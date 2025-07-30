Роялс за рулем: семь королевских правил для безопасного вождения

Королева Елизавета II / © Getty Images

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Члены королевской семьи придерживается широкого спектра протоколов и правил, касающихся общего этикета, манер и даже мер безопасности, которые формируют их поведение за рулем.

Они никогда не торопятся, даже когда опаздывают

Говорят, что старших членов королевской семьи учат всегда сохранять самообладание, в том числе в машине. Это означает отсутствие агрессивного ускорения, резких поворотов или торможения, даже если вы опаздываете на мероприятие или встречу. Простая спокойная езда за рулем, как будто ничего не происходит.

Принц Филипп и королева Елизавета II / © Associated Press

Они всегда держат руки на виду

Говорят, что членам королевской семьи предписано избегать любых жестов, которые могут быть неправильно истолкованы, особенно в транспортном потоке, независимо от того, машут ли они толпе или просто меняют положение за рулем.

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Они избегают зрительного контакта в конфликте

По словам экспертов, если другой водитель подрезает их или ведет себя агрессивно, королевских особ учат не реагировать пристально, жестикулировать или предпринимать ответные действия.

«Вы никогда не застанете королевскую особу за дорожным скандалом. Они отведут взгляд, прежде чем ответить», — говорит эксперт по этикету Франческа Лэнгли в комментарии для express.co.uk.

Они не выполняют несколько дел одновременно

Эксперт по вождению заявил, что публика вряд ли когда-либо увидит, как кто-либо из членов королевской семьи Британии настраивает радио, ест или проверяет навигатор во время вождения.

Их внимание сосредоточено на дороге, а навигация обычно настраивается заранее или управляется персоналом.

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Королева Елизавета II / © Getty Images

«Отвлекающие факторы недопустимы в королевском протоколе. И, честно говоря, это правило, которому мы все должны следовать», — говорит аналитик по поведению водителей Патрик Мамфорд.

Они не лихачат за рулем

Хотя многие члены королевской семьи владеют собственными роскошными автомобилями, их манера вождения сдержанна и уважительна. Они не превышают скорость и не гоняют ради привлечения внимания.

Они всегда отмечают вежливых водителей

Проанализировав поведения королевских особ за рулем эксперт отметил, что они постоянно благодарили других водителей взмахом руки, кивком или едва заметным жестом, когда им уступали дорогу или пропускали их.

Принц Уильям / © Associated Press

«Это немного, но постоянно. Принц Уильям, Кейт, даже король Чарльз — они всегда признают добрый жест. Речь идет об уважении и эмоциональном интеллекте», — говорит эксперт.

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Вождения — как публичное действие

Независимо от того, покидают ли они мероприятие или едут рядом с публикой, считается, что королевские особы относятся к каждой поездке как к части своего публичного имиджа. Это означает осторожное, уважительное и внимательное поведение в любое время. Ведь даже находясь в машине, они представляют монархию.