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Розмари Кеннеди: трагическая история сестры президента США, которую семья обрекла на вечное молчание
Семья Кеннеди на протяжении десятилетий оставалась символом американской политической элиты, но за её блестящим фасадом скрывалась история, которую пытались скрыть от общества.
Розмари Кеннеди родилась 13 сентября 1918 года в семье Джозефа П. Кеннеди и Роуз Фицджеральд Кеннеди. Она была третьим ребенком супругов и старшей дочерью. Среди её братьев и сестёр были такие известные личности, как будущий президент США Джон Ф. Кеннеди, генеральный прокурор Роберт Кеннеди, сенатор Эдвард Кеннеди, а также активистка Юнис Кеннеди.
В молодости Розмари Кеннеди вела активный образ жизни, однако в 1941 году её отец принял решение о проведении лоботомии. Операция привела к тяжкому повреждению мозга и навсегда изменила её жизнь. О трагедии самой известной семьи Америки рассказала историк Эми Бойнгтон.
В своём рассказе Эми отмечает, что жизнь Розмари Кеннеди с самого начала сопровождалась серьёзными трудностями, ведь первая трагедия произошла ещё в день её рождения — во время родов возникла проблема: врач не успел прибыть вовремя, поэтому медсестра пыталась задержать рождение ребёнка и велела матери скрестить ноги, чтобы попытаться остановить роды. Поскольку это, конечно, не помогло, медсестра удерживала голову Розмари в родовых путях более двух часов.
Очевидно, это было ужасным решением, которое привело к опасной нехватке кислорода, и, как следствие, у Розмари возникли проблемы ещё в детстве. В два года она не достигла типичных этапов развития — ей было сложнее осваивать речь, ходьбу и другие навыки. Впоследствии в семье начали опасаться, что её интеллектуальное развитие отстает от возрастной нормы.
В то же время фотографии и воспоминания людей, знавших Розмари, показывают молодую женщину, активно участвовавшую в семейной и общественной жизни. В 1938 году, когда ей было 20 лет, она вместе с семьёй находилась в Великобритании и была представлена королю Георгу VI и королеве Елизавете в Букингемском дворце.
Для семьи Кеннеди, которая уделяла огромное внимание общественному статусу и репутации, поведение Розмари постепенно становилось источником беспокойства. В юности она могла вести себя импульсивно, проявлять сильные эмоции и уходить из школы без разрешения.
Существуют различные оценки того, что именно происходило с Розмари в этот период, и более поздние исследователи предполагали, что её поведение могло быть связано не только с интеллектуальными особенностями, но и с психическим состоянием, в частности с депрессией. В то же время часть описаний её поведения происходит из источников, связанных с самой семьёй Кеннеди, поэтому историки призывают относиться к ним критически.
Операция
В молодости Розмари стала раздражительной и трудной в общении, у неё начались очень сильные приступы ярости, и её было трудно контролировать. В 1941 году, когда Розмари было 23 года, её отец Джозеф Кеннеди принял решение о проведении ей лоботомии, поскольку врачи сказали ему, что это поможет справиться с её перепадами настроения и успокоить её.
В то время такая операция считалась одним из методов лечения некоторых психических расстройств, и эту процедуру широко применяли в первой половине XX века, хотя с современной точки зрения она считается чрезвычайно рискованной. Согласно известным описаниям операции, Розмари оставалась в сознании. Врачи просверлили отверстие в её черепе и приступили к вмешательству в ткани мозга. Во время процедуры она должна была отвечать на вопросы и петь. Когда её речь стала бессвязной, операцию прекратили.
Результат операции оказался катастрофическим, ведь после лоботомии Розмари утратила значительную часть своих физических и умственных способностей. Она больше не могла нормально говорить и ходить, нуждалась в постоянном уходе и не могла самостоятельно вести обычную жизнь.
Женщина, которая до этого могла участвовать в семейных мероприятиях и светской жизни, была жизнерадостной и энергичной, молодой и красивой, фактически лишилась возможности жить самостоятельно.
Изоляция
После операции отец Розмари поместил её в психиатрическое учреждение, и на этом для неё фактически всё закончилось — там она провела остаток своей жизни. Её отдалили от семьи, мать не навещала её в течение 20 лет, отец тоже никогда к ней не приходил.
Её положение долгое время скрывали от широкой общественности. Семья Кеннеди не объясняла истинных обстоятельств её исчезновения из публичной жизни, и вместо этого распространялась версия, что Розмари была отшельницей и сама не хотела находиться в центре внимания. Даже когда стало известно о её пребывании в лечебнице, подробности её состояния и причины изоляции оставались малоизвестными.
Никто из братьев и сестёр Розмари не знал о её местонахождении. Кеннеди публично не давали объяснений по поводу отсутствия Розмари вплоть до 1961 года. Состояние Розмари публично раскрыла её сестра Юнис в 1962 году, но без упоминаний о неудачной операции; вместо этого Розмари называли «умственно отсталой».
О лоботомии стало известно только в 1987 году.
Что на самом деле случилось с Розмари?
Однозначной современной медицинской оценки состояния Розмари до операции нет, однако часть сведений о её детстве и поведении происходит из более поздних рассказов членов семьи, а потому их достоверность сложно проверить. Исследователи истории семьи Кеннеди предполагают, что её проблемы могли иметь различные причины, но в основном их сегодня связывают с легкими формами депрессии.
Она скончалась 7 января 2005 года в возрасте 86 лет.