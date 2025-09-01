Рестайлинг от Кейт Бланшетт: вспоминаем случаи, когда актриса носила наряды повторно

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Актриса Кейт Бланшетт тоже не исключение и за десятилетия работы в киноиндустрии она собрала уникальную коллекцию нарядов от разных дизайнеров. Многим вещам из своей коллекции Кейт часто дает второй шанс и повторно надевает на красные дорожки и премии.

Предлагаем посмотреть на некоторые ее модные повторы и как она делала рестайлинг одного и того же наряда.

Платье от Armani Prive с декольте и декором каждый раз смотрелось на ней роскошно.

Кейт Бланшетт

Золотое платье от Louis Vuitton с напуском и камнями.

Кейт Бланшетт

Платье с баской и черный жакет от Alexander McQueen на каждом мероприятии выглядели оригинально. Образы отличаются только обувью и украшениями.

Кейт Бланшетт

Элегантное черное бархатное платье от Maison Margiela Бланшетт носила с разными украшениями на шее: в 2023 году с колье Louis Vuitton с таитянским жемчугом, золотом и бриллиантами, украшенное нигерийским турмалином ступенчатой ​​огранки; в 2015 — с ожерельем от Tiffany & Co. с бирюзой.

Кейт Бланшетт

Это креативное платье от Aouadi из коллекции осень-зима 2015.

Кейт Бланшетт

Нежное платье от Armani Prive из коллекции осень-зима 2013 с «голым» эффектом было отличным выбором для красной дорожки.

Кейт Бланшетт

Платье от Armani Prive из коллекции весна-лето 2023 Кейт надевала с разными топами.

Кейт Бланшетт

Комплект от Louis Vuitton. Бархатный верх актриса сочетала с юбкой и брюками.

Кейт Бланшетт

Этот топ с вышивкой настоящее произведение искусства и Кейт умело сочетала его как с юбкой, так и с брюками.

Кейт Бланшетт

Гламурное платье-кейп от Esteban Cortazar из блестящей ткани и с белой отделкой Бланшетт носила на разные мероприятия с разными украшениями.

Кейт Бланшетт

Платье от Givenchy креативного дизайна и с флористическим принтом.

Кейт Бланшетт

Наряд с яркой юбкой от Givenchy из коллекции весна-лето 2018 Кейт иногда носила с широким поясом на талии.

Кейт Бланшетт

Оригинальный жакет от Alexander McQueen с рукавами «баранья нога» особо полюбился актрисе.

Кейт Бланшетт

Блуза необычного фиолетового оттенка от Alexandre Vauthier коллекции весна-лето 2022 надевались Кейт то с брюками, то с юбкой.

Кейт Бланшетт

Ассиметричный топ со стразами, пуговицами и подплечниками Кейт носила с брюками и длинной вечерней юбкой.

Кейт Бланшетт

Яркий костюм от бренда Valentino выглядел совсем по-разному, когда звезда носила его без огромного банта.