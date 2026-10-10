Рак груди распространяется среди молодых женщин: актриса Элизабет Херли привлекает внимание к проблеме

Элизабет Херли / © Getty Images

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Рак молочной железы до сих пор часто ассоциируется с пожилым возрастом. Однако эта болезнь может поражать и молодых женщин, а из-за ложного чувства безопасности они иногда обращаются за помощью слишком поздно. Именно на этой проблеме делает акцент Элизабет Херли — актриса и посол кампании The Estée Lauder Companies, посвященной борьбе с раком груди, об этом сообщило издание People.

Личной мотивацией для Герли стала смерть её бабушки от этой болезни в 1990-х годах. В 1995 году актриса начала сотрудничать с Эвелин Лаудер, основательницей благотворительной инициативы, которая помогла сделать розовую ленту узнаваемым символом борьбы с раком молочной железы. За прошедшие с тех пор десятилетия медицина сделала значительный шаг вперёд. Однако сегодня, по мнению Херли, учёным необходимо лучше понять, почему болезнь всё чаще диагностируется в более молодом возрасте.

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15 миллионов на исследования

Элизабет Херли / © Getty Images

23 сентября благотворительный фонд The Estée Lauder Companies Charitable Foundation объявил о выделении 15 миллионов долларов в течение пяти лет на поддержку Breast Cancer Research Foundation (BCRF). Средства будут направлены на новую международную исследовательскую инициативу, посвящённую раку молочной железы у молодых женщин.

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Цель программы — объединить ученых из разных стран для изучения биологических механизмов раннего развития заболевания, совершенствования оценки рисков и поиска более эффективных подходов к профилактике, раннему выявлению и лечению.

По данным BCRF, в период с 2012 по 2022 год количество диагнозов среди женщин в возрасте до 45 лет выросло на 11%. В то же время, по оценкам фонда, с 2020 года лишь около 0,6% финансирования исследований рака молочной железы было направлено на изучение заболевания именно у молодых женщин.

«Раньше всех фактически лечили одинаковыми препаратами. Теперь мы знаем, что существуют разные типы рака молочной железы и что лечение может быть более индивидуализированным» — рассказала Херли изданию PEOPLE.

Однако у молодых пациенток болезнь может протекать по-особому, а диагноз нередко устанавливают уже на поздних стадиях. Это затрудняет лечение и делает исследования ранних стадий рака чрезвычайно важными.

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Для актрисы значение новой инициативы стало ещё более очевидным после знакомства с молодыми женщинами, которые уже столкнулись с этим диагнозом. По её словам, статистика перестаёт быть абстрактными цифрами, когда слышишь реальные истории тех, кому именно сейчас нужны более эффективные методы лечения.

«Не ждите, если заметили изменения»

Не менее показательной стала история Бриджит Баль — предпринимательницы, инфлюенсерши и пациентки, перенесшей рак молочной железы. В 42 года она проходила процедуру ЭКО, когда заметила необычные изменения в груди. Сначала женщина предполагала, что эти ощущения могут быть связаны с гормональными изменениями, однако впоследствии узнала об агрессивной, быстрорастущей опухоли.

«Я постоянно думаю о том, что было бы, если бы я подождала ещё немного. Опухоль росла очень быстро, поэтому последствия могли бы быть ужасными» — рассказывает Баль.

После того как ей поставили диагноз, она получила множество сообщений от женщин, которые благодаря её истории решились обратиться к врачу. Это помогло ей обрести новый смысл в собственном опыте и превратить пережитое в возможность поддерживать других.

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Лечение далось Бриджит нелегко, химиотерапия сопровождалась тяжелыми побочными эффектами. Именно поэтому она подчеркивает важность ранней диагностики, которая во многих случаях позволяет начать лечение раньше и может снизить его интенсивность. В мае женщина завершила лечение и теперь стремится более активно использовать свою платформу для распространения информации о здоровье груди.

Она также напоминает, что современные научные открытия уже изменили перспективы для многих пациенток. Однако для дальнейшего прогресса необходимы новые исследования и стабильное финансирование.

Уход за грудью — часть заботы о себе

Элизабет Херли / © Getty Images

И Херли, и Баль призывают женщин лучше познать собственное тело и обращать внимание на любые необычные изменения. Эвелин Лаудер ещё в 1990-х годах подчеркивала важность регулярного самообследования, советовала выбрать определённый день месяца, чтобы не забывать об этой привычке.

Баль добавляет, что не все изменения ощущаются как твёрдый узелок в груди, о котором часто говорят в контексте рака груди. Главное — знать, что для вас является нормой, и замечать отклонения от нормы.

В то же время самообследование не заменяет рекомендованных скринингов и консультаций специалистов. Если вы заметили новое уплотнение, изменение формы груди, кожи или соска или другие необычные симптомы, стоит обратиться к врачу, не дожидаясь, пока они исчезнут сами по себе.

В начале октября эта тема вновь оказалась в центре внимания: Эмпайр-Стейт-Билдинг в Нью-Йорке подсветили розовым в честь месяца осведомленности о раке молочной железы. Символическая акция напомнила о глобальной борьбе с болезнью и о женщинах, которым до сих пор нужны более точная диагностика и эффективное лечение.

Уже более трёх десятилетий Элизабет Херли поддерживает исследования в области рака молочной железы и видит, как наука меняет жизнь пациенток. Однако её главный призыв остаётся неизменным.«Заметили изменения — расскажите о них кому-нибудь» — советует актриса.

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