Келли к тому времени было уже под пятьдесят.

Полет в пропасть

Трудно сказать, как далеко зашла бы Грейс в своем стремлении убежать от одиночества и возраста, если бы не трагическое событие 13 сентября 1982 года – в тот день стояла замечательная погода и Келли решила покататься на машине со своей младшей дочерью Стефанией. За руль она села сама. Отъехав от дворца всего пару километров, королевский "Ровер" рухнул в пропасть на горной дороге. Как оказалось впоследствии, у Келли произошел инсульт, вследствие чего она потеряла сознание и автомобиль оказался неуправляемым. Существует и другая версия, согласно которой в машине были испорчены тормоза – их перерезали мафиози, нацелившиеся на игорный бизнес Монте-Карло. Говорили также о том, что за рулем в тот роковой день находилась семнадцатилетняя Стефания, но княжеский двор упорно отвергал такие обвинения.

Принцесса Каролина, принц Алберт, принцесса Стефания / Фото: Getty Images

Стефания отделалась легким испугом и несколькими ушибами и царапинами, а ее мать доставили в клинику с тяжелой черепно-мозговой травмой. Врачи, обследовав Грейс, вынесли вердикт: никаких шансов на излечение у нее нет. На следующий день, 14 февраля 1982 года, с разрешения семьи ее отключили от аппарата искусственного дыхания.

Ренье III пережил свою жену на двадцать с лишним лет. Меньше чем за год до смерти жены на праздновании 25-летия со дня их свадьбы, он сказал: "Теперь я люблю свою жену еще больше, чем в день нашего венчания. Она – моя принцесса, любимая и единственная".

Мила Королева

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