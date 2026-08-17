«Самая стильная женщина в мире»: как Джеки Кеннеди покорила Индию и Пакистан

Жаклин Кеннеди / © Associated Press

Реклама

В марте 1962 года Жаклин Кеннеди отправилась в Индию и Пакистан с дипломатическим турне, которое должно было стать одним из самых заметных зарубежных визитов в её жизни на тот момент. Но внимание мира было приковано не только к политике, ведь первая леди США превращала каждый свой выход в событие, а её гардероб стал отдельным языком дипломатии.

В книге Кэролайн Галлеманн The Kennedys and the Windsors: The Story of Two Dynasties, One Born, One Made («Кеннеди и Виндзоры: история двух династий — одной по происхождению, другой созданной») 2026 года описывается, как прошла та поездка.

Реклама

Еще до поездки Джеки уже пользовалась международной известностью, и после ее успешных поездок в Канаду и Европу администрация Белого дома поняла, что она может стать дипломатическим активом. Изначально поездка в Индию и Пакистан планировалась как частная, однако впоследствии правительства обеих стран проявили интерес к визиту, и он приобрел полуофициальный статус.

Реклама

В течение двух недель Джеки фотографировалась на слонах и верблюдах, каталась на лодке, посещала матчи по поло, выставки крупного рогатого скота, текстильные салоны, больницы и многочисленные официальные мероприятия. Она встречалась с политиками, аристократами и представителями местной элиты.

Жаклин Кеннеди с сестрой / © Associated Press

Индия и Пакистан были государствами, отношения между которыми оставались напряжёнными. Для США было важно укреплять связи с обеими странами, и популярность первой леди стала неожиданно эффективным дипломатическим инструментом. Журнал Time назвал тогда соперничество Индии и Пакистана за право наиболее радушно принять Джеки «мирным соревнованием». Её присутствие было настолько заметным, что редактор Times of India впоследствии вспоминал: «Пока миссис Кеннеди была здесь, в Индии больше ничего не происходило. Её присутствие полностью доминировало на индийской арене».

Жаклин Кеннеди / © Associated Press

Гардероб, который говорил вместо неё

Джеки с самого начала не хотела, чтобы путешествие превратилось в «показ мод». Но избежать этого было невозможно. В 1962 году она уже была международной иконой стиля, а журналисты внимательно следили за каждым её платьем, причёской и аксессуаром.

Журнал Life подсчитал, что за время путешествия она продемонстрировала не менее 22 различных нарядов. В один из дней журналисты насчитали сразу пять образов — пресса буквально охотилась за подробностями её гардероба, а когда Джеки прибыла в Пакистан, её уже называли «самой стильно одетой женщиной в мире».

Реклама

Жаклин Кеннеди / © Associated Press

За её стилем стоял Олег Кассини — один из главных создателей образа первой леди. Для индийско-пакистанского турне он вместе с Джеки разработал гардероб, который сочетал её узнаваемую эстетику с элементами культуры стран, которые она посещала. Он черпал вдохновение в могольских миниатюрах, используя розовый, зеленый, абрикосовый и белый цвета. Силуэты частично перекликались с традиционной одеждой региона, но оставались в рамках характерного для Джеки сдержанного, женственного стиля.

Жаклин Кеннеди / © Associated Press

Но Джеки не пыталась буквально «переодеться» в индийскую или пакистанскую женщину — её образы лишь деликатно демонстрировали уважение к местной культуре.

Яркие цвета

В выборе цветов был и практический, и символический смысл. Джеки взяла пример с британской королевы Елизаветы: яркая одежда помогала ей выделяться в огромных толпах.

«Я хотел, чтобы Джеки выделялась, и мы оба считали, что визуальный эффект цвета важен», — писал позже Кассини.

Реклама

Жаклин Кеннеди / © Associated Press

В Удайпуре люди кричали: «Jackie ki jai!» — «Слава Джеки!» — и «Ameriki Rani!» — «Королева Америки!», когда она прибыла на лодке в персиковом платье, белых перчатках и с многослойным жемчужным ожерельем.

Тадж-Махал

Одним из самых ярких моментов путешествия стало посещение Тадж-Махала — мавзолея, который император Шах-Джахан возвел в честь своей покойной супруги Мумтаз-Махал. Джеки была настолько восхищена этим сооружением, что побывала там дважды — утром и при лунном свете.

Жаклин Кеннеди / © Associated Press

Фотография, на которой она стоит перед белым мраморным мавзолеем в облегающем платье без рукавов с декоративным вырезом, облетела весь мир.

Жаклин Кеннеди / © Associated Press

Новости партнеров