С рубином и сапфиром: два роскошных помолвочных кольца королевы Матильды

Королева Матильда работала логопедом прежде, чем стать супругой бельгийского наследного принца и новой королевой-консортом. Сегодня вспоминаем, как принц Филипп, герцог Брабантский встретил свою будущую супругу и рассматриваем ее два роскошных помолвочных кольца, которые появились у нее в разные годы.

Предыстория их отношений

Матильда родилась не в простой семье и совсем не простолюдинка. Ее отец – бельгийский граф Патрик Анри д’Удекем д’Акоз, а мать – польская графиня Анна Мария Коморовская, которая еще в детстве переехала в Бельгию. Девушка получила хорошее образование, став дипломированным логопедом и психологом и имела собственный кабинет логопедии. На момент знакомства с наследным бельгийским принцем Матильде было 23 года, а Филиппу 32. Их встреча произошла во время игры в теннис в 1996 году. Роман пары начался и развивался стремительно, но три года они держали все в тайне. Когда в 1999 году бельгийский королевский дом объявил о помолвке наследного принца для подданных это даже стало неожиданностью.

Матильда и принц Филипп в день объявления о своей помолвке, 1999 год / Фото: Getty Images

Матильда была представлена ​​прессе и публике в замке Лакен 13 сентября 1999 года. По этому случаю организовали специальную пресс-конференцию для журналистов. Через несколько недель после объявления о помолвке Филипп и Матильда начали серию визитов в различные части страны, позволяя людям встретиться с будущей королевой. Говорят, Матильда освежила интерес публики в бельгийской монархии, что в общем не удивительно, ведь она была молода и превратила принца из неуклюжего отшельника с небольшой общественной поддержкой в ​​приемлемого наследника престола.

Помолвочное кольцо с бирманским рубином

Кольцо королевы Матильды с бирманским рубином / Фото: Getty Images

Принц преподнес своей невесте помолвочное кольцо с рубином, которое заказал у бельгийской ювелирной фирме Wolfers. Темно-красный бирманский рубин в золотой оправе и окружен ореолом бриллиантов выглядел великолепно на пальце юной Матильды. Боковую часть кольца дополняет еще дорожка из бриллиантов.

Второе помолвочное кольцо

Кольцо королевы Матильды / Фото: Getty Images

Классическая помолвка подразумевает всего одно кольцо с камнем, но принц Филипп решил сделать своей супруге еще один подарок и в честь десятой годовщины их свадьбы в 2009 году преподнес еще одно кольцо, которое также называют помолвочным. Это было кольцо с сапфиром в окружении бриллиантов. Это кольцо королева Матильда носит чаще, чем свое помолвочное, появляясь в нем практически на каждом мероприятии. Почему его назвали помолвочным, остается загадкой. Быть может из-за того, что королева носит его вместо кольца с рубином.

Свадьба принца и принцессы

Матильда и принц Филипп в день своей свадьбы, 1999 год / Фото: Getty Images

Матильда и Филипп поженились 4 декабря 1999 года в Брюссельской ратуше, а венчание прошло в соборе Святого Михаила и Святой Гудулы. Будущая королева шла под венец в платье от бельгийского кутюрье королевы Паолы – Эдуарда Вермелена.

Шелковое платье с фатой из тонкого кружева длиной 4,5 метра было дополнено пальто из крепа и старинной алмазной тиарой из королевской шкатулки.

После свадьбы Матильда стала герцогиней Брабантской и принцессой Бельгии. Медовый месяц пара провела на Мальдивах и в Индии. А в этом браке у Матильды и Филиппа родилось четверо детей. Старшая дочь – принцесса Елизавета – в будущем станет новой королевой Бельгии.

Принцесса Елизавета / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, кому из нынешних принцесс предстоит однажды взойти на трон.

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