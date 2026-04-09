Пять лет без принца Филиппа: как изменилась жизнь семьи Виндзоров за это время

Принц Филипп / © Associated Press

Он был опорой для Елизаветы II

Королева Елизавета II и принц Филипп / © Associated Press

Когда герцог Эдинбургский скончался 9 апреля 2021 года, незадолго до своего 100-летия, мир оплакивал потерю «опоры» королевы Елизаветы II. Монарх переживала очередной трудный период в своей жизни достойно, хотя и сама испытывала проблемы со здоровьем о которых, разумеется, публично не рассказывала. Она прожила еще семнадцать месяцев, прежде чем уйти следом за дорогим мужем.

Причина смерти принца Филиппа

Тогда в 2021 году публике озвучили единственную причину смерти герцога Эдинбургского – естественная старость. Вопросов ни у кого не возникало, ведь ему было 99 лет – очень преклонный возраст. А в недавно вышедшей новой биографии королевы историк Хьюго Викерс раскрыл другую причину смерти принца – рак поджелудочной железы, с которым он боролся восемь лет до своей кончины.

Принц Филипп / © ALS Association

Смерть королевы Елизаветы II в 2022-м

Ее Величество ушла из жизни 8 сентября 2022 года в своем любимом замке Балморал, в Шотландии. За два дня до этого дня, королева приняла отставку премьер-министра Бориса Джонсона и назначила нового премьера Лис Трасс, которое прошло впервые в истории не в стенах Букингемского дворца, а в Балморале. И через два дня королева скончалась. Продолжительный период до смерти Елизавета II испытывала проблемы с передвижением, на ее руках были видны следы синяков, но диагноз не раскрывался. Спустя несколько лет после смерти монарха Борис Джонсон первым рассказал, что королева боролась с раком костей. А ее команда врачей, как могла старалась продлить ей жизнь, чтобы британцы смогли отпраздновать 70-летний юбилей ее правления в июне 2022-го. Елизавета хорошо подготовилась к смерти и ушла, завершив все свои земные дела.

Королева Елизавета II и премьер Лиз Трасс, 6 сентября 2022 года / © Associated Press

Рак короля Чарльза и принцессы Уэльской

В 2024 году рак снова поразил сердце престола. Королю Чарльзу и его дорогой невестке принцессе Уэльской Кэтрин поставили диагнозы, подробности которых не раскрывались. В случае с монархом, Чарльз сразу объявил публике о болезни, хотя его супруга Камилла и возражала. Король рассказал, что сделал это для того, чтобы привлечь внимание к проблеме и показать пример людям проходить обследования.

Король Чарльз и принцесса Уэльская Кейт / © Associated Press

С принцессой Уэльской дела обстояли немного иначе. Больше месяца после перенесенной плановой операции на брюшной полости Кейт не выходила на связь, и в прессе стали появляться теории заговора о ее исчезновении. В марте 2024 года принцесса записала видеообращение, в котором рассказала, что ей понадобилось некоторое время, чтобы осознать проблему и рассказать о ней их с Уильямом детям не травмируя их. Весь год Кейт проходила курт превентивной химиотерапии и вернулась к исполнению королевских обязанностей ближе к началу 2025-го, заявив о ремиссии. Король же продолжает лечение до сих пор, но настроен оптимистически.

Принцесса Уэльская / © Associated Press

Изгнание принца Эндрю

Любимый сын королевы Елизаветы II окончательно потерял все. Его связь с покойным педофилом и финансистом Джеффри Эпштейном еще больше стала достоянием внимания общественности. Король Чарльз был вынужден лишить брата даже его титулов «герцога Йоркского» (хотя тут Эндрю вызвался отказаться от герцогства на опережение) и титула «принца» (данное ему по праву рождения). Его выселили из Королевской-лоджи на ферму Марш в Сандрингеме, а на его собственный день рождения в феврале 2026 он был арестован в подозрении в «ненадлежащем исполнении служебных обязанностей» за якобы передачу конфиденциальной информации Джеффри Эпштейну.

Экс-принц Эндрю после ареста / © Getty Images

Сейчас по делу экс-принца идет следствие, он не появляется на публике все это время, а его бывшая жена Сара Фергюсон исчезла из поля зрения прессы.

Сестры Беатрис и Евгения Йоркские оказались в трудном положении

Принцессы Евгения и Беатрис Йоркские / © Associated Press

Из-за связей их родителей Эндрю и Сары – девушки оказались в сложной положении. Сейчас они стараются не появляться на публичных мероприятиях и не были приглашены присоединиться к королевской семье на Пасху. Ранее сообщалось, что сестры не будут приглашены и на королевский Аскот в июне, но также сообщалось, что король Чарльз любит своих племянниц и сообщил им, что будет рад видеть их с их семьями на любимом конном мероприятии. Британская пресса считает, что принцессы не должны отвечать за ошибки их родителей.

Рождение королевских детей

Принц Гарри и Меган Маркл с детьми Арчи и Лилибет / © Instagram Меган Маркл

Были и приятные новости для королевских семей. Родословная герцога Эдинбургского пополнилась четырьмя правнуками. В июне 2021 года Меган Маркл родила дочь принцессу Лилибет, также дочь Афина родилась у принцессы Беатрис в январе 2025 года, а принцесса Евгения в 2023-м родила второго сына Эрнеста. И хотя Гарри и Меган продолжают жить в Калифорнии и отношения с королевской семьей так и не наладили, дети Беатрис и Евгении проживают в Британии.

Грядет королевская свадьбе

Харриет Сперлинг и Питер Филлипс / © Getty Images

С момента свадьбы принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци в 2020-м году, которая стала последней королевской свадьбой и для принца Филиппа, больше не было столь громких торжеств. Но этим летом, 6 июня 2026 года, племянник Филиппа – сын его дочери принцессы Анны – Питер Филлипс – женится на детской медсестре Харриет Сперлинг. Король Чарльз и королева Камилла, а также принц и принцесса Уэльские с детьми ожидаются среди гостей.