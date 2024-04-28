Пять правил для путешествий: королева Летиция и ее муж Филипп VI обязаны придерживаться этих пунктов

Испанская королевская чета много времени проводит в путешествиях по долгу службы. Мы решили рассказать вам о самых необычных мерах предосторожности, которыми король Филипп VI и королева Летиция пользуются в таких поездках.

У каждой королевской пары существует ряд правил, которых необходимо придерживаться. А также есть некоторые пожелания или причуды, удовлетворение которых помогает сделать любую королевскую поездку максимально комфортной. Согласно данным сайта royalfamily.news таких правил не много, но они очень важны.

Запасы королевской крови

Королевская семья соблюдает строгий медицинский протокол в каждой поездке. Летицию и Филиппа всегда сопровождают запасы крови их групп и резуса фактора. Этот запас крови готов к использованию в любой момент в случае чрезвычайной ситуации.

Наличие машины скорой помощи

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Здоровье является приоритетом для королевской семьи во время путешествий короля и королевы. По этой причине машина скорой помощи всегда присутствует на королевских мероприятиях и остается поблизости до тех пор, пока мероприятие не закончится.

Забронированная палата в больнице

Незыблемым правилом является то, что во время путешествия членов королевской семьи необходимо забронировать палату в ближайшей к месту их пребывания больнице. Эта мера распространяется и на обеспечение места в отделении неотложной помощи.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Траурная одежда

Члены королевской семьи всегда включают в свой багаж траурную одежду. Это необходимо для того, чтобы в случае смерти кого-то из членов семьи предстать на публике в соответствующем образе. Королева Летиция иногда носит наряды черного цвета и во время исполнения своих королевских обязанностей, но это никак не связано с трауром, а просто не запрещено правилами дворца.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Associated Press

История знает один пример, когда британская принцесса Елизавета оказалась в ситуации, где ей понадобилось траурное платье, которое она не взяла с собой в поездку в Кению. Это произошло в феврале 1952 года, тогда в поездку в Кению принцесса отправилась, не подозревая о том, что со здоровьем ее дорогого отца короля Георга VI есть какие-то серьезные проблемы, которые могут привести к его смерти. Поэтому, когда самолет приземлился в Лондоне, черное платье было быстро пронесено на борт, чтобы Елизавета могла переодеться и появиться на публике в платье, ознаменовавшем траур.

Специальные напитки всегда с собой

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Что касается личных предпочтений, королева Летиция всегда берет с собой в поездку воду, которую любит пить, а ее супруг не путешествует без своего любимого томатного сока.

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