Самое известное "голое" платье: история откровенного наряда Мэрилин Монро

Через несколько месяцев после того, как актрисы вышла на сцену в этом наряде, она покончила жизнь самоубийством.

Мэрилин Монро - самая известная актриса ХХ века, не получившая ни одного "Оскара", но при этом снявшаяся в десятках культовых картин своего времени. Каждое появление эффектной блондинки вызывало фурор, ее наряды моментально ставали хитами, а сейчас являются бесценными музейными экспонатом.

Нарядов у актрисы, которые вошли в историю, было немало, но вот одно платье стало не просто культовым, а практически революционным. Это длинное нюдовое платье, усыпанное блестками, в котором Мэрилин появилась в 1962 году на сцене Мэдисон-сквер-гарден, чтобы поздравить 35-го президента США Джона Кеннеди с 45-м днем рождения.

Грандиозное событие состоялось 19 мая, за десять дней до настоящего дня рождения Кеннеди. Демократическая партия хотела пышно поздравить своего лидера, поэтому арендовали стадион и пригласили звезд первого эшелона, среди которых и была Монро. Актрисе и президенту неоднократно приписывали роман, ссылаясь на снимки папарацци и выступление самой Мэрилин на сцене, когда она спела ему Happy Birthday Mr. President ("С днем рождения, мистер президент"). Многие очевидцы признавались, что, глядя на актрису, стоящую на сцене в тот вечер, чувствовали себя неловко и из-за "голого" платья, и из-за манеры исполнения, которая была очень интимной. Но, возможно, Мэрилин как раз и хотела такого эффекта и именно поэтому заказала настолько откровенное платье, ведь на тот момент якобы отношения ее и президента доигрывали финальные аккорды.

Мэрилин Монро / Getty Images

Создал вечернее платье-футляр модельер Жан Луи Берто, более известный как Жан Луи. Он шил наряды для кинодив, первых леди и герцогини Уоллис Симпсон. Самыми известными его работами было черное атласное платье Риты Хейворт для фильма "Гильда", сценическая одежда Марлен Дитрих для ее мирового турне, ну и также прозрачное блестящее платье Мэрилин Монро. Отправила к Жану Луи Мэрилин ее коллега Марлен Дитрих. Монро попросила модельера создать наряд, который бы могла надеть только она, и чтобы он был поистине историческим и эффектным.

Жан Луи пересмотрел все фильмы с актрисой, чтобы понять, как подчеркнуть ее индивидуальность. Он понял, что ее тело - это что-то гениальное, ведь она умела искусно им владеть, а каждое движение было подобно танцу. Поэтому модельер решил на прятать тело актрисы под юбками, а создать наряд, которые бы подчеркнул красоту ее фигуры.

Платье Мэрилин Монро / Getty Images

Для "голого" платья Жан Луи заказал из Франции тончайшую шелковую ткань телесного цвета, а для шитья использовал практически невидимые нитки. Шили платье в доме Монро в Брендвуде. Выкройка делалась прямо по фигуре, а сама Монро часами позировала для дизайнера и швей. Платье было в полный рост, имело разрез сзади, открытую спину, на нем не было рукавов, и все оно было расшито стразами.

Мэрилин Монро / Getty Images

Платье сидело на фигуре Мэрилин как влитое, подчеркивая каждый ее изгиб. Появившись на церемонии, она не надела под наряд белья, самом платье из-за своего оттенка и множества пришитых каменей, сверкающих при свете софитов, создавали эффект обнаженного тела, и, похоже, именно этого и добивалась кинозвезда.

Но не все было так просто, ведь организаторы, переживая за свой имидж, выразили интерес к тому, что наденет Мэрилин Монро на мероприятие, поэтому запросили ее предоставить платье для одобрения. Понимая, что консервативные организаторы праздника не позволять ей появиться в подобной виде, она предоставила другой наряд, который у нее уже был, а сама весь вечер, аж до появления на сцене, куталась в белую меховую накидку.

Мэрилин Монро / Getty Images

Выйдя на сцену, перед самой трибуной звезда сняла меха и вогнала публику в шок. Мэрилин спела легендарную Happy Birthday Mr. President, и в конце в зал внесли огромный праздничный торт.

Это было последнее публичное выступление Мэрилин Монро, ведь через несколько месяцев, 4 августа 1962 года, она совершила самоубийство. Актрисе было 36 лет.

Знаменитое "голое" платье продолжает жизнь. Оно неоднократно перепродавалось на аукционах и с каждым разом цена наряда все выше и выше. Например, в 1999 году платье было продано Мартину Цвейгу за 1,3 миллиона долларов. Он купил платье в качестве инвестиции и хранил его в шкафу с климат-контролем. А в 2016 наряд опять был выставлен на аукцион. Приобрел его канадский миллиардер Джим Паттисон за 4,8 миллиона долларов.

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