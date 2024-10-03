С изумрудом в 20 карат: как выглядело помолвочное кольцо Уоллис Симпсон

Американская актриса и дважды разведенная до встречи с королем Англии Эдуардом VIII покорила его сердце и разрушила отношения наследного принца с королевской семьей. Это происходило в 30-годах прошлого века. Сегодня мы вспоминаем помолвку Уиллис и Эдуарда, и роскошное кольцо с изумрудом, преподнесенной ей в этот день.
Сначала было отречение
Уоллис была той женщиной, которая навсегда изменила королевскую историю. Ее роман королем Эдуардом VIII привел его к сложному выбору между долгом и любовью, а сделав свой выбор в 1936 году и отрекшись от британского престола, Эдуард навсегда испортил отношения со своими королевскими родственниками, но обрел счастье с любимой женщиной. Спустя много лет королевские эксперты стали говорить, что миссис Симпсон на самом деле не любила своего мужа. Рассказывал об этом и дворецкий отрекшегося короля Алан Фишер, опубликовав это в своих мемуарах. Он называл Уоллис "королевой диктатором", которая никогда не любила короля. Она продолжала устраивать званые ужины, пока ее муж умирал.
Изгнание и помолвка
Когда Эдуард VIII отрекся от престола, поскольку не мог жениться на разведенной американке в Церкви Англии в то время, трон перешел к его брату Альберту, который стал королем Георгом VI. А Эдуард отправился в изгнание, где несколько месяцев спустя женился на Уоллис Симпсон. Он скрепил их помолвку одним из самых необычных колец, преподнесенный любимой женщине.
27 октября 1936 года, всего за несколько месяцев до своего отречения, Эдуард сделал Уоллис предложение, подарив ей обручальное кольцо с изумрудом. По данным royalcentral.co.uk драгоценный камень изумруд был размером с половину птичьего яйца и был разрезан на две части и продан по отдельности. Эдуард выбрал половину, которая оценивается в 19,77 карата, в качестве центрального элемента для обручального кольца своей невесты Уоллис. Другая половина досталась американскому миллионеру.
Изумруд был окружен бриллиантовыми багетами, а на кольце была выгравирована дата их помолвки "27 х 36" и инициалы пары "WE". Помолвка пары состоялась как раз в то время, когда начался бракоразводный процесс Уоллис с ее предыдущим мужем Эрнестом Симпсоном и был завершен 3 мая 1937 года.
Свадьба
Она вышла замуж за Эдуарда ровно через месяц – 3 июня 1937 года - в замке Шато-де-Канде во Франции. На Уоллис было платье, которое идеально подчеркивало ее тонкую талию от Mainbocher, подробнее о ее свадебном наряде мы рассказывали ранее. Наряд был не белый, а нежно-голубого цвета, а бренд назвал этот цвета в честь герцогини "Уоллис". Свадебные туфли тоже сшили специально на заказ для невесты в Париже.
Судьба кольца Уоллис
В 1958 году герцогиня Виндзорская (титулы, которые брат Эдуарда – король Георг VI пожаловал им с Уоллис после изгнания) вернула свое кольцо Cartier, чтобы переделать его в более современный стиль, состоящий из желтого золота и нескольких новых бриллиантов. После ее смерти в 1986 году кольцо было продано в той же золотой и бриллиантовой оправе 1950-х годов за 1,5 миллиона фунтов стерлингов (почти два миллиона долларов) на аукционе Sotheby's.
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