Рестайлинг от Кейт Бланшетт: вспоминаем случаи, когда актриса носила наряды повторно
Звезды — иногда действительно такие же, как мы, и на некоторые из мероприятий они надевают многие из своих дорогих и роскошных нарядов повторно.
Актриса Кейт Бланшетт тоже не исключение и за десятилетия работы в киноиндустрии она собрала уникальную коллекцию нарядов от разных дизайнеров. Многим вещам из своей коллекции Кейт часто дает второй шанс и повторно надевает на красные дорожки и премии.
Предлагаем посмотреть на некоторые ее модные повторы и как она делала рестайлинг одного и того же наряда.
Платье от Armani Prive с декольте и декором каждый раз смотрелось на ней роскошно.
Золотое платье от Louis Vuitton с напуском и камнями.
Платье с баской и черный жакет от Alexander McQueen на каждом мероприятии выглядели оригинально. Образы отличаются только обувью и украшениями.
Элегантное черное бархатное платье от Maison Margiela Бланшетт носила с разными украшениями на шее: в 2023 году с колье Louis Vuitton с таитянским жемчугом, золотом и бриллиантами, украшенное нигерийским турмалином ступенчатой огранки; в 2015 — с ожерельем от Tiffany & Co. с бирюзой.
Это креативное платье от Aouadi из коллекции осень-зима 2015.
Нежное платье от Armani Prive из коллекции осень-зима 2013 с «голым» эффектом было отличным выбором для красной дорожки.
Платье от Armani Prive из коллекции весна-лето 2023 Кейт надевала с разными топами.
Комплект от Louis Vuitton. Бархатный верх актриса сочетала с юбкой и брюками.
Этот топ с вышивкой настоящее произведение искусства и Кейт умело сочетала его как с юбкой, так и с брюками.
Гламурное платье-кейп от Esteban Cortazar из блестящей ткани и с белой отделкой Бланшетт носила на разные мероприятия с разными украшениями.
Платье от Givenchy креативного дизайна и с флористическим принтом.
Наряд с яркой юбкой от Givenchy из коллекции весна-лето 2018 Кейт иногда носила с широким поясом на талии.
Оригинальный жакет от Alexander McQueen с рукавами «баранья нога» особо полюбился актрисе.
Блуза необычного фиолетового оттенка от Alexandre Vauthier коллекции весна-лето 2022 надевались Кейт то с брюками, то с юбкой.
Ассиметричный топ со стразами, пуговицами и подплечниками Кейт носила с брюками и длинной вечерней юбкой.
Яркий костюм от бренда Valentino выглядел совсем по-разному, когда звезда носила его без огромного банта.