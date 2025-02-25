Пьяная Лоуренс, голый мужчина на сцене и пощечина Смита: 10 памятных моментов "Оскара"

2 марта в Лос-Анджелесе состоится 87-я церемония вручения наград "Оскар", которые присуждаются Американской академией кинематографических искусств и наук и считается самой престижной наградой в мире.
Традиционно за звание лучшего фильма года будет бороться десять картин, а гости мероприятия продемонстрируют на красной дорожки роскошные образы и украшения, созданные и предоставленные им от именитых брендов.
Но помимо всего этого мероприятие часто обсуждается из-за различных казусов, которые на нем происходят, эмоций актеров и мемов, которые в результате переполняют Сеть. В преддверии церемонии, предлагаем вспомнить некоторые смешные, эмоциональные и странные моменты, которые уже вошли в историю "Оскара" навсегда.
Селфи звезд
Эллен Дедженерес, Брэдли Купер, Джаред Лето, Дженнифер Лоуренс, Ченнинг Татумом, Мерил Стрип, Джулия Робертс, Кевин Спейси, Брэд Питт, Анджелина Джоли, Люпита и Питер Нионго во время 86-й ежегодной церемонии вручения премии.
Райан Рейнольдс в розовом
Актер исполнил свой хит из фильма "Барби" I'm Just Ken на сцене во время 96-й ежегодной церемонии вручения премии.
Пощечина Уилла Смита
Уилл Смит дает пощечину Крису Року на сцене во время 94-й ежегодной церемонии из-за того, что тот неудачно пошутил над его женой.
Пьяная Дженнифер Лоуренс
Актриса в вечернем платье и с бокалом вина лезла через стулья в зале. Єто произошло во время 90-й церемонии.
Вупи Голдберг нарядилась королевой
Актриса, одетая как королева Великобритании Елизавета I, открывает 71-ю церемонию вручения премии.
Татум О’Нил получила награду
10-летняя актриса получила "Оскар" за работу вместе с отцом в фильме "Бумажная луна". Она стала самой молодой актрисой, удостоенной этой премии.
Голый мужчина на сцене
Мужчина по имени Роберт Опал выбежал обнаженным на сцену в 1974 году. Это случилось перед вручением премии "Оскар» за "Лучший фильм" на 46-й ежегодной церемонии.
Пес среди гостей
Собака по имени Месси, снявшаяся в фильме "Анатомии падения", появилась среди гостей церемонии.
Слезы Холли Берри
Актриса Холли Берри получила "Оскар" за "Лучшую женскую роль" во время 74-й церемонии. Она стала первой чернокожой актрисой, которая победила в этой номинации. На сцене она разрыдалась.
Конь на сцене
Актер Вэл Килмер вышел с лошадью на сцену после того, как он представил специальный сегмент в честь поющих ковбоев Роя Роджерса и Джина Отри на 71-й церемонии вручения премии.
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