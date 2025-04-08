С бриллиантами и рубинами: два роскошных помолвочных кольца Грейс Келли

Князь Ренье III и Грейс Келли / © Associated Press

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Случайное знакомство и помолвка

В апреле 1955 года голливудская актриса Грейс Келли была на Каннском кинофестивале, чтобы представить фильм «Деревенская девушка», за который она недавно как раз получила «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль». После фестиваля Грейс пригласили во дворец Монако на фотосессию, и именно там она встретила своего будущего мужа — князя Ренье III.

Князь Ренье III и Грейс Келли / © Associated Press

Несколько месяцев они переписывались, но отношения развивались очень стремительно и уже на Рождество князь отправился знакомиться с родителями Грейс, а во время встречи и были сделаны эти исторические фотографии с объявления о помолвке.

Кольцо с бриллиантами и рубинами

Князь Монако преподнес своей возлюбленной два кольца в разный период. Первое кольцо, преподнесенное Ренье его возлюбленной на помолвку называли немного старомодным.

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Первое помолвочное кольцо Грейс Келли / © Associated Press

Оно было с мелкими бриллиантами и рубинами, словно отсылка к цветам флага Монако. Именно его можно увидеть на фотографии, где Грейс и Ренье запечатлены с родителями невесты.

Грейс Келли и князь Ренье III на встрече с родителями актрисы / © Associated Press

Второе кольцо с крупным бриллиантом

Второе было очень красивым, с крупным бриллиантом, оправленным в платину и обрамленным двумя багетными камнями в центре изумрудной огранки весом 10,48 карата от ювелирного Дома Cartier.

Второе помолвочное кольцо Грейс Келли / © Getty Images

Сразу после помолвки, как пишет brides.com, Грейс Келли начала сниматься в «Высшем обществе» (своем последнем фильме, перед свадьбой с принцем), и в кадре она впервые появилась с этим кольцом на пальце. Есть легенда, что Ренье III узнал, что героиня Келли будет носить поддельное бриллиантовое кольцо и предложил купить ей настоящее, чтобы использовать его в фильме и носить как второе обручальное кольцо.

Князь Ренье III и Грейс Келли / © Associated Press

Сразу после окончания съемок в «Высшем обществе» Грейс Келли прилетела из Лос-Анджелеса в Монако, где 18 апреля 1956 года вышла замуж за князя Ренье III. Ранее мы рассказывали, какой роскошной была их свадьба.

Грейс Келли / © Getty Images

В браке пара прожила 26 лет, а в 1982 году жизнь Грейс Келли трагически оборвалась в автокатастрофе. У них родилось трое детей — две дочери — принцессы Стефания и Каролина и сын Альбер II — нынче правящий князь Монако.

Грейс Келли / © Associated Press Грейс Келли / © Associated Press Грейс Келли с князем Ренье III и детьми / © Associated Press Грейс Келли и князь Ренье III / © Associated Press Грейс Келли и князь Ренье III / © Associated Press Грейс Келли / © Associated Press Грейс Келли / © Associated Press Грейс Келли и князь Ренье III / © Associated Press Грейс Келли, ее родители и князь Ренье III / © Associated Press Грейс Келли получила кольцо на помолвку / © Associated Press Грейс Келли и князь Ренье III / © Associated Press Грейс Келли и князь Ренье III / © Associated Press Грейс Келли / © Associated Press Грейс Келли и князь Ренье III / © Associated Press Грейс Келли и князь Ренье III / © Associated Press