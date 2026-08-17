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- Звезды и мода
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«Самая стильная женщина в мире»: как Джеки Кеннеди покорила Индию и Пакистан
Её наряд был неслучайным — цвета помогали ей выделяться из толпы, силуэты подчеркивали элегантность, а тонкий культурный подтекст создавал ощущение уважения к стране-хозяйке.
В марте 1962 года Жаклин Кеннеди отправилась в Индию и Пакистан с дипломатическим турне, которое должно было стать одним из самых заметных зарубежных визитов в её жизни на тот момент. Но внимание мира было приковано не только к политике, ведь первая леди США превращала каждый свой выход в событие, а её гардероб стал отдельным языком дипломатии.
В книге Кэролайн Галлеманн The Kennedys and the Windsors: The Story of Two Dynasties, One Born, One Made («Кеннеди и Виндзоры: история двух династий — одной по происхождению, другой созданной») 2026 года описывается, как прошла та поездка.
Еще до поездки Джеки уже пользовалась международной известностью, и после ее успешных поездок в Канаду и Европу администрация Белого дома поняла, что она может стать дипломатическим активом. Изначально поездка в Индию и Пакистан планировалась как частная, однако впоследствии правительства обеих стран проявили интерес к визиту, и он приобрел полуофициальный статус.
В течение двух недель Джеки фотографировалась на слонах и верблюдах, каталась на лодке, посещала матчи по поло, выставки крупного рогатого скота, текстильные салоны, больницы и многочисленные официальные мероприятия. Она встречалась с политиками, аристократами и представителями местной элиты.
Индия и Пакистан были государствами, отношения между которыми оставались напряжёнными. Для США было важно укреплять связи с обеими странами, и популярность первой леди стала неожиданно эффективным дипломатическим инструментом. Журнал Time назвал тогда соперничество Индии и Пакистана за право наиболее радушно принять Джеки «мирным соревнованием». Её присутствие было настолько заметным, что редактор Times of India впоследствии вспоминал: «Пока миссис Кеннеди была здесь, в Индии больше ничего не происходило. Её присутствие полностью доминировало на индийской арене».
Гардероб, который говорил вместо неё
Джеки с самого начала не хотела, чтобы путешествие превратилось в «показ мод». Но избежать этого было невозможно. В 1962 году она уже была международной иконой стиля, а журналисты внимательно следили за каждым её платьем, причёской и аксессуаром.
Журнал Life подсчитал, что за время путешествия она продемонстрировала не менее 22 различных нарядов. В один из дней журналисты насчитали сразу пять образов — пресса буквально охотилась за подробностями её гардероба, а когда Джеки прибыла в Пакистан, её уже называли «самой стильно одетой женщиной в мире».
За её стилем стоял Олег Кассини — один из главных создателей образа первой леди. Для индийско-пакистанского турне он вместе с Джеки разработал гардероб, который сочетал её узнаваемую эстетику с элементами культуры стран, которые она посещала. Он черпал вдохновение в могольских миниатюрах, используя розовый, зеленый, абрикосовый и белый цвета. Силуэты частично перекликались с традиционной одеждой региона, но оставались в рамках характерного для Джеки сдержанного, женственного стиля.
Но Джеки не пыталась буквально «переодеться» в индийскую или пакистанскую женщину — её образы лишь деликатно демонстрировали уважение к местной культуре.
Яркие цвета
В выборе цветов был и практический, и символический смысл. Джеки взяла пример с британской королевы Елизаветы: яркая одежда помогала ей выделяться в огромных толпах.
«Я хотел, чтобы Джеки выделялась, и мы оба считали, что визуальный эффект цвета важен», — писал позже Кассини.
В Удайпуре люди кричали: «Jackie ki jai!» — «Слава Джеки!» — и «Ameriki Rani!» — «Королева Америки!», когда она прибыла на лодке в персиковом платье, белых перчатках и с многослойным жемчужным ожерельем.
Тадж-Махал
Одним из самых ярких моментов путешествия стало посещение Тадж-Махала — мавзолея, который император Шах-Джахан возвел в честь своей покойной супруги Мумтаз-Махал. Джеки была настолько восхищена этим сооружением, что побывала там дважды — утром и при лунном свете.
Фотография, на которой она стоит перед белым мраморным мавзолеем в облегающем платье без рукавов с декоративным вырезом, облетела весь мир.