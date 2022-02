Религия и Йоко Оно: о чем на самом деле песня Girl группы The Beatles

Girl уже много лет остается одной из самых популярных песен группы. Рассказываем, что же имелось в виду.

Британская группа The Beatles до сих пор на слуху, хотя после распада коллектива и смерти Джона Леннона прошло уже очень много лет. Некоторые их композиции довольно наивны, но, как и у большинства музыкантов, они несли некую идею и были написаны под определенными эмоциями.

Одной из, пожалуй, самых меланхоличных песен группы стала Girl, вошедшая в их шестой студийный альбом Rubber Soul 1965 года. Несмотря на то, что текст довольно простой, его трактовок есть несколько, и все они заслуживают того, чтобы о них рассказать.

Также читайте Необычная история: как развод Джона Леннона вдохновил Маккартни на написание песни Hey Jude

Итак, авторами песни Girl стали Джон Леннон и Пол Маккартни. Музыканты записывали альбом Rubber Soul в сжатые строки и перед рождественскими праздниками, поэтому хотели выпустить пластинку как можно быстрее. Последней песней, попавшей в альбом, стала баллада Girl.

Практически вся идея песни Girl и частично текст принадлежат Джону. Но Пол тоже привнес в нее пусть не большой, но значительный по смыслу вклад, придумав некоторые части строк и музыки. Например, его идея заключалась в том, чтобы добавить мотивы греческой молитвы, которые слышны в припеве. Он вдохновился греческой культурой после отпуска в этой стране.

В Girl музыканты поют о некой "девушке мечты" с непростым характером, в которую герой песни беспамятно влюблен. Сначала Леннон утверждал, что никакого прототипа у героини песни нет, а первая жена Леннона Синтия думала, что песню муж написал о ней. Но через много лет в одном из интервью музыкант сказал, что "девушка из грез" из этой композиции - архетип, который он искал всю свою жизнь. И в результате он нашел эту свою мечту в Йоко Оно.

А вот о смысле песни Леннон рассказал уже после распада The Beatles. Он заявил, что в тексте Girl он выразил свое отношение к догмам католической церкви.

"Я говорил там о христианстве, о том, что ты должен принимать мучения, чтобы попасть на Небеса. Я лишь хочу сказать, что в Girl я говорил о боли, которая ведет к наслаждению, а это всегда было частью концепции католицизма: подвергайся страданиям, и все будет в порядке. Доля истины здесь присутствует, но не в таком восприятии. Я не верю в то, что ты должен страдать ради приобретения чего-то. Просто так случается в жизни, что ты страдаешь", - говорил музыкант, видимо, имея в виду последние строки песни.

...Was she told when she was young the fame

Would lead to pleasure?

Did she understand it when they said

That a man must break his back to earn

His day of leisure?

Will she still believe it when he's dead?...

Читайте также: All You Need Is Love: как появилась знаменитая песня о любви группы The Beatles