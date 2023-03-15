С кем не бывает: голливудские звезды, пришедшие на "Оскар" под мухой

Недавно в Лос-Анджелесе отгремела 95-я церемония вручения премий "Оскар". Событие грандиозное и очень волнительное. На этой церемонии все обсуждали Николь Кидман, которая вышла на дорожку слегка подшофе.

Николь позировала перед фотографами в компании мужа Кита Урбана, и он, похоже, старался делать вид, что его супруга совсем не пьяна. Кидман в это время не могли увести с дорожки, она все крутилась и крутилась перед камерами, даже разговаривала о чем-то с фотографами.

Мы решили собрать подборку фотографий звезд, которые также были замечены под мухой на церемонии "Оскар" в разные годы.

Кит Урбан и Николь Кидман / Фото: Getty Images

Том Хэнкс держит в руках свой "Оскар", выпивая что-то из бокала, во время посещения губернаторского бала после 67-й ежегодной церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе, 27 марта 1995 года. В тот год Хэнкс стал лучшим актером за роль в фильме "Форрест Гамп", который также получил пять других наград, в том числе за лучший фильм и лучшую режиссуру.

Том Хэнкс / Фото: Getty Images

Дженнифер Лоуренс была запечатлена с бокалом шампанского на юбилейной 90-й церемонии вручения премии "Оскар" в театре Долби. 27-летняя актриса была весела: танцевала на дорожке на высоких каблуках, а после в зрительном зале перелазила через стулья в поисках своего места. Сколько бокалов шампанского выпила Лоуренс, не известно, как и то, было ли это только шампанское, но настроение у звезды явно было в тот вечер прекрасное.

Дженнифер Лоуренс / Фото: Getty Images

Дженнифер Лоуренс / Фото: Getty Images

Дженнифер Лоуренс / Фото: Getty Images

Продюсер Клинт Иствуд с наградами "Лучший фильм" и "Лучший режиссер" за фильм "Малышка на миллион" и его жена Дина Руис Иствуд пили вино за кулисами 77-й ежегодной премии "Оскар" 27 февраля 2005 года в Kodak Театр, в Голливуде.

Клинт Иствуд / Фото: Getty Images

Энн Хэтэуэй за кулисами после ее победы в номинации "Лучшая женская роль второго плана" во время 85-й церемонии вручения премии "Оскар", 24 февраля 2013 года. Энн празднует свою победу бокалом шампанского.

Энн Хэтэуэй / Фото: Getty Images

Ведущие Роуз Бирн и Мелисса Маккарти выступают на сцене во время 84-й ежегодной церемонии вручения премии "Оскар", состоявшейся в Центре Голливуда и Хайленда 26 февраля 2012 года. Выступают и выпивают что-то алкогольное из маленьких бутылок.

Роуз Бирн и Мелисса Маккарти / Фото: Getty Images

Рене Зеллвегер на 92-й церемонии "Оскар" в 2020 году удостоилась золотой статуэтки за роль в фильме "Джуди". Победу звезда решила отпраздновать бокалом игристого.

Рене Зеллвегер / Фото: Getty Images

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