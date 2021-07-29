Роскошные и дорогие: свадебные платья королев и принцесс

О роскошном свадебном платье мечтают многие женщины. Сегодня в день годовщины свадьбы принцессы Дианы и принца Чарльза вспоминаем, какие наряды выбирали для своих свадеб настоящие принцессы и будущие королевы.

Принцесса Елизавета и принц Филипп

Принцесса Елизавета и принц Филипп / Getty Images

Свадебная церемония принцессы Елизаветы и принца Филиппа состоялась 20 ноября 1947 года в Вестминстерском аббатстве. В качестве подвенечного платья будущая на тот момент королева Великобритании выбрала наряд цвета слоновой кости с кружевной вуалью и длинным шлейфом. Сшил платье придворный портной Норман Харнелл. В день свадьбы голову Елизаветы II также украшала бриллиантовая тиара, принадлежавшая ее матери, королеве Елизавете.

Принцесса Диана и принц Чарльз

Принцесса Диана и принц Чарльз / Getty Images

Сын королевы Елизаветы II и принца Филиппа – принц Чарльз, женился на Диане Спенсер 29 июля 1981 года. Их роскошная свадебная церемония состоялась в Соборе святого Павла, так как Вестминстерское аббатство, где согласно традиции и проходят все королевские свадьбы, не вмещало 3500 приглашенных гостей. На принцессе Диане в этот день было пышное платье цвета слоновой кости, пошитое дизайнерами Элизабет и Дэвидом Эмануэлем.

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Платье было из шелковой тафты, украшенное антикварным кружевом, ручной вышивкой и десятью тысячами жемчужин. Его дополнял восьмиметровый шлейф и драгоценная фамильная тиара. Интересный факт: к свадьбе Дианы и Чарльза было сшито три одинаковых свадебных платья, на всякий случай, мало ли что могло случиться. Один экземпляр сегодня хранится в лондонском Музее мадам Тюссо, а второй – в родовом поместье Спенсеров.

Герцогиня Кембриджская и принц Уильям

Принц Уильям и герцогиня Кембриджская / Getty Images

Сын принцессы Дианы – принц Уильям, взял в жены Кейт Миддлтон. Их свадьба состоялась 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве, в 2021 году пара отметила десятилетие со дня венчания. На венчание герцогиня Кембриджская приехала в роскошном свадебном платье от британского бренда Alexander McQueen, которое сшила дизайнер Сара Бертон. Платье было также цвета слоновой кости и создано из атласа и кружева. По просьбе Кэтрин на шелке не было никаких украшений, кроме цветов и трилистников из кружева. Шлейф платья был около 2,7 метров, его стоимость оценивалась в 350 тысяч долларов.

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Помимо фаты на Кэтрин в день церемонии была тиара Cartier, ее герцогине одолжила королева Елизавета II. Бриллиантовые серьги для церемонии изготовил дизайнер Робинсон Пелам – это был подарок от родителей Кэтрин (их стоимость – 17 тысяч евро), и завершали образ невесты туфли от Alexander McQueen.

Кронпринцесса Виктория и принц Даниэль

Кронпринцесса Виктория и принц Даниэль / Getty Images

Старшая дочь шведского короля Карла Густава и королевы Сильвии – кронпринцесса Виктория, вышла замуж за фитнес-инструктора Даниэля Вестлинга. Свадебная церемония состоялась 19 июня 2010 года – в день годовщины свадьбы родителей невесты в Кафедральном соборе Стокгольма. Виктория выбрала в качестве свадебного наряда платье от шведского бренда Par Engsheden, дизайнер которого уже неоднократно создавал платья для принцессы. Это было очень лаконичное белое платье без вышивки и кружева, которое сочеталось с фатой из брюссельского кружева и фамильной диадемой (эту же фату и диадему на свадьбу надевала мать Виктории – королева Сильвия).

Королева Сильвия и король Карл Густав

Королева Сильвия и король Карл Густав / Getty Images

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19 июня 1976 года король Карл Густав взял в жены Сильвию Ренату Зоммерлат. Их венчание прошло, как мы уже упоминали ранее, в Кафедральном соборе Стокгольма. У Сильвии было максимально закрытое платье, фамильная корона и огромный шлейф на платье. Благодаря этой свадьбе и новому члену шведской королевской семьи престиж монархии взлетел до небес, шведы очень полюбили обаятельную королеву Сильвию.

Принцесса Мадлен и Кристофер О'Нилл

Принцесса Мадлен и Кристофер О'Нилл / Getty Images

Младшая дочь королевы Сильвии и короля Карла Густава – принцесса Мадлен, вышла замуж 8 июля 2013 года. Невеста шла к алтарю в белоснежном платье от Valentino из органзы и кружева, наряд дополнял шестиметровый шлейф, тиара и бриллиантовые украшения.

Принц Филипп и София Хеллквист

Принцесса София и принц Карл Филипп / Getty Images

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Средний сын короля Карла Густава и королевы Сильвии – принц Филипп, женился на Софии Хеллквист 13 июня 2015 года в церкви Слоттсчюрка, расположенной в королевском дворце. 30-летняя София отправилась к алтарю в красивом белом платье от шведского дизайнера Ida Sjöstedt со шлейфом, кружевными рукавами и слегка приоткрытыми плечами. Платье невеста дополнила тиарой и бриллиантовыми серьгами.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Getty Images

У княжеской четы Монако – княгини Шарлин и князя Альбера II, было два свадебных дня – 1 июля – гражданская церемония, а 2 июля 2011 года – венчание. К алтарю Шарлин шла в платье Giorgio Armani Prive прямого силуэта с вышивкой, длинным шлейфом и фатой. Свадебную прическу невесты украшала заколка с кристаллами Swarovski и жемчужинами.

Принц Филипп и Матильда д'Удекем

Принц Филипп и Матильда д'Удекем / Getty Images

Свадебная церемония этой пары состоялась зимой – 4 декабря 1999 года, и проходила дважды. Сначала была гражданская церемония в городской администрации, а после – венчание в Соборе Сен-Мишель-э-Гюдюль. На Матильде в этот день было платье от дизайнера Эдуарда Вермелена из Дома моды Natan, бриллиантовая тиара, которую невесте одолжила королева Паола, и фата, которую еще сама королева Паола (мать принца Филиппа) надевала на собственную свадьбу с королем Альбертом II. К слову, модные критики тогда назвали свадебный наряд Матильды самым стильным свадебным платьем XX века.

Принц Виллем-Александр и Максима Соррегьета

Принц Виллем Александр и Максима Соррегьета / Getty Images

Будущий король Нидерландов Виллем-Александр взял в жены Максиму Соррегьету 2 февраля 2002 года. Гражданская церемония бракосочетания прошла в здании Старой биржи, а венчание – в кальвинистской церкви XV Ньиве-керк. Свадебное платье для Максимы сшил дизайнер Валентино Гаравани. Оно был изготовлено из шелка микадо цвета слоновой кости с рукавами три четверти и открытым воротником. Платье было дополнено шлейфом длиной пять метров из шелкового кружева. Также Максима надела бриллиантовые серьги, браслет и диадему.

Принц Филипп VI и Летиция Ортис

Летиция Ортис и принц Филипп VI / Getty Images

Свадьба будущего короля Испании и журналистки Летиции Ортис состоялась 22 мая 2004 года в мадридском кафедральном соборе Санта-Мария-ла-Реаль-де-ла-Альмудена. Летиция шла к алтарю в белом шелковом платье от испанского дизайнера Manuel Pertegaz с оригинальным воротником и четырехметровым шлейфом. Воротник и подол платья украшала ручная вышивка, также тогдашняя королева Испании София (мать принца Филиппа) подарила невестке фамильную тиару, в которой сама выходила замуж за короля Испании Хуана Карлоса.

Меган Маркл и принц Гарри

Свадьба Меган и Гарри / Associated Press

19 мая 2018 года состоялась церемония венчания британского принца Гарри и голливудской актрисы Меган Маркл. Она прошла в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Церковную службу провел настоятель Виндзора, преподобный Дэвид Коннер. А свои супружеские обеты пара произнесла перед архиепископом Кентерберийским Джастином Уэлби. К алтарю невеста шла в скромном, но красивом платье от французского Дома моды Givenchy, автором которого стала британский дизайнер Клэр Уэйт Келлер.

Свадьба Меган и Гарри / Associated Press

Позже выяснилось, что в очень похожем платье выходила замуж первая темнокожая принцесса Анджела из Лихтенштейна. После последовал свадебный банкет во Фрогмор Хаус, организованный принцем Чарльзом. На вечерний банкет герцогиня Сассекская отправилась в платье от британского бренда Stella McCartney и светлых туфлях-лодочках на каблуках от Aquazurra. Этот образ Меган сравнивали с образом принцессы Дианы - покойной мамы принца Гарри.

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Невесты на королевских свадьбах (38 фото)

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