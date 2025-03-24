Редкий камень падпараджа: Джек Бруксбэнк удивил принцессу Евгению в день их помолвки

Во время поездки в Никарагуа в 2018 году принцесса Евгения неожиданно получила то самое предложение от своего возлюбленного Джека Бруксбэнка. Момент был не запланированный, Джек действовал экспромтом, поэтому кольца с собой для принцессы у него не было. Но уже скоро он исправил этот маленький нюанс и преподнес Евгении очень интересное украшение.

До помолвки Джек и Евгения встречались семь лет, не малый срок, а суммарно вместе они уже более 14 лет. В момент, когда Бруксбэнк попросил принцессу Йоркскую стать его женой, они оба наслаждались красивым закатом с видом на озеро во время прекрасного отпуска. Это был идеальный момент и Евгения рассказывала в интервью BBC, что помолвка стала для нее абсолютной неожиданностью и она была тронута до слез.

Каким было кольцо

Джек был очень оригинален и выбрал в качестве кольца необычный камень – розовый сапфир падпараджа. Позже он объяснил все в том же интервью для BBC в день их объявления о помолвке, что камень меняет цвет в зависимости от освещения и это напоминает ему саму Евгению и ее переменчивое настроение.

Помолвочное кольцо принцессы Евгении / Фото: Associated Press

В кольце кроме сапфира овальной огранки использованы также бриллианты, все это закреплено на золотой полосе. Кроме того, помолвочное кольцо Евгении удивительно похоже на кольцо ее матери, Сары Йоркской. В 1986 году отец Евгении – принц Эндрю – сделал Саре предложение, подарив ей кольцо с крупным центральным бирманским рубином, окруженным бриллиантами в форме цветка, изготовленное компанией Garrard & Co.

Сара Фергюсон и принц Эндрю в день помолвки, 1986 год / Фото: Getty Images

Редкие розовые камни

По данным компании Natural Sapphire Company: "Сапфиры падпараджа - одни из самых редких драгоценных камней. Они необычайно красивы и почти ни один другой цветной камень не сравнится с этим уникальным сочетанием розового и оранжевого". А их название - древнее санскритское слово, используемое для описания цвета тропического цветка лотоса.

Стоимость кольца принцессы Евгении оценивается в 100 000–120 000 фунтов стерлингов (около 150 тысяч долларов). А его размер составляет от 3 до 4 карат.

Помолвочное кольцо принцессы Евгении / Фото: Getty Images

Этот редкий камень в основном можно найти на Шри-Ланке, Мадагаскаре и в Танзании, в отличие от синих сапфиров, которые распространены во многих странах по всему миру.

Объявление о помолвке

Впервые публика увидела кольцо на пальце Евгении в день официального объявления о помолвке – 22 января 2018 года, когда были опубликованы фотографии Джека и Евгении, сделанные в Картинной галерее Букингемского дворца. Место, кстати, выбрали весьма подходящее, так как принцесса и сама имеет прямое отношение к искусству, занимая должность директора художественной галереи Hauser & Wirth.

Помолвка принцессы Евгении с Джеком Бруксбэнком / Фото: Getty Images

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