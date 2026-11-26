Джери Халливелл / © Associated Press

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Есть дома, которые поражают своим размахом, а есть те, у которых есть своя кинематографическая история. Новое жилище Джерри Холливелла сочетает в себе оба варианта. Поместье Edgcote House, расположенное в графстве Нортгемптоншир, в свое время сыграло роль поместья Нетервильд мистера Бингли в культовом сериале BBC по роману Джейн Остин, об этом сообщило издание Woman&Home.

Королева Камилла и Джерри Холливелл / © Associated Press

И именно эта деталь может заинтересовать королеву Камиллу — известную поклонницу творчества писательницы и близкую подругу бывшей участницы «Spice Girls». Её любовь к роману «Гордость и предубеждение» давно не секрет, Камилла даже называла его классикой, к которой хочется возвращаться каждый год. А во время литературного фестиваля в 2025 году она с юмором вспоминала знаменитую сцену с мистером Дарси в исполнении Колина Ферта. Поэтому приглашение от Джерри на частную экскурсию вполне могло бы стать для неё особым удовольствием.

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История и архитектура

Эджкот-Хаус / © Getty Images

А посмотреть здесь действительно есть на что, ведь главный дом — величественная георгианская резиденция из красного кирпича, построенная в период с 1748 по 1754 год. Её площадь превышает 2 323 м², а внутри обустроены 8 спален, 6 гостиных, 5 ванных комнат и ещё 12 мансардных помещений.

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Интерьеры соответствуют статусу исторического памятника: изящная лепнина, декоративные обои ручной работы, резные камины, деревянные панели и величественная лестница из красного дерева. А из главных спален открываются живописные виды на парковую территорию и водоем Edgcote Pool.

Однако истинные масштабы поместья раскрываются за пределами дома. В состав поместья входят около 688 гектаров парков, лесов и сельскохозяйственных угодий, сады, спроектированные легендарным ландшафтным архитектором Кэпабилити Брауном, конюшни, частный ипподром, а также 31 жилой объект — от домов до коттеджей и квартир. На территории даже сохранились остатки римской виллы.

Эджкот-Хаус / © Getty Images

Кстати, история этого места гораздо древнее, чем его телевизионная слава. Она уходит корнями во времена нормандского завоевания Англии, а среди бывших владельцев и обитателей поместья были Томас Кромвель и Анна Клевская — четвёртая жена Генриха VIII, которая получила эти владения после расторжения брака с королём.

Есть лишь один нюанс, который может огорчить самых преданных поклонников «Гордости и предубеждения», ведь знаменитого озера, с которого мистер Дарси выходит навстречу зрителям, на территории Edgcote House нет. Эту сцену снимали в другом поместье — Лайм-Парке в графстве Чешир.

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Впрочем, новой владелице есть чем гордиться и без кинематографического озера. Теперь Джерри Халливелл стала хранительницей подлинного английского наследия, в котором переплелись аристократическая роскошь, королевские тайны и история мирового кино.

Джери Халливелл / © Associated Press

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