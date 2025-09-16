Роберт Редфорд: как выглядел легендарный актер в молодости

Роберт Редфорд / © Associated Press

Реклама

Он был выдающимся актером, который удостоен множества почетных наград за свой вклад в искусство: «Оскар», BAFTA, «Золотой глобус», премии Сесила Б. Де Милля, премии Гильдии киноактеров США, почетной премии «Оскар», премии Центра Кеннеди, президентской медали Свободы и почетной премии «Сезар».

Редфорд наиболее известен по актерским работам в фильмах «Бутч Кэссиди и Санденс Кид» (1969), «Три дня Кондора» (1975), «Вся президентская рать» (1976). В 1981-м он учредил американский институт независимого кино «Сандэнс», который проводит одноименный международный кинофестиваль.

Также Роберт Редфорд вошел в историю мирового кинематографа, как один из шести режиссеров, которым удалось получить «Оскар» за дебютную ленту.

Реклама

Предлагаем посмотреть, как выглядел культовый актер в молодые годы на этих архивных фотографиях.

На фото Роберт Редфорд держит свой первый «Оскар», полученный им за лучшую режиссуру в фильме «Обыкновенные люди», на церемонии 31 марта 1981 года в Лос-Анджелесе.

Роберт Редфорд / © Associated Press

6 октября 1990 года — актер на интервью в Чикаго.

Роберт Редфорд / © Associated Press

Роберт в Институте Пратта в Нью-Йорке, 18 сентября 1979 года. Бывший студент Пратта вернулся, чтобы получить почетную степень доктора изящных искусств и открыть новый корпус в учебном заведении.

Реклама

Роберт Редфорд / © Associated Press

Актер перед своим выступлением перед студентами Йельского университета в Нью-Хейвене, штат Коннектикут, 2 мая 1980 года.

Роберт Редфорд / © Associated Press

Редфорд, приехавший на пресс-конференцию в Нью-Йорке 10 марта 1977 года.

Роберт Редфорд / © Associated Press

Редфорд на пресс-конференции после показа фильма «Нарушенный договор у Бэтл-Маунтин» в кинотеатре Музея Уитни в Нью-Йорке 9 января 1975 года.

Роберт Редфорд / © Associated Press

Актер в Центральном парке во время съемок фильма «Какими мы были» в Нью-Йорке, 3 октября 1972 года.

Реклама