Самый обонятельный убийца: история Теда Банди - жестокого маньяка, ставшего звездой

По сей день преступления этого человека внушают ужас, а его психические нарушения остаются загадкой.

Несмотря на чистое олицетворение зла, на протяжении огромного количества лет серийные убийцы стали романтизироваться обществом и превратились в часть поп-культуры. О страшных и в первую очередь реальных преступлениях снимаются фильмы и сериалы, а главные фигуранты злодеяний зачастую показаны привлекательными мужчинами и играют их довольно известные актеры. А вот рок-музыкант Мэрилин Мэнсон и вовсе взял себе псевдоним с фамилией маньяка-убийцы Чарльза Мэнсона, который был еще и главарем секты "Семья".

Мы решили немного разрушить образ романтизированных кинозлодеев из популярных детективов (ведь не все они выдуманы) и рассказать об одном из самых жестоких преступников 70-80-х - Теде Банди - чудовище, убившем десятки девушек, о котором тоже сняли множество картин и написнно несколько бестселлеров.

Теодор Роберт (Тед) Банди родился 24 ноября 1946 года в Берлингтоне, штат Вермонт в приюте Элизабет Лунд для незамужних матерей. Его матерью была 22-летняя Элеонор Луиз Кауэлл, но кто был отцом ребенка - неизвестно. Несколько раз Элеонор меняла сведения об отце Теда, да и сама свое материнство скрывала, ведь общественность в то время негативно воспринимала внебрачных детей и, боясь осуждения, родители девушки решили скрыть ее беременность и выдавали Теда за своего сына, а Элеонор - за его старшую сестру. Так продолжалось три года. Официально известно, что Тед нашел свое свидетельство о рождении и раскрыл семейную тайну, но когда это случилось неизвестно.

Тед Банди / Associated Press

Некоторые психиатры полагают, что момент раскрытия стал первой травмой Теда, которая повлияла на дальнейшее его поведение, но возможно имела место и наследственность. Дед мальчика был довольно жестоким тираном: ненавидел меньшинства, бил жену, держал всех в доме в "ежовых рукавицах" и жестоко вел себя с животными. Бабушка Теда имела склонность к депрессиям и периодически от них лечилась.

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Из-за невыносимого пребывания в доме родителей Элеонор решила уйти с ребенком, но больше это походило на побег. Девушка сменила имя и переехала к двоюродным родственникам, а вскоре познакомилась с Джонни Калпеппером Банди, за которого вышла замуж. Банди усыновил Теда и дал ему свою фамилию, а у пары родились еще дети. Но с отчимом Тед близким так и не стал.

Тед вырос обаятельным молодым человеком, умел хорошо говорить, стильно одевался и привлекал внимание девушек. После окончания школы он поступил в Университет Пьюджет-Саунд, где проучился в течение одного года, а затем перешел в Вашингтонский университет для изучения китайского языка. Там у него завязались романтические отношения с девушкой, настоящее имя которой он так и не назвал, в биографии преступника она появлялась под разными именами. Девушка была из обеспеченной семьи, но их отношения ничем хорошим не закончились - она его бросила и вернулась к родителям. Психиатры отмечали, что, возможно, этот разрыв стал еще одним переломным моментом для психического здоровья Теда.

Тед Банди / Associated Press

Приблизительно в этот период он купил свой первый автомобиль - бежевый "Фольксваген жук" и повторно поступил в университет, но на этот раз на специальность психология. После окончания учебного заведения он пошел работать в политическую команду губернатора Дэниела Дж. Эванса, а после поступил в юридическую школу, но с весьма посредственными оценками.

Некоторые психиатры предполагают, что эти неидеальные результаты стали третьей разрушающей составляющей, которая пошатнула психику Теда, ведь он всегда хотел быть лучше всех.

Как понимаете, образование у Банди было отличным и он, хоть и не проявлял великолепных результатов в учебе, но все же хорошо разбирался в психологии и юриспруденции, что в конечном результате сыграло ему на руку. Во время допроса ни один психиатр не подтвердил, что Тед Банди был психически не здоров.

Официально первые его жертвы появились в 1974 году, но были ли они ранее так и не стало известно, ведь признался он только в 36 убийствах, хотя большинство исследователей считают, что настоящее число жертв маньяка переваливает за сотню, а убивать он начал намного раньше.

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Но первыми задокументированными жертвами Банди считаются студентки Вашингтонского университета: танцовщица Карен Спаркс и ведущая прогноза погоды Линда Хили. Теду тогда было 27 лет. И в тот год студентки колледжа начали исчезать примерно по одной в месяц.

По словам свидетелей Тед вызывал доверие у девушек из-за своей симпатичной внешности и опрятной одежды. Он прикидывался пострадавшим или полицейским: надевал фальшивый гипс на руку и брал костыли, просил девушек помочь ему дойти до машины или донести его портфель. Далее он нападал на них, избивал до потери сознания и жестоко насиловал. Тела Банди расчленял.

Абсурд всей этой истории в том, что приблизительно в этот период Банди устроился работать помощником директора Консультативной комиссии по предупреждению преступности в Сиэтле, где сам написал брошюру для женщин о предупреждении изнасилований.

В газетах все чаще начали писать о пропажах молодых девушек, свидетели рассказывали полиции о привлекательном молодом человеке, который просил о помощи и что у него был автомобиль "Фольксваген жук". Это помогло составить фоторобот преступника, но проблема того времени была в отсутствии коммуникации между полицейскими участками в разных штатах США и Тед, как юрист, прекрасно это знал, поэтому начал перемещаться по стране и в разных штатах начали пропадать девушки.

Единственной жертвой, которой удалось убежать от Банди была 18-летняя Кэрол ДаРонч. Когда она прогуливалась по торговому центру, Тед подошел к ней и прикинулся полицейским. Он сказал, что машину девушки взломали и предложил ей проехать с ним в участок, чтобы написать заявление. Как только они отъехали с парковки, Кэрол поняла, что мужчина везет ее в противоположную от участка сторону и выскочила из машины. Банди погнался за девушкой, пытался ее избить, но у нее получилось вырваться и остановить ехавшую машину. Кэрол попросили отвести ее в участок, где в подробностях все рассказала и описала маньяка.

Кэрол ДаРонч в суде / Associated Press

В промежутках между этими преступлениями Тед встречался с Элизабет Кендалл. Она была разведенной матерью-одиночкой с дочерью. После того как в прессе начали появляться статьи о маньяке и его описание, она трижды сообщала в полицию, что ее парень поход на человека из новостей, но ее слова серьезно не воспринимали. Более того, симпатичный, образованный юрист не вызывал подозрений у окружающих.

Впервые поймали Теда, когда его автомобиль ехал с выключенными фарами по улице ночью. Полицейские во время обыска автомобиля нашли лыжную маску, вторую маску, сделанную из колготок, лом, наручники, мешки для мусора, моток веревки, ледоруб и другие предметы. Также его опознала Кэрол ДаРонч.

Судебные разбирательства тянулись длительное время, но в результате из-за неоспоримых улик, найденных в квартире и машине Банди, он был осужден. Дважды преступник бежал из тюрьмы, но все же его ловили и возвращали обратно. Во время суда Банди отказался от адвоката и защищал себя сам.

Тед стал настоящей суперзвездой, ведь суд транслировали во всех штатах и еще в нескольких странах. Сам судимый всегда появлялся на заседания одет с иголочки и очень эффектно и обходительно себя вел с присяжными и судьей. Банди больше был похож на суперзвезду, чем на преступника. Многие девушки приходили под знание суда не веря, что такой элегантный красавчик не может быть страшным маньяком-убийцей.

Тед Банди / Associated Press

Тед все же был приговорен присяжными к смертной казни, но продолжал оттягивать исполнение приговора еще на протяжении девяти лет. 4 января 1989 года в 7:16 утра по североамериканскому восточному времени Тед Банди был казнен на электрическом стуле.

Как бы страшно это не звучало, но на протяжении многих лет история убийцы-красавчика и манипулятора остается популярной. В 2019 году на экраны вышел фильм "Красивый, плохой, злой", а всего насчитывается около 14 художественных фильмов, сериалов и документальных работ об этом человеке и его преступлениях. Также неоднократно вспоминался в множестве других работ: "Докторе Хаусе", "Американском психопате", "Южном парке", "Частях тела" и множестве других, а также стал прототипом для Ганнибала Лектора в фильме "Молчание ягнят".

Огромное количество раз Банди появлялся и в литературе, и в песнях знаменитых групп. Поэтому, человек, который очень хотел быть популярным, таким и стал, но только после наказания.

Тед Банди / Associated Press

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