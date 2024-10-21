С круглым бриллиантом: чем особенно помолвочное кольцо принцессы Беатрис

Принцесса Йоркская Беатрис и ее муж Эдоардо Мапелли-Моцци счастливы в браке уже четыре года. Мы решили вспомнить, какой была помолвка пары в сентябре 2019 года и какое кольцо возлюбленный принцессы преподнес ей в тот день.

День помолвки

Официально о помолвке принцессы Беатрис и итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци было объявлено 26 сентября 2019 года, хотя предложение мужчина сделал принцессе во время их летних каникул в Италии. Влюбленные поделились в тот день нежными черно-белыми снимками, которые для них сделал фотограф Миссан Харриман на территории Royal Lodge в Виндзорском парке – резиденции отца Беатрис – принца Эндрю.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Фото: Instagram Эдоардо Мапелли-Моцци

Жених, публикуя фотографии в своем Instagram тогда написал:

"Ты никогда не будешь одна, любовь моя, мое сердце - твой дом. Рука об руку, сегодня, завтра и навсегда!".

Свадьбу планировали провести пышную 29 мая 2020 года, но в мире началась пандемия коронавируса и паре пришлось вносить коррективы в свои планы. Сперва было объявлено, что Беатрис и Эдоардо поженятся в 2021 году. А в конечном итоге они обвенчались 17 июля 2020 года в присутствии самых близких родственников в часовне Всех Святых в Виндзоре. Среди присутствующих была королева Елизавета II и принц Филипп для которого это стала последняя королевская свадьба, которую он посетил.

Свадьба принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Фото: Instagram британской королевской семьи

Кольцо, которое нарушило королевскую традицию

Эдоардо Мапелли-Моцци несколько месяцев сотрудничал с британским ювелиром Шоном Лином, чтобы создать кольцо, которое воздало бы должное инновационному, творческому духу Беатрис, но в то же время воздало должное королевской семье.

"Он хотел объединить два элемента в одном кольце: свою любовь к ар-деко и любовь принцессы Беатрис к викторианскому стилю, так что это смесь обеих эстетик", — сказала ювелир изданию Women's Wear Daily. "В кольце есть и другие элементы, которые отражают единство этих двух".

Кольцо имеет круглый центральный камень в 2,5 карата с двумя круглыми бриллиантами поменьше и коническим багетом в 0,75 карата с каждой стороны. Оно установлено в платине с бриллиантами паве, простирающимися до середины полосы.

Принцесса Беатрис / Фото: Getty Images

"Мы документировали процесс каждый день, начиная с плавки платины, и через день отправляли фотографии Эдо", — рассказал Шон.

В начале своей карьеры в 90-х Шон Лин делал эффектные подиумные украшения для Alexander McQueen, он рассказал, что около трети его бизнеса — это индивидуальный заказ. Принцесса Уэльская Кейт и герцогиня Сассекская Меган также носят украшения от Лина, но это не помолвочные кольца. Хотя обручальное кольцо принцессы Беатрисы Йоркской нарушило королевскую традицию, оно также, возможно, вошло в историю, учитывая время его создания и то, что оно символизировало.

Принцесса Беатрис / Фото: Getty Images

Принцесса Беатрис еще больше нарушила традицию своим обручальным кольцом, которое также было разработано ювелирным дизайнером Шоном Лином. Оно сделано из платины и бриллианта в стиле ар-деко, что идеально дополняет ее помолвочное кольцо. Напомним, что традиционно королевские обручальные кольца изготавливаются из валлийского золота.

Похоже на кольцо королевы Елизаветы II

Помолвочное кольцо принцессы Беатрис довольно сильно напоминает кольцо ее бабушки, королевы Елизаветы II, в котором центральный камень старой огранки вставлен в платиновую полосу с пятью бриллиантами паве по обеим сторонам. Одно небольшое отличие заключается в том, что кольцо принцессы Беатрис имеет шесть зубцов, которые удерживают центральный камень на месте, и каждый из них отшлифован до тонкого конца.

Кольца королевы Елизаветы II / Фото: Getty Images

Какая стоимость кольца

Эдоардо Мапелли-Моцци никогда не рассказывал, сколько денег потратил на кольцо для своей невесты. Многие ювелирные эксперты высказывали предположения о ценности сделанного на заказ кольца, предположив, что оно стоит 80 000 долларов. Были среди экспертов специалисты, которые говорили, что стоимость помолвочного кольца Беатрис 130 тысяч долларов.

Принцесса Беатрис / Фото: Getty Images

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