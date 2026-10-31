Роскошные сияющие седые волосы: в чём секрет эффектного оттенка актрисы Оливии Колман

Оливия Колман / © Associated Press

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Еще совсем недавно появление первых седых прядей заставляло многих записываться к колористу. Сегодня же правила красоты меняются, и естественность всё чаще становится признаком стиля, а седые волосы — не поводом для беспокойства, а возможностью создать выразительный образ, об этом рассказало издание NewBeauty.

Яркий пример — Оливия Колман. В конце сентября актриса появилась на премьере фильма «Плетеный» с роскошными серебристыми волосами. Впоследствии она продемонстрировала новый образ во время промо-тура в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Лондоне. И каждый раз её прическа выглядела по-разному, от мягких локонов до гладкой укладки и элегантно убранных назад волос.

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Особого внимания заслуживает то, что седина актрисы не выглядит тусклой или сухой. Напротив, она обладает нежным блеском, красивой глубиной и словно светится изнутри.

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Главный секрет — не цвет, а блеск

Как рассказал изданию стилист знаменитостей Маркус Фрэнсис, который работал над образом Колман в Лос-Анджелесе, ключевой задачей было создать гладкую, но в то же время динамичную текстуру.

Первые два дня актриса носила кудряшки, а на третий день стилист решил изменить настроение прически. Для этого он сначала сделал гладкую укладку с помощью фена, а затем добавил мягкие волны, чтобы волосы выглядели естественно.

Однако настоящая магия заключалась в завершающих штрихах. Чтобы серебристые пряди не теряли блеска, стилист использовал легкие несмываемые средства для увлажнения и разглаживания, а после завивки — масляный уход, который помог разделить пряди, смягчить текстуру и придать им сияние.

Именно разделение прядей стало одним из важнейших нюансов. Когда волосы не собраны в одну сплошную массу, а каждая волна имеет собственную форму, свет отражается под разными углами. Благодаря этому серебристый оттенок приобретает многомерный, а не однородный и матовый вид.

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Голливудские волны без эффекта чрезмерной укладки

Оливия Колман / © Associated Press

Для премьеры в Лос-Анджелесе Маркус выбрал эстетику старого Голливуда — мягкие, женственные волны с нежным объемом. Интересно, что для разных зон головы стилист использовал плойки разного диаметра. У лица локоны сделал более выразительными, тогда как остальные волосы завил более свободно и сделал основной акцент на легких волнах на кончиках.

Такой маленький трюк помогает избежать слишком аккуратной, «кукольной» прически. Волосы сохраняют подвижность, а лицо красиво обрамляют мягкие пряди. Завершающим штрихом стало легкое фиксирующее средство, которое удерживало форму, но не лишало локоны естественности.

И это ещё один важный секрет красивых серебристых волос, ведь они не должны выглядеть скованно. Легкость, движение и текстура придают прическе современный и дорогой вид.

Как сделать естественную седину красивой

Оливия Колман / © Getty Images

Увлажнение. Седые волосы часто требуют особого внимания к мягкости и гладкости. Когда прядям не хватает увлажнения, они могут выглядеть сухими и тусклыми. Поэтому важно поддерживать их состояние с помощью соответствующего ухода. Блеск вместо чрезмерной фиксации. Чтобы серебристый цвет выглядел роскошно, не стоит перегружать волосы стайлингом. Объем и движение. Гладкие волосы, мягкие волны или крупные локоны — любой вариант может подчеркнуть красоту седины. Главное, чтобы прическа не выглядела слишком тяжелой или неподвижной.

Образ Оливии Колман — прекрасное напоминание о том, что красота не обязательно должна соответствовать привычным стандартам. Седые волосы могут быть элегантными, женственными и невероятно эффектными, если правильно подчеркнуть их естественную текстуру.

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