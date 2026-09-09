Розмари Кеннеди: трагическая история сестры президента США, которую семья обрекла на вечное молчание

Розмари Кеннеди с отцом / © Getty Images

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Розмари Кеннеди родилась 13 сентября 1918 года в семье Джозефа П. Кеннеди и Роуз Фицджеральд Кеннеди. Она была третьим ребенком супругов и старшей дочерью. Среди её братьев и сестёр были такие известные личности, как будущий президент США Джон Ф. Кеннеди, генеральный прокурор Роберт Кеннеди, сенатор Эдвард Кеннеди, а также активистка Юнис Кеннеди.

В молодости Розмари Кеннеди вела активный образ жизни, однако в 1941 году её отец принял решение о проведении лоботомии. Операция привела к тяжкому повреждению мозга и навсегда изменила её жизнь. О трагедии самой известной семьи Америки рассказала историк Эми Бойнгтон.

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Джозеф П. Кеннеди-старший запечатлён в окружении своей семьи. По часовой стрелке, снизу слева: Роберт, Юнис, Джон, Кэтлин, Джо-младший, Розмари, жена Роуз, Тедди, Патриция и Джин / © Associated Press

В своём рассказе Эми отмечает, что жизнь Розмари Кеннеди с самого начала сопровождалась серьёзными трудностями, ведь первая трагедия произошла ещё в день её рождения — во время родов возникла проблема: врач не успел прибыть вовремя, поэтому медсестра пыталась задержать рождение ребёнка и велела матери скрестить ноги, чтобы попытаться остановить роды. Поскольку это, конечно, не помогло, медсестра удерживала голову Розмари в родовых путях более двух часов.

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Очевидно, это было ужасным решением, которое привело к опасной нехватке кислорода, и, как следствие, у Розмари возникли проблемы ещё в детстве. В два года она не достигла типичных этапов развития — ей было сложнее осваивать речь, ходьбу и другие навыки. Впоследствии в семье начали опасаться, что её интеллектуальное развитие отстает от возрастной нормы.

В то же время фотографии и воспоминания людей, знавших Розмари, показывают молодую женщину, активно участвовавшую в семейной и общественной жизни. В 1938 году, когда ей было 20 лет, она вместе с семьёй находилась в Великобритании и была представлена королю Георгу VI и королеве Елизавете в Букингемском дворце.

Роуз Кеннеди с двумя дочерьми, которых она представила королю и королеве в Букингемском дворце. Их сфотографировали перед тем, как они покинули свой лондонский дом в Принцесс-Гейт и отправились во дворец 17 мая 1938 года. Слева направо: Кэтлин Кеннеди, Розмари Кеннеди и Роуз Кеннеди. / © Associated Press

Для семьи Кеннеди, которая уделяла огромное внимание общественному статусу и репутации, поведение Розмари постепенно становилось источником беспокойства. В юности она могла вести себя импульсивно, проявлять сильные эмоции и уходить из школы без разрешения.

Существуют различные оценки того, что именно происходило с Розмари в этот период, и более поздние исследователи предполагали, что её поведение могло быть связано не только с интеллектуальными особенностями, но и с психическим состоянием, в частности с депрессией. В то же время часть описаний её поведения происходит из источников, связанных с самой семьёй Кеннеди, поэтому историки призывают относиться к ним критически.

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Операция

В молодости Розмари стала раздражительной и трудной в общении, у неё начались очень сильные приступы ярости, и её было трудно контролировать. В 1941 году, когда Розмари было 23 года, её отец Джозеф Кеннеди принял решение о проведении ей лоботомии, поскольку врачи сказали ему, что это поможет справиться с её перепадами настроения и успокоить её.

Джозеф П. Кеннеди вместе со своей дочерью Розмари, 1938 год / © Getty Images

В то время такая операция считалась одним из методов лечения некоторых психических расстройств, и эту процедуру широко применяли в первой половине XX века, хотя с современной точки зрения она считается чрезвычайно рискованной. Согласно известным описаниям операции, Розмари оставалась в сознании. Врачи просверлили отверстие в её черепе и приступили к вмешательству в ткани мозга. Во время процедуры она должна была отвечать на вопросы и петь. Когда её речь стала бессвязной, операцию прекратили.

Результат операции оказался катастрофическим, ведь после лоботомии Розмари утратила значительную часть своих физических и умственных способностей. Она больше не могла нормально говорить и ходить, нуждалась в постоянном уходе и не могла самостоятельно вести обычную жизнь.

Женщина, которая до этого могла участвовать в семейных мероприятиях и светской жизни, была жизнерадостной и энергичной, молодой и красивой, фактически лишилась возможности жить самостоятельно.

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Розмари Кеннеди (в центре) запечатлена со своим братом Джоном (покойным президентом) и сестрой Джин, 1940 год / © Associated Press

Изоляция

После операции отец Розмари поместил её в психиатрическое учреждение, и на этом для неё фактически всё закончилось — там она провела остаток своей жизни. Её отдалили от семьи, мать не навещала её в течение 20 лет, отец тоже никогда к ней не приходил.

Её положение долгое время скрывали от широкой общественности. Семья Кеннеди не объясняла истинных обстоятельств её исчезновения из публичной жизни, и вместо этого распространялась версия, что Розмари была отшельницей и сама не хотела находиться в центре внимания. Даже когда стало известно о её пребывании в лечебнице, подробности её состояния и причины изоляции оставались малоизвестными.

Никто из братьев и сестёр Розмари не знал о её местонахождении. Кеннеди публично не давали объяснений по поводу отсутствия Розмари вплоть до 1961 года. Состояние Розмари публично раскрыла её сестра Юнис в 1962 году, но без упоминаний о неудачной операции; вместо этого Розмари называли «умственно отсталой».

О лоботомии стало известно только в 1987 году.

Что на самом деле случилось с Розмари?

Однозначной современной медицинской оценки состояния Розмари до операции нет, однако часть сведений о её детстве и поведении происходит из более поздних рассказов членов семьи, а потому их достоверность сложно проверить. Исследователи истории семьи Кеннеди предполагают, что её проблемы могли иметь различные причины, но в основном их сегодня связывают с легкими формами депрессии.

Она скончалась 7 января 2005 года в возрасте 86 лет.

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