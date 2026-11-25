Мэрилин Монро / © Associated Press

Реклама

Мэрилин Монро привыкли представлять в роскошных вечерних платьях, под вспышками фотокамер и на красных дорожках. Однако в личной жизни легендарная блондинка не брезговала и домашними забот.ами Издание People рассказало о необычном лоте аукциона Julien’s Auctions — написанном актрисой собственноручно рецепте начинки для запеченной курицы или индейки. Рецепт, датированный примерно 1954 годом, был продан 4 июня 2026 года за 16 тысяч долларов, хотя изначально его стоимость оценивалась всего в 2–3 тысячи.

Что входило в рецепт Мэрилин

Рукописный рецепт Мэрилин Монро / © Getty Images

Кулинарные предпочтения голливудской звезды оказались довольно интересными. В качестве начинки Монро предлагала использовать французский хлеб на закваске, который нужно было замочить в холодной воде, а затем отжать. К нему добавляли куриные потроха, печень и сердце, лук, сельдерей, розмарин, тимьян и лавровый лист.

Реклама

Однако настоящей изюминкой рецепта стали дополнительные ингредиенты: тёртый пармезан, изюм и сразу три вида орехов — грецкие, каштаны и арахис. Также актриса рекомендовала добавить 1–2 измельченных вареных яйца и специи.

Реклама

Готовой начинкой нужно было нафаршировать курицу или индейку, закрепить тушку и запечь. В качестве гарнира Монро предлагала подавать картофель, грибы и зеленый горошек.

В рецепте не было чеснока

Мэрилин Монро и Джо Ди Маджо / © Associated Press

Одна небольшая пометка на рукописном листе привлекла особое внимание. В верхнем углу Монро собственноручно написала «Без чеснока».

По предположениям, это могло быть связано с её браком с легендарным бейсболистом Джо Ди Маджо, который, по некоторым данным, не любил чеснок. Актриса вышла за него замуж в 1954 году и именно в этот период, вероятно, пыталась освоить роль домохозяйки. Их брак продлился всего девять месяцев, однако после развода бывшие супруги сохранили дружеские отношения.

Сам рецепт был написан на бланке компании City Title Insurance Company. Впервые этот артефакт был найден более десяти лет назад, а теперь он стал частью коллекции памятных вещей, посвящённой столетию со дня рождения Монро.

Реклама

Мэрилин Монро / © Associated Press

История рукописного рецепта Мэрилин Монро — ещё одно напоминание о том, что за образом голливудской иконы скрывалась обычная женщина со своими домашними привычками, кулинарными экспериментами и желанием заботиться о близких. И хотя сегодня этот рецепт стоит тысячи долларов, его самая интересная ценность вовсе не в цене. Это небольшой фрагмент личной жизни легенды, который позволяет увидеть её не только кинодивой, но и хозяйкой, записывавшей рецепты на обычном листе бумаги.

Новости партнеров

Новости партнеров