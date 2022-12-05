Русалочка, Золушка, Белоснежка и другие: кто стал прототипом диснеевских принцесс

Во времена, когда создавались первые анимационные мультфильмы, не было таких технологий, как сейчас, поэтому для максимальной реалистичности персонажей нужны были настоящие актеры.

Самые любимые героини детства для многих - это, конечно же, диснеевские принцессы. Мультфильмы с ними всегда очаровывали своей добротой, красотой и красочностью.

Но задумывались ли вы когда-нибудь, почему эти героини выглядят так реалистично? На самом дели ответ очень прост: все знаменитые героини из анимационных сказок Диснея срисовывались с реальных женщин. Актрисы приглашались на специально обустроенную некоторыми декорациями площадку и играли театральную постановку в костюмах и с использованием реквизита, а художники в этот момент делали зарисовки, максимально точно стараясь передать плавность движений, мимику и эмоции персонажей.

Использовалась для этого еще и фотоперекладка - техника, при которой мультипликационный или комбинированный отрезок фильма перерисовывался с отснятой кинопленки.

Поэтому давайте посмотрим, кем на самом деле были наши любимые персонажи, как снимались главные сказки детства и кто их озвучивал.

Белоснежка

Мультфильм "Белоснежка и семь гномов" 1937 года - один из первых в арсенале полнометражных работ студии Disney. Соответственно, ни у аниматоров, ни у других, кто работал над ним, особого опыта по созданию реалистичных человеческих персонажей с помощью фотоперекладки не было. Первые наброски Белоснежки и вовсе не понравились Уолту Диснею, ведь они очень напоминали популярный в то время другой женский персонаж Бетти Буп. Поэтому Дисней решил поменять концепцию и нанять танцовщицу, хореографа и актрису Мардж Чэмпион, которая позировала для художников. Она и стала прототипом Белоснежки.

Белоснежка / Фото: Giphy.com

Мардж нарядили в образ мультяшного персонажа, и она танцевала под музыку, пока художники делали зарисовки ее движений. Также все движения девушки фиксировала камера и шла работа с этими кадрами.

Мардж Чэмпион / Фото: Getty Images

А вот голос принцессе Белоснежке подарила другая девушка - певица Адриана Казелотти. По контракту Адриане строго запрещалось петь в кино или на радио, но эта закадровая роль стала для нее настоящим триумфом - голос стал одним из самых узнаваемых в Америке 1940-х.

Русалочка

Милую и наивную жительницу морского дна сыграла американская актриса и писательница Шерри Стоунер. Она также позировала для художников в студии и даже плавала в специально устроенном резервуаре с водой.

Многие повадки, которые мы видели в мультфильме, например, покусывание нижней губы, появилось у Ариэль благодаря игре Стоунер.

Русалочка / Фото: Giphy.com

Но вот лицо для главной героини было решено срисовать с другой актрисы - Алиссы Милано, которой было в то время 16, как и самой Ариэль.

Алиса Миллано / Фото: Getty Images

Также интересно, что положение, а точнее, покачивание волос Русалочки под водой было срисовано с астронавта Салли Райд и того, как ее волосы вели себя на космическом корабле. Голос Ариэль подарила актриса Джоди Бенсон.

Во время работы над злодейкой и морской ведьмой Урсулой был использован образ эпатажной драг-исполнительницы Дивайн. Изначально Урсулу хотели сделать обычной русалкой, потом персонаж несколько раз переделывали и в конечном результате решили сделать злодейку осьминогом.

Дивайн / Фото: Getty Images

Фея Динь-Динь

Изначально ходили слухи, что озорную фею из мультфильма о Питере Пене срисовали с Мэрилин Монро, но на самом деле это не так. Прототипом для этого персонажа стала актриса Маргарет Керри. Она позировала на съемочной площадке в костюме и использовала реквизит.

Динь-Динь / Фото: Giphy.com

Также интересно, что некоторые жесты и черты характера аниматоры переняли именно с игры Маргарет.

Золушка

Это был первый полнометражный мультфильм, выпущенный уолтом Диснеем после Второй мировой войны, поэтому студия очень рисковала, ведь если бы картина потерпела неудачу, скорее всего, финансирование подобных проектов было бы прекращено. Одним из художественных приемов в фильме стало сложное цветовое решение. Для создания фонов были в значительной степени использованы холодные цвета, чтобы в контрасте с ними герои казались еще более яркими и живыми.

Золушка / Фото: Giphy.com

Самую главную звезду мира принцесс сыграла актриса Хелен Стэнли. А голос Золушке подарила Илин Вудс. Ее выбрали из более чем 400 претенденток. Впоследствии Уолт Дисней признавался, что Золушка в исполнении Вудс была его самым любимым женским персонажем.

Спящая красавица

Это был еще один проект, снятый по мотивам знаменитой сказки. Сделать мультфильм хотели еще до войны, но из-за трудного финансового положения решили эту идею отложить. После успеха "Золушки" к реализации "Спящей красавицы" решили вернуться, и не зря, ведь мультфильм подучился очень успешным.

Спящая красавица / Фото: Giphy.com

Хелен Стэнли / Фото: Getty Images

Срисовывали главную героиню с Хелен Стэнли, которая также играла и Золушку.

Озвучила принцессу Аврору Мэри Коста.

Но, говоря об этом мультфильме, нельзя не вспомнить еще один важный персонах - колдунью Малефисенту. Вдохновение для этого персонажа аниматоры черпали с внешности актрисы актрисы Элеонор Одли. Также она сыграла и мачеху Золушки.

Элеонор Одли / Фото: Getty Images

Красавица и чудовище

Аниматоры рисовали главных персонажей этого мультфильма, находясь на разных концах США, а чтобы согласовывать все детали, они ежедневно почтой отправляли рисунки друг другу. Чтобы они могли отрисовывать реальные движения человека, как и во всех предыдущих случаях, была приглашена актриса, которой опять стала Шерри Стоунер.

Красавица и Чудовище / Фото: Giphy.com

Голосом Бель была бродвейская актриса и певица Пейдж О'Хара. Но вот внешность и миловидные черты лица были срисованы с суперзвезды Джуди Гарленд.

Джуди Гарленд / Фото: Getty Images

Алиса в стране чудес

Милую светловолосую девочку из мультфильма "Алиса в стране чудес" сыграла Кэтрин Бомон, и эта роль стала главной в ее жизни.

Кэтрин Бомон и Уолт Дисней / Фото: Getty Images

Предложил стать прототипом для мультфильма Кэтрин сам Уолт Дисней лично, после просмотра фильма "На острове с тобой", где она сыграла небольшую роль.

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