Пять любимых экологичных брендов герцогини Кембриджской

Герцогиня Кембриджская Кэтрин – супруга принца Уильяма и будущая королева-консорт Великобритании – достойный пример для подражания. Поклонники охотно следят за выходами Кейт на публику и поддерживают герцогиню в стремлении экологичного потребления вещей. Мы разобрали гардероб Кэтрин, чтобы рассказать вам о ее любимых брендах, которые создают красивые вещи и в то же время берегут природу.

Stella McCartney

Британский дизайнер Стелла Маккартни – известная защитница животных и окружающей среды – и герцогиня Кембриджская разделяет с ней эту позицию. Поэтому охотно носит вещи от бренда Stella McCartney. В синем платье-футляре мы видели Кэтрин во время авиашоу Royal International Air Tattoo, на аэродроме в Глостершире.

Герцогиня Кембриджская, принц Уильям и их старший сын принц Джордж / Getty Images

Синее лаконичное платье стоимостью 685 фунтов Кейт сочетала с темно-синим пиджаком и бежевыми туфлями-лодочками на каблуках. В этом же платье герцогиня появлялась на публике и во время других своих выходов.

Герцогиня Кембриджская / Getty Images

Коралловое платье этой же марки Кэтрин выбирала для фотосессии в честь крещения сына принца Гарри и герцогини Сассекской Меган – Арчи. Кстати, сама Меган – тоже большая поклонница дизайнера, ее второе свадебное платье было именно от Stella McCartney.

Beulah London

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Еще одна британская марка Beulah London среди фаворитов герцогини Кембриджской. У бренда есть социальная миссия: десять процентов от своей прибыли они перечисляют организации Impact Partners через свой фонд Beulah Trust, которые идут на создание рабочих мест для женщин, пострадавших от рабства. Платья этого бренда герцогиня, которая и сама не равнодушна к социальным проектам, носит очень часто. Недавно надевала цветочное платье для визита в хлебопекарню Beigel Bake.

В темно-зеленом платье с поясом на талии Кэтрин приезжала в офис организации Family Action в Люишеме.

Герцогиня Кембриджская / Getty Images

Не только платья, но и аксессуары герцогиня Кэтрин носит от этой марки. Во время визита с город Мамблс и Порт-Толбот герцогиня подчеркнула темно-синее двубортное пальто от Hobbs, из-под которого виднелось красное платье от Zara красным шарфом от Beulah London, сделав образ цельным.

Герцогиня Кембриджская / Getty Images

Perfect Moment

Выбирая образы для повседневной жизни или неторжественных мероприятий, герцогиня Кембриджская делает ставку на комфорт и экологичность. Одной из ее любимых марок является бренд Perfect Moment, дизайнеры которого заботятся о комфорте и создают стильную одежду для горнолыжного спорта и путешествий. У Кэтрин есть любимая красная куртка от этой марки. Ее стоимость – около 400 долларов, надевает герцогиня ее часто на разные спортивные мероприятия.

Герцогиня Кембриджская / Associated Press

Также в ней герцогиня появлялась на публике во время рождественской ярмарки. Основателем этого бренда является профессиональный лыжник Тьерри Донард. Одежду изготавливают из экологически чистых материалов, пригодных для вторичной переработки.

Erdem

Еще один любимый бренд Кейт – Erdem – британская марка, которую основал модельер с канадско-турецкими корнями. Визитной карточкой этого бренда является цветочный принт. К тому же бренд сотрудничал со шведской маркой масс-маркет H&M, которую герцогиня Кембриджская тоже любит и охотно носит.

Герцогиня Кембриджская / Associated Press

Цветочное платье от Erdem Кэтрин надевала на открытие выставки в Chelsea Flower Garden. Но не только платья в любимчиках у Кэтрин. Есть в ее гардеробе одно любимое зеленое пальто от Erdem, которое герцогиня носит довольно часто. Впервые Кейт надевала его во время тура по Новой Зеландии в апреле 2014 года и с удовольствием носит до сих пор.

Zara

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С каждым годом бюджетный бренд Zara становится "зеленее" и входит в число любимчиков герцогини Кембриджской. Кейт умело сочетает наряды недорогой марки с другими люксовыми брендами. До 2025 года компания полностью планирует перейти на экологически чистые материалы, используя их в создании одежды. В гардеробе герцогини от бренда Zara есть джинсы, любимое красное платье – то самое, которое Кейт сочетала с экологичным платком от Beulah London, который мы упоминали ранее. А еще она смело надевала леопардовую юбку от Zara под бежевое двубортное пальто от Massimo Dutti и черную трикотажную водолазку. В таком аутфите Кэтрин приезжала в детский центр Ely and Careau в Кардиффе.

Герцогиня Кембриджская / Getty Images

Какой бы бренд ни выбрала герцогиня Кембриджская, бессменным остается одно: поклонники восхищаются стилем своей любимицы и хвалят ее за то, что она не равнодушна к вопросам экологичности вещей, которые носит.

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