Рецепт завтрака Николь Кидман: всего 2 ингредиента и 5 минут

Николь Кидман / © Associated Press

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Пока Николь Кидман и Сандра Баллок снова оказались в центре внимания благодаря выходу фильма «Практическая магия 2», актрисы вспоминают не только съемки, но и кухню воссозданного дома семьи Оуэнс. Во время экскурсии для Architectural Digest Буллок пошутила, что хотя кухня была настоящим «центром дома», готовить на самом деле никто из них особо не умел.

Впрочем, Кидман знает по крайней мере один рецепт, который не требует кулинарных навыков и занимает всего несколько минут. Её любимый завтрак — авокадо на тосте.

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Просто, быстро и сытно

Звезда в шутку сказала, что просто кладет авокадо на хлеб, однако диетологи издания EatingWell считают такой вариант вполне удачным для начала дня.

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Всё зависит от того, какой хлеб вы выберете. Цельнозерновой хлеб снабжает организм клетчаткой и полезными цельными злаками, а хлеб на закваске благодаря процессу ферментации может содержать компоненты, полезные для микробиома кишечника.

Авокадо также делает завтрак более питательным, ведь половина плода содержит около 6 г клетчатки, а также ненасыщенные жиры. В результате получается простая комбинация, которая хорошо вписывается в сбалансированный рацион.

Как приготовить завтрак по-Кидмански

Базовый вариант максимально прост:

Поджарить кусочек хлеба Раздавить сверху половину авокадо

Однако этот рецепт легко адаптировать под свои вкусы. Чтобы увеличить количество белка, можно добавить яйцо. Свежие помидоры, огурец или маринованный красный лук сделают тост ярче и придадут ему текстуру.

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Так что секрет Кидман — это не сложная диета и не многочасовое стояние у плиты. Всего несколько простых продуктов, пять минут — и завтрак, который легко вписать даже в очень насыщенное утро, готов.

А если хотите попробовать ещё блюда с авокадо, у нас для вас есть несколько интересных рецептов:

Салат из авокадо и огурца в банке

Салат из огурца и авокадо instagram.com_samura_cooking / © Instagram

Один из трендов современной кулинарии — салаты в банке. Это не только красиво и удобно, но и практично: такой салат можно взять с собой на работу, на пикник или даже в путешествие.

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Профитроли с авокадо-муссом и креветками

Профитроли с муссом из авокадо и креветками tiktok.com_anastasiiacooking

Профитроли уже давно перестали быть исключительно десертом. В современной гастрономии они уверенно заняли своё место среди изысканных солёных закусок, которые украшают праздничные столы, фуршеты и домашние ужины «как в ресторане».

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Масло из авокадо

Масло из авокадо / © Credits

Если вы любите авокадо, вам наверняка понравится эта вкусная паста, которую легко приготовить за несколько минут.

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