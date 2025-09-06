Роман с бортпроводницей и тайный аборт: раскрыты сенсационные подробности жизни Джона Кеннеди

Джон и Жаклин Кеннеди / © Associated Press

Сенсационные разоблачения опубликованы в книге журналиста и биографа Дж. Рэнди Тараборелли JFK: Public, Private, Secret, в которой подробно описывается личная и общественная жизнь бывшего президента Америки. В книге вспоминается также связь Кеннеди с бортпроводницей по имени Джоан Лундберг, чьи неопубликованные ранее мемуары и дневники были переданы Тараборелли, а их отрывки обнародовало издание People.

Джоан Лундберг писала, что познакомилась с Кеннеди, тогдашним сенатором, 19 августа в 1956 года, когда он уже был женат на Джеки Кеннеди. Лундберг — матери-одиночке двоих детей — было 23 года, когда она встретила с 39-летним Кеннеди в баре Калифорнии. В то время она жила с мужчиной по имени Норм Бишоп и работала бортпроводницей в авиакомпании Frontier Airlines, а также официанткой в ​​баре.

24 августа того нрда Джеки родила мертворожденную дочь по имени Арабелла. Однако Джон не сразу вернулся к жене, из-за чего Джеки задумалась о разводе. Несмотря на травму, ее отговорил от этого свекор, который предложил ей солидную денежную компенсацию в 100 тысяч долларов после рождения их с Джеком первенца и свободу делать все, что она захочет. Она согласилась на сделку.

Уже в начале сентября Джон вернулся в Лос-Анджелес и пригласил Лундберг на званый ужин в доме своей сестры Пэт. Позже тем же вечером Джон и Джоан остановилась в ничем не примечательном мотеле под именами «Мистер и миссис Роберт Томпсон» и провели ночь вместе.

«На следующее утро за завтраком он излил душу, — пишет Тараборелли. — Свои страхи, свою неуверенность. Казалось, она была настолько далека от его круга, что он мог поделиться с ней всем. По воспоминаниям Джоан, Джек признался, что они с Джеки — плод „брака по договоренности“, и, как это часто бывает в таких браках, он сказал, что все было „нормально. Не идеально, но ничего“».

Роман с Джоан продолжался, несмотря на то, что Кеннеди обсуждали как возможного кандидата в президенты, и политик привез ее к себе на встречу. Сестра Лундберг, Линда Лидон, рассказала Тараборелли: «Она сказала мне: „Я никогда не беспокоюсь о проблемах, когда я с Джеком, потому что я все время выдаю себя за его сестру Пэт“».

Однако все в их отношениях начало меняться после того, как 27 ноября 1957 года Джеки родила дочь Кэролайн Кеннеди. Но роман Джона и Джоан продолжался.

Но в июне 1958 года Лундберг позвонила Кеннеди и сообщила новость о своей беременности. Он нервно сказал ей, что она не может иметь ребенка от него и, что пошлет ей 400 долларов по почте.

«Ты знаешь, что делать, Джоан. Пожалуйста», — сказал он отчаянным тоном. «Я политик, — сказал он ей. — Политика — это все, что я умею. Если ты отнимешь это…» Его голос затих. Прежде чем она успела ответить, он отключился.

Через неделю она получила конверт без обратного адреса. Он был пуст. Она сказала ему, что деньги украли. В тот же день он перевел еще денег, и на следующий день она все уладила. Она была зла и разочарована, но в то же время реалистична. После этого роман закончился навсегда. 8 ноября 1960 года он стал 35-м президентом. Его отношения с Джоан так и не стали достоянием общественности.