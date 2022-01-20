Роковой спуск: знаменитости, пострадавшие на горнолыжных курортах

Новость о трагической гибели французского актера Гаспара Ульеля на горнолыжном курорте в Савойе повергла в шок многих людей – его звездных коллег и поклонников. Мы решили вспомнить и других известных людей, которые пострадали после неудачных столкновений на горных склонах.

Гаспар Ульель

Гаспар Ульель / Getty Images

Гаспар Ульель, который прославился благодаря роли молодого Ганнибала Лектера в картине Питера Уэббера "Ганнибал: Восхождение", трагически погиб в возрасте 37 лет во время катания на "синих" трассах среднего уровня сложности на горнолыжном курорте Ла Розьер, на юго-востоке Франции. Уже известны подробности трагедии: Гаспар катался без защитного шлема и столкнулся с другим лыжником, который был в полной экипировке. Актер ударился головой и сразу же потерял сознание. Он был доставлен на вертолете в больницу в Гренобле, где вскоре скончался от полученных травм. Представитель курорта рассказал журналистам о том, что погода в этот день была хорошая, снежный покров ровный, а трасса, где ехал Гаспар Ульель, была средней сложности. И если бы он был в шлеме, очевидно, трагедии бы не случилось.

Йохан Фризо

Йохан Фризо / Getty Images

Второй сын королевы Нидерландов Беатрикс и Клауса фон Амсберга, родной брат правящего сейчас короля Виллема-Александра, 17 февраля 2012 года попал под лавину на австрийском горнолыжном курорте Лех во время катания вне трассы со своим другом. Его нашли уже в критическом состоянии и отправили в больницу в Инсбруке. Позже команда врачей-спасателей заявила, что принц провел под лавиной 25 минут, что привело к остановке сердца, продолжавшейся в течение 50 минут с учетом времени, потребовавшегося на сердечно-легочную реанимацию. В результате мозг принца был серьезно поврежден из-за кислородного голодания, и в нем произошли необратимые процессы. Австрийские врачи заявили, что у Фризо не было шансов выйти из комы. 1 марта принц на самолете санитарно-медицинской службы был эвакуирован из австрийского госпиталя в один из реабилитационных центров в Лондоне, где его семья жила в течение нескольких лет. 19 ноября 2012 года было объявлено, что принц находится в состоянии бодрствующей комы. 9 июля 2013 года принц Фризо был перевезен в резиденцию Хейс-тен-Бос в Гааге, чтобы провести лето со своей семьей. А через месяц, в августе 2013-го, Фризо умер, причиной послужили осложнения, связанные с повреждением головного мозга. Ему было 45 лет.

Сонни Боно

Шер и Сонни Боно / Getty Images

Американский певец и композитор Сонни Боно (первый муж певицы Шер) погиб 5 января 1998 года в результате несчастного случая на озере Тахо в Неваде. Спускаясь на лыжах с горы на курорте Heavenly Mountain Resort в Саут-Лейк-Тахо, Калифорния, он столкнулся с деревом. Сонни было 62 года. После смерти Боно его четвертая жена Мэри Боно сказала, что Сонни пристрастился к отпускаемым по рецепту лекарствам (в основном викодин и валиум ) и, по ее мнению, причиной несчастного случая стало употребление наркотиков ее мужем. Однако в результате экспертизы в его организме не было обнаружено ни наркотиков, ни алкоголя.

Мишель Трюдо

13 ноября 1998 года младший брат премьер-министра Канады Джастина Трюдо – Мишель Трюдо – погиб в снежной лавине в горах Британской Колумбии. Ему было 23 года. Тогда на склонах присутствовало еще трое других лыжников, они были спасены служебным вертолетом национального парка из провинциального парка в дикой местности к северо-востоку от Нельсона, Британская Колумбия, где, как предполагалось, молодой Трюдо был сбит с лыжной трассы лавиной и унесен вниз в озеро Кокани, где, как предполагают, он утонул. Его тело так и не было найдено.

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После гибели Мишеля семья Трюдо начала в 2000 году кампанию за безопасность лыжников. В рамках этой кампании Джастин стал президентом Канадского лавинного фонда Canada Avalanche Foundation и участвовал в основании Канадского центра помощи жертвам лавин. Он также входил в совет директоров молодежной волонтерской службы "Катимавик", позже заняв пост ее президента.

Михаэль Шумахер

Михаэль Шумахер / Getty Images

История немецкого автогонщика Михаэля Шумахера много лет была у всех на слуху. 29 декабря 2013 года Шумахер с сыном Миком и его друзьями выехал на горнолыжную трассу курорта Мерибель во французских Альпах. Известно, что Михаэль выехал за пределы трассы и около 20 метров проехал по неподготовленному склону, на котором споткнулся о невидимый под свежевыпавшим снегом камень, упал и ударился правой стороной головы о выступ скалы. Удар был такой силы, что шлем Михаэля раскололся. Пилот был доставлен вертолетом в больницу в местечко Мутье, после чего был перевезен в клинику в Гренобле. На момент происшествия ему было 44 года. Сначала сообщали о том, что травма несерьезная, но во время транспортировки у Михаэля произошла внезапная сердечно-сосудистая недостаточность, пришлось сделать вынужденную посадку для того, чтобы подключить Шумахера к аппарату искусственной вентиляции легких. Спортсмену сделали две нейрохирургические операции, он был введен в искусственную кому. Состояние спортсмена оценивалось как критическое. Утверждалось, что если бы Шумахер был без шлема, он бы умер. В проведенном тогда расследовании выяснили, что нарушений в работе горнолыжной трассы и неисправностей использованного Шумахером инвентаря, которые могли бы привести к несчастному случаю, не было.

Михаэль Шумахер / Getty Images

9 сентября 2014 года Михаэль Шумахер вернулся домой, где начал проходить реабилитацию. В декабре 2016 года стало известно, что семья Шумахера потратила на его лечение 16 млн евро и вынуждена была продать дом в Норвегии и самолет спортсмена. А в 2021 году на стриминговой платформе Netflix вышел документальный фильм, в котором жена и сын Шумахера подтвердили, что он не способен к самостоятельному передвижению и полноценному общению с окружающими. На его лечение на тот момент было потрачено 20 миллионов фунтов стерлингов (более 27 миллионов долларов).

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