Сальма Хайек рассказала о своем секрете молодости в 60 лет

Сальма Хайек / © Associated Press

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В свои 60 лет Сальма Хайек выглядит потрясающе, однако уверяет, что за этим стоят не дорогие процедуры и сложные бьюти-ритуалы. Актриса призналась, что её главный рецепт внутреннего и внешнего сияния на удивление прост.

«Окружайте себя женщинами, хорошими друзьями и работайте вместе над тем, что важно в жизни», — рассказала звезда во время ужина Kering Foundation Caring for Women в Нью-Йорке, об этом сообщило издание Hello!. И, кажется, именно так и живёт Сальма.

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Не молодеть, а оставаться собой

Сальма Хайек с мужем / © Associated Press

Сальма уже давно говорит о том, что не стремится повернуть время вспять. Для неё важно сохранить свою индивидуальность, мимику и черты лица. Она не хочет выглядеть «слишком сделанной» и предпочитает принимать то, что, по её словам, подарили ей прожитые годы.

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Ее бьюти-рутина также совсем не сложная. Актриса рассказывала, что не использует филлеры и не спешит регулярно закрашивать седину. Еще одна необычная привычка досталась ей от бабушки: Сальма не умывается сразу после пробуждения.

Сальма Хайек / © Associated Press

Но есть одна практика, без которой она практически не обходится, — медитация. По словам актрисы, она медитирует практически каждый день и разработала собственный подход, основанный на внимании к своему телу. Иногда такие практики могут длиться часами.

Что касается спортзала, то в этом плане Сальма гораздо менее дисциплинированна. Она шутила, что пользуется беговой дорожкой всего несколько раз в год. Зато любит танцевать, а поддерживать активность ей помогают движение, правильная осанка и небольшие изменения в повседневных привычках.

Сальма Хайек / © Associated Press

С возрастом изменилось и отношение актрисы к собственному телу. Теперь она не пытается догнать более молодую версию себя, а учится ценить ту, какой она является сейчас. Правда, Сальма признается, что если бы могла вернуться в прошлое, то, возможно, больше ценила бы своё 25-летнее тело.

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В мире, где молодость часто пытаются продать в баночке с кремом или обещают после очередной процедуры, Сальма Хайек предлагает гораздо более простую формулу. Хорошие люди рядом, чувство общности, важное дело, медитация и умение принимать изменения.

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