С изумрудом в 20 карат: как выглядело помолвочное кольцо Уоллис Симпсон

Американская актриса и дважды разведенная до встречи с королем Англии Эдуардом VIII покорила его сердце и разрушила отношения наследного принца с королевской семьей. Это происходило в 30-годах прошлого века. Сегодня мы вспоминаем помолвку Уиллис и Эдуарда, и роскошное кольцо с изумрудом, преподнесенной ей в этот день.

Сначала было отречение

Уоллис Симпсон и король Эдуард VIII / Фото: Getty Images

Уоллис была той женщиной, которая навсегда изменила королевскую историю. Ее роман королем Эдуардом VIII привел его к сложному выбору между долгом и любовью, а сделав свой выбор в 1936 году и отрекшись от британского престола, Эдуард навсегда испортил отношения со своими королевскими родственниками, но обрел счастье с любимой женщиной. Спустя много лет королевские эксперты стали говорить, что миссис Симпсон на самом деле не любила своего мужа. Рассказывал об этом и дворецкий отрекшегося короля Алан Фишер, опубликовав это в своих мемуарах. Он называл Уоллис "королевой диктатором", которая никогда не любила короля. Она продолжала устраивать званые ужины, пока ее муж умирал.

Изгнание и помолвка

Уоллис Симпсон / Фото: Getty Images

Когда Эдуард VIII отрекся от престола, поскольку не мог жениться на разведенной американке в Церкви Англии в то время, трон перешел к его брату Альберту, который стал королем Георгом VI. А Эдуард отправился в изгнание, где несколько месяцев спустя женился на Уоллис Симпсон. Он скрепил их помолвку одним из самых необычных колец, преподнесенный любимой женщине.

Уоллис Симпсон и король Эдуард VIII / Фото: Getty Images

27 октября 1936 года, всего за несколько месяцев до своего отречения, Эдуард сделал Уоллис предложение, подарив ей обручальное кольцо с изумрудом. По данным royalcentral.co.uk драгоценный камень изумруд был размером с половину птичьего яйца и был разрезан на две части и продан по отдельности. Эдуард выбрал половину, которая оценивается в 19,77 карата, в качестве центрального элемента для обручального кольца своей невесты Уоллис. Другая половина досталась американскому миллионеру.

Кольцо Уоллис Симпсон / Фото: Getty Images

Изумруд был окружен бриллиантовыми багетами, а на кольце была выгравирована дата их помолвки "27 х 36" и инициалы пары "WE". Помолвка пары состоялась как раз в то время, когда начался бракоразводный процесс Уоллис с ее предыдущим мужем Эрнестом Симпсоном и был завершен 3 мая 1937 года.

Свадьба

Герцог Виндзорский Эдуард и Уоллис Симпсон в день свадьбы / Фото: Associated Press

Она вышла замуж за Эдуарда ровно через месяц – 3 июня 1937 года - в замке Шато-де-Канде во Франции. На Уоллис было платье, которое идеально подчеркивало ее тонкую талию от Mainbocher, подробнее о ее свадебном наряде мы рассказывали ранее. Наряд был не белый, а нежно-голубого цвета, а бренд назвал этот цвета в честь герцогини "Уоллис". Свадебные туфли тоже сшили специально на заказ для невесты в Париже.

Судьба кольца Уоллис

Уоллис Симпсон и король Эдуард VIII / Фото: Getty Images

В 1958 году герцогиня Виндзорская (титулы, которые брат Эдуарда – король Георг VI пожаловал им с Уоллис после изгнания) вернула свое кольцо Cartier, чтобы переделать его в более современный стиль, состоящий из желтого золота и нескольких новых бриллиантов. После ее смерти в 1986 году кольцо было продано в той же золотой и бриллиантовой оправе 1950-х годов за 1,5 миллиона фунтов стерлингов (почти два миллиона долларов) на аукционе Sotheby's.

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