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С бриллиантами и рубинами: два роскошных помолвочных кольца Грейс Келли
Князь Монако Ренье III преподнес своей будущей жене Грейс Келли два помолвочных кольца. Одно было очень символичным, а другое от любимого ювелирного Дома будущей княгини.
Случайное знакомство и помолвка
В апреле 1955 года голливудская актриса Грейс Келли была на Каннском кинофестивале, чтобы представить фильм «Деревенская девушка», за который она недавно как раз получила «Оскар» в номинации «Лучшая женская роль». После фестиваля Грейс пригласили во дворец Монако на фотосессию, и именно там она встретила своего будущего мужа — князя Ренье III.
Несколько месяцев они переписывались, но отношения развивались очень стремительно и уже на Рождество князь отправился знакомиться с родителями Грейс, а во время встречи и были сделаны эти исторические фотографии с объявления о помолвке.
Кольцо с бриллиантами и рубинами
Князь Монако преподнес своей возлюбленной два кольца в разный период. Первое кольцо, преподнесенное Ренье его возлюбленной на помолвку называли немного старомодным.
Оно было с мелкими бриллиантами и рубинами, словно отсылка к цветам флага Монако. Именно его можно увидеть на фотографии, где Грейс и Ренье запечатлены с родителями невесты.
Второе кольцо с крупным бриллиантом
Второе было очень красивым, с крупным бриллиантом, оправленным в платину и обрамленным двумя багетными камнями в центре изумрудной огранки весом 10,48 карата от ювелирного Дома Cartier.
Сразу после помолвки, как пишет brides.com, Грейс Келли начала сниматься в «Высшем обществе» (своем последнем фильме, перед свадьбой с принцем), и в кадре она впервые появилась с этим кольцом на пальце. Есть легенда, что Ренье III узнал, что героиня Келли будет носить поддельное бриллиантовое кольцо и предложил купить ей настоящее, чтобы использовать его в фильме и носить как второе обручальное кольцо.
Сразу после окончания съемок в «Высшем обществе» Грейс Келли прилетела из Лос-Анджелеса в Монако, где 18 апреля 1956 года вышла замуж за князя Ренье III. Ранее мы рассказывали, какой роскошной была их свадьба.
В браке пара прожила 26 лет, а в 1982 году жизнь Грейс Келли трагически оборвалась в автокатастрофе. У них родилось трое детей — две дочери — принцессы Стефания и Каролина и сын Альбер II — нынче правящий князь Монако.