Сиенна Миллер / © Getty Images

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Зимой кожа нередко теряет естественное сияние, а лицо выглядит уставшим. Однако вместо многослойного макияжа и огромной косметички актриса Сиенна Миллер предлагает гораздо более простое решение. В коротком видео, снятом в автомобиле, она показала, как с помощью одного кремового стика создает нежный румяный эффект, будто только что вернулась с морозной прогулки, об этом рассказало издание Woman&Home.

Одно средство для щек и губ

Сиенна Миллер / © Associated Press

Для своего экспресс-макияжа Сиенна использует стик для румян с эффектом здорового сияния теплого лепестково-розового оттенка. Актриса наносит им несколько легких штрихов на щеки и губы, а затем растушевывает кремовую текстуру пальцами. Результат — гармоничный макияж с естественным сиянием, для которого не нужны ни кисти, ни отдельные средства для каждой зоны.

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У формулы стика кремовая текстура, он легко наносится, позволяет регулировать интенсивность цвета и создает мягкий эффект размытия. Такие средства обычно представлены в нескольких оттенках, поэтому можно подобрать вариант, подходящий под ваш тон кожи.

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Маленький секрет

Особого внимания заслуживает техника нанесения. Вместо привычного акцента на яблочках щек Миллер наносит румяна выше, ближе к верхней части скул, а затем растушевывает их вниз.

По словам актрисы, этот лайфхак она подсмотрела у своего подростка. Такой способ нанесения помогает визуально освежить лицо и придать ему более подтянутый вид.

Еще один плюс в том, что дополнительный хайлайтер не обязателен, так как кремовая текстура сама по себе придает коже нежное сияние. А компактный формат позволяет положить стик в сумочку и быстро освежить макияж в течение дня или перед вечерним выходом.

Бьюти-хитрость Сиенны Миллер — именно тот случай, когда минимум усилий даёт максимум эффекта.

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