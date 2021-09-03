Самый худший первый день в школе: истории знаменитого фото с Элизабет Экфорд

Фото было сделано 64 года тому назад американским фотожурналистом Уиллом Графсом.

4 сентября 1957 года 15-летняя девушка по имени Элизабет Экфорд, подняв высоко голову, прошла по улице от школы к автобусной остановке. Она села молча на скамейку и просто ждала свой автобус, а в голове у нее была лишь одна мысль: "Она дошла к остановке, значит, она жива".

Элизабет - одна из девяти темнокожих детей, которые получили право учиться в ранее полностью "белой" школе в городе Литл-Рок, штат Арканзас. Эта интеграция произошла из-за резонансного дела "Браун против Совета по образованию", признавшего незаконным сегрегацию детей в школах.

Дети из "литл-рокской девятки" / Associated Press

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Таким образом, 4 сентября она и еще восемь детей должны были пойти вместе в школу. Но перед самим событием место их встречи было изменено, а девочке и ее семье об этом никто не сообщил, так как у них не было телефона. Поэтому утром Элизабет пришла к школе и поняла, что она одна. Вокруг школы собралась толпа из около 400 людей, разъяренных жителей города, которые не хотели интеграции темнокожих в школу. Они кричали, оскорбляли и пугали девушку, но она все же попыталась зайти в учебное заведение, но безрезультатно - охранники перегородили ей дорогу.

Осознав, что нужно уходить, Элизабет медленно пошла в сторону автобусной остановки, чтобы уехать домой. Пока она шла по улице, за ее спиной шла толпа, которая угрожала линчевать школьницу.

Элизабет Экфорд / Getty Images

Она дошла к остановке и расплакалась. Репортер Бенджамин Файн, который тоже был отцом 15-летней дочери, сел рядом с Экфордом. Он попытался утешить ее и сказал: "Не позволяй им видеть, как ты плачешь". А учительница Грейс Лорч провела девушку в городской автобус, чтобы она смогла уехать домой.

Экфорд не провела в школе и одного полноценного дня, но след этот случай на ее жизни оставил - она дважды пыталась покончить жизнь самоубийством и впоследствии ей поставили диагноз "посттравматическое стрессовое расстройство".

Элизабет Экфорд / Getty Images

Другие дети тоже учиться не могли из-за агрессивных жителей города. В течение 19 дней чернокожие ученики были вынуждены оставаться дома. Однако 23 сентября, когда школьники опять пришли в школу, и на улице снова собралась агрессивная толпа, с которой не могла справиться даже полиция. После занятий учеников пришлось тайно увезти в автомобилях, укрыв на полу одеялами.

На проблему изначально никто не реагировал из власти, но после того, как кризис в Литл-Роке привлек СМИ и вызвал международный резонанс, президент Эйзенхауэр направил в город федеральные войска, которые находились на территории школы на протяжении всего учебного года, хотя они не смогли предотвратить инциденты насилия других детей в отношении "литл-рокской девятки".

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