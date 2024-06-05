Рейн Спенсер: кто такая мачеха принцессы Дианы и почему она ее ненавидела

Леди Диане Спенсер было 15 лет, когда ее отец граф Джон Спенсер женился во второй раз. Юная Диана тяжело переживала развод родителей и категорически не приняла в семью новую жену отца и свою мачеху.

Кто же такая Рейн МакКоркодейл?

Она родилась 9 сентября 1929 года и была дочерью писательницы Барбары Картленд и капитана Александра Джорджа Маккоркодейла. Ее родители развелись в 1936 году, и ее мать сразу же вышла замуж за двоюродного брата Александра, Хью МакКоркодейла, от которого у нее было два сына.

В 1947 году, когда Рейн было 18 лет, она дебютировала в высшем обществе Лондона и вышла замуж за наследника графства Джеральда Хамфри Легга. Они поженились 21 июля 1948 года, он стал 9-м графом Дартмутом в 1962 году, а Рейн стала графиней. В браке у пары родилось четверо детей – трое сыновей и дочь.

Свадьба Рейн Спенсер и Джеральда Легга, графа Дартмута, церковь Святой Маргариты, Вестминстер, Лондон, 21 июля 1948 года / Фото: Getty Images

После замужества леди Рейн начала интересоваться политикой. В 23 года она стала самым молодым членом городского совета Вестминстера от консерваторов. В местном правительстве она работала в течении следующих 17 лет.

С отцом принцессы Дианы, графом Спенсером леди Рейн познакомилась в 1973 году. Он уже был разведен со своей первой женой Фрэнсис (матерью Дианы), которая бросила его и ушла к любовнику. Джон был коллегой Рейн по комитету архитектурного наследия. В 1976 году граф и графиня Дартмутские развелись и в том же году Джон женился на Рейн. Таким образом она стала новой мачехой для леди Дианы и других детей графа Спенсера.

Рейн Спенсер, графиня Спенсер с мужем Джоном Спенсером / Фото: Getty Images

Свадьба Рейн и Джона Спенсера

14 июля 1976 года Джон и Рейн поженились в Кэкстон-холле в Лондоне. Диана и ее сестры и брат сразу не взлюбили новую мачеху и называли ее "Кислотный Рейн". Через два года у Джона Спенсера произошло кровоизлияние в мозг и его жена ухаживала за ним в больнице не подпуская к нему детей. После выздоровления мужа Спенсер и его жена вели роскошный образ жизни, часто и щедро развлекались и много путешествовали.

Джон Спенсер, восьмой граф Спенсер со своей второй женой Рейн, графиней Спенсер в Олторпе / Фото: Getty Images

В феврале 1981 года они стали всемирно известны после помолвки падчерицы леди Спенсер Дианы с Чарльзом, принцем Уэльским. Графиня Спенсер присутствовала на их свадьбе в 1981 году.

Рейн Спенсер / Фото: Getty Images

Смерть Джона Спенсера

29 марта 1992 года граф Спенсер умер. А через два дня 31 марта 1992 года, ее бывший пасынок – новый граф Спенсер Чарльз, выгнал Рейн из особняка Олторп. Рейн не разрешили взять ни одного предмета, пока она не доказала, что этот предмет принадлежал ей, и все ее сотрудники были уволены без предупреждения. Принцесса Диана лично контролировала, чтобы горничная ее мачехи собрала всю одежду Рейн в черные мешки для мусора, а ее брат Чарльз скинул эти мешки с лестницы.

Рейн Спенсер, графиня Спенсер с мужем Джоном Спенсером / Фото: Getty Images

Но совсем без денег Рейн Спенсер не осталась. Она получила от мужа наследство в размере 4 миллионов фунтов стерлингов и таунхаус в лондонском районе Мейфэр.

Рейн Спенсер, графиня Спенсер / Фото: Getty Images

Через год в 93-м Рейн Спенсер вышла замуж третий раз за графа Жана-Франсуа Пинетона де Шамбрена (члена известной французской семьи, связанной с американской семьей Рузвельтов). Они поженились на гражданской церемонии в Лондоне. Впрочем, брак был недолгим и в 1995 году они развелись. Рейн вернула себе фамилию Спенсер.

Как Рейн Спенсер и принцесса Диана помирились

Это произошло во время развода принцессы Уэльской с принцем Чарльзом в 1996-м. Женщины стали ближе общаться, их часто фотографировали во время встреч за обедом. На тот момент Диана уже не общалась со своей матерью несколько месяцев, но сблизилась с мачехой. В своей книге "Диана. Настоящая история из ее уст» принцесса Уэльская говорила, что она смогла простить Рейн и наладить с ней отношения, а значит смогут и ее сестры и брат. После смерти Дианы в 1997 году о Рейн больше не было слышно.

Рейн Спенсер, графиня Спенсер и принцесса Диана / Фото: Getty Images

Рейн Спенсер умерла в возрасте 87 лет после непродолжительной болезни 21 октября 2016 года. Никто из членов семьи Спенсер не присутствовал на ее похоронах.

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