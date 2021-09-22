Самоубийство, феминизм и борщ: как сложились судьбы самых известных порноактрис

Рассказываем о самых известных звездах откровенного кино, и что у них произошло в жизни.

Многие порноактрисы пришли в индустрию "кино для взрослых" не от хорошей жизни и за время своей работы подвергались насилию, страдали от депрессий, делали пластические операции. Некоторые девушки смогли уйти из этого бизнеса, а кто-то поплатился из-за него своей жизнью.

Линда Лавлейс

Настоящее имя актрисы Линда Борман, она родилась в 1949 году в Бронксе. Известность получила благодаря главной роли в порнофильме 1972 года "Глубокая глотка". Считается одной из самых известной актрис фильмов "для взрослых" и первой порнозвездой.

Вся жизнь Линды бала странной и жестокой. С раннего возраста мать Линды применяла силу в воспитании и наказывала дочь за любой поступок. Она росла замкнутой, училась в католической школе, ходила в церковь, а в старших классах получила прозвище "святоша".

Линда Лавлейс / Getty Images

Когда ее отец-полицейский вышел на пенсию, семья переехала во Флориду. В возрасте 20 лет она родила внебрачного ребенка, но кто был его отцом? неизвестно. Мать девушки настояла отдать ребенка на усыновление. Во Флориде Линда познакомилась с Чаком Трейнором - хозяином бара и сутенером. Вместе они уехали в Нью-Йорк, там она попала в автомобильную аварию, получила настолько серьезные травмы, что потребовалось переливание крови. Кровь была заражена гепатитом С.

Чак Трейнор же оказался алкоголиком и домашним тираном. Он избивал ее на протяжении многих лет, накачивал наркотиками, гипнотизировал, позволял другим мужчинам надругаться над ней, угрожая пистолетом, принуждал к занятиям проституцией и к съемкам в порнографии. Однако после съемок в фильме "Голубая глотка" актриса стала очень знаменита, появлялась на обложках журналов и снялась еще в нескольких порнофильмах. Наркотики и таблетки она продолжала принимать вместе с супругом, была арестована за их хранение.

Линда Лавлейс / Getty Images

После ухода от Трейнора Линда повторно вышла замуж за Ларри Марчиано, родила детей. Через 20 лет брака они развелись. Долгое время не могла найти работу, имела много проблем со здоровьем из-за чего вынуждена была сделать двойную мастэктомию, пересадку печени и всю жизни принимать дорогостоящие лекарства. В 1980 году начала активную кампанию, направленную против порнографии и эксплуатации женщин. Выпустила автобиографию.

3 апреля 2002 года вновь попала в ДТП, врезавшись в бетонный столб, получила множественные травмы. 22 апреля в присутствии родителей, бывшего мужа Марчиано и детей ей отключили аппарат искусственного жизнеобеспечения. Борман было 53 года.

Мэрилин Чэмберс

Настоящее имя Мэрилин Энн Бриггс. Ее отец работал в рекламе, а мать была медсестрой. С 16-летнего возраста подделывала записки от матери, чтобы сбегать со школы на модельные кастинги.

Пыталась найти работу в театральных студиях, снималась в малобюджетных фильмах и в фотосессиях, среди которых были сцены ню. Впервые согласилась сняться в "фильме для взрослых" в 1972 году, но запросила 10% от выручки и требовала, чтобы все актеры проверились на венерические заболевания перед съемками. В результате первый фильм в этом жанре сделал ее звездой, но закрыл двери в серьезное голливудское кино.

Мэрилин играла в театре, продолжала сниматься в малобюджетных фильмах. Написала автобиографию. В 1980-х вернулась в индустрию кино "для взрослых". Трижды была замужем, одним из ее мужей был Чак Трейнор - бывший муж Линды Лавлейс, они пробыли в браке 10 лет.

Мэрилин Чэмберс и Чак Трейнор / Getty Images

На протяжении многих лет употребляла наркотики и алкоголь, но в начале 90-х решила бросить, родила ребенка, а через 10 лет подалась в политику. На президентских выборах в 2004 году Чемберс баллотировалась на пост вице-президента по списку либертарианской политической партии Personal Choice Party. Всего она получила 946 голосов. Снова баллотировалась в 2008 году.

12 апреля 2009 года Чемберс была найдена мертвой в своем доме недалеко от Санта-Клариты, штат Калифорния. Ее обнаружила 17-летняя дочь. Она умерла от кровоизлияния в мозг и аневризмы, связанных с болезнью сердца.

Мэрилин Чэмберс / Getty Images

Огаст Эймс

Настоящее имя актрисы Мерседес Грабовски. Пришла в индустрию в 19 лет и за свою карьеру снялась в 290 фильмах, в том числе непорнографических. Лауреат AVN Award (вручается за достижения в создании порнофильмов).

Родители актрисы били военными, мать страдала биполярным расстройством. Эймс утверждала, что в детстве дедушка по отцовской линии регулярно подвергал ее сексуальным домогательствам, но отец отказался ей верить, и в 12 лет ее отправили жить Group Home - специально созданные дома, куда родители отправляю детей с проблемами развития и психики, которые не могут жить под одной крышей со свой семьей.

Огаст Эймс / Getty Images

Была замужем за Кевином Муром, продюсером и режиссером. Долгое время страдала от депрессии. В 2017 году попала в скандал из-за поста в Twitter, заявив, что отказалась сниматься в фильме с актером, который ранее появлялся в сексуальных сценах с мужчинами. После этого на нее обрушился шквал обвинений в гомофобии и травле в Интернете. Через два дня после твита ее нашли мертвой в парке. Вскрытие показало, что девушка совершила суицид. Ей было всего 23 года.

После смерти Огаст и еще нескольких девушек из порноиндустрии, по инициативе Кевина Мура была создана горячая линия для помощи.

Саша Грей

Настоящее имя девушки - Марина Энн Хэнцис. Родилась в Калифорнии и 18-летнем возрасте приехала в Лос-Анджелес, чтобы стать порноактрисой. Позже свою полную уверенность в выборе профессии девушка объясняла тем, что с юных лет проявляла стойкий интерес к сексуальности и порнографии. Нашла агента через Интернет, придумала псевдоним и в скором времени снялась в своей первой картине.

Саша Грей / Getty Images

Менее чем через год начинающая актриса стала настоящей суперзвездой индустрии. Ее номинировали на множество наград в категории "фильмы для взрослых". Далее девушка начала появляться в различных шоу, снялась для множества обложек журналов, создала собственное агентство, работала моделью, снималась в клипах, выступала с собственной группой, выпустила несколько книг.

Саша Грей / Getty Images

Вне работы ведет активную общественную жизнь. Выступает за равную оплату женского и мужского труда, солидаризовалась с участницами панк-группы Pussy Riot, высказывалась в пользу введения в США полноценной общенациональной системы здравоохранения. Также она любит компьютерные игры и готовить. Недавно 33-летняя звезда опубликовала ролик на своем YouTube-канале, в котором готовит борщ.

Дженна Джеймсон

Одна из самых известных актрис в категории "фильмы для взрослых", обладательница неофициального титула "Королева порноиндустрии".

Настоящее имя актрисы - Дженнифер Мари Массоли, она родилась в Лас-Вегасе. Мать была танцовщицей, а отец полицейским. В детстве Дженнифер нередко принимала участие в конкурсе Beauty Pageants и брала уроки балета. В автобиографии она призналась, что в 16 лет дважды была изнасилована. Примерно в этом возрасте девушка решила пойти по стопам матери и тоже стать танцовщицей, но в шоу ее не брали, однако взяли в стриптиз-клуб. Уже в 1991 году она начинает танцевать в стрип-клубах Лас Вегаса, используя поддельные документы. Спустя шесть месяцев Дженна уже зарабатывала по 2000 долларов за ночь, при этом, еще не окончив школу.

Дженна Джеймсон / Getty Images

Она впервые появилась в эротическом фильме в 1993 году, а через год сделала первую маммопластику. После реабилитации девушка начала активно сниматься в "кино для взрослых", работать моделью и продолжать танцевать в ночных клубах.

В 2000 году Дженна совместно со своим мужем, американским бизнесменом и порноактером Джеем Грдиной, основала компанию по производству порнографических материалов под названием ClubJenna и запустила реалити-шоу, в котором девушки соревновались за роль в фильме ее студии.

В 2008 году она сообщила, что более не будет появляться в кино, однако продолжит работу в своей студии. Сейчас актрисе 46 лет, она успешна, но в личной жизни у нее было не все отлично: Дженна пережила рак кожи, выкидыш, разводы, подвергалась домашнему насилию.

Дженна Джеймсон / Getty Images

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