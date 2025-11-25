Пять мужей Джоан Коллинз: за кого выходила замуж легендарная актриса

Джоан Коллинз / © Associated Press

Джоан Коллинз — легендарная актриса и светская львица, которая прославилась на весь мир благодаря роли в мыльной опере «Династия», выходившей на экраны 1980-х годах. Именно этот сериал сформировал ее имидж: гламурные наряды, высокие прически с черными волосами, яркие макияжи и много украшений.

За многие годы своей актерской карьеры Джоан покорила сердца миллионов поклонников, а также влюбила в себя многих мужчин и даже за пятерых из них она вышла замуж.

Максвелл Рид

1952-1956

Джоан Коллинз и Максвелл Рид / © Getty Images

В 1952 году, в возрасте всего 18 лет, Джоан Коллинз вышла замуж за 33-летнего актера Максвелла Рида. Брак был несчастливым и они развелись в 1956 году, а много лет спустя актриса призналась, что он накачал ее наркотиками и изнасиловал на свидании, когда она была 17-летней девственницей.

«Следующее, что я помню, — это то, что я лежала на диване, и он насиловал меня. В те времена моя мать сказала бы, что меня использовали. Сейчас мы называем это изнасилованием на свидании».

Почему она вышла зща него замуж тоже объяснила: «Потому что я принадлежу к поколению, где, если вы собираетесь заняться сексом, вы выходите замуж», — рассказала она.

Энтони Ньюли

1963-1971

Джоан Коллинз и Энтони Ньюли / © Associated Press

Вторым мужем Джоан стал актер, певец и автор песен Энтони Ньюли, от которого у нее родилось двое детей: Тара и Александр.

«Муж номер два был замечательным… Он был потрясающим, пока не ушел снимать фильм о своей жизни, в которой он переспал примерно с 72 женщинами», рассказала как-то актриса о Ньюли.

Спустя много лет после расставания пары, сын Джоан и Ньюли утверждал, что его отец был педофилом и сексоголиком, но Коллинз и ее дочь решительно отрицали эти обвинения.

«Моя мать была уничтожена этим фильмом: это был конец их брака. Мой отец был великим, но несовершенным талантом. Он был классическим сексоголиком», — говорил Александр об отце имея в виду, что именно это было причиной разрыва его родителей.

Рональд Касс

1972-1983

Джоан Коллинз и Рональд Касс / © Associated Press

Спустя год после развода Джоан вышла замуж за бизнесмена, музыкального продюсера и кинопродюсера. В том же 1972 году у них родилась дочь Катяна. Касс перевез семью в Лос-Анджелес, где они оказались в затруднительном финансовом положении. В США Джоан снималась в низкопробных фильмах и даже стояла за пособием по безработице. Когда они жили в Калифорнии 1980 году случилась трагедия: девятилетнюю дочь пары сбила машина, и она получила тяжелую черепно-мозговую травму и пребывала в коме. Этот период жизни актриса описывала как худший в своей жизни.

После того, как дочь выздоровела, Джоан узнала, что семья находится на грани банкротства, поскольку Касс взял огромный кредит на их дом в Лос-Анджелесе. В 1983 году Коллинз она развелась с ним.

Питер Холм

1985-1987

Джоан Коллинз и Питер Холм / © Associated Press

Мужем номер четыре стал Питер Холм, с которым Джоан познакомилась на вечеринке. Они поженились в 1985 году, когда Коллинз уже была на пике популярности благодаря роли в сериале «Династия». Но уже в 1986 году она подала ходатайство о признании брака недействительным, но все же окончатальный развод получила только в 1987 году.

По словам Коллинз, брак быстро перерос в череду бесконечных споров и серьезных ссор с метанием посуды. Также по ее словам Холм был человеком с ужасным характером. Джоан даже получила запретительный судебный приказ против бывшего мужа.

Развод пары был громким и скандальным, а также превратился в настоящий медийный цирк — одна часть людей поддерживала Джоан, а другая его бывшего мужа, который хотел получить от нее 5 миллионов долларов, а также дом в Лос-Анджелесе и виллу на юге Франции. В результате суд он проиграл и получил только 80 тысяч долларов, как и было прописано в брачном договоре.

Перси Гибсон

2002 — настоящее время

Джоан Коллинз и Перси Гибсон / © Associated Press

После истории с Холмом Джоан вышла замуж опять только спустя много лет. Со своим мужем номер 5 она познакомилась в 2000 году, когда играла в пьесе, а Гибсон был ее продюсером.

Гибсон на 32 года моложе Коллинз, что дало повод некоторым предположить, что их отношения не будут долгими, но она рассуждала так: «Все знают, как мы счастливы вместе. И, знаете, возраст — для нас — всего лишь цифра, и мы оба так себя чувствуем. Конечно, мы говорили об этом до свадьбы, но это не имеет ни малейшего значения».

Они поженились 17 февраля 2002 года в отеле Claridge’s в Лондоне.

«Я наконец-то нашла любовь всей своей жизни, и хотя я не знаю, являюсь ли я экспертом в поддержании романтики в браке, я считаю, что одно из самых важных дел — это дружба со своим партнером. И когда ты неправ, всегда признавай это. Время от времени вы можете ссориться, но я поняла, что важно прежде всего любить друг друга», — говорила Джоан об этих отношениях.