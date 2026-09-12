Сандра Баллок рассказала, что её дочь может стать звездой "Формулы-1"

Сандра Баллок / © Associated Press

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Похоже, в семье Сандры Баллок растёт настоящий маленький Флэш. Во время эфира программы Live with Kelly and Mark актриса рассказала об увлечениях своих детей — 16-летнего Луиса и 13-летней Лайлы. Оба играют в баскетбол, но у дочери есть ещё одно, гораздо более экстремальное хобби.

Буллок призналась, что любовь к скорости проявилась у Лайлы ещё в раннем детстве. В четыре года девочка уже каталась на велосипеде без дополнительных колёс, даже спускалась по лестнице. Впоследствии мама подарила ей электровелосипед, а затем дочь смогла попробовать себя за рулем настоящего гоночного автомобиля на частном треке.

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Сандра Баллок / © Associated Press

Результат удивил даже опытных тренеров. По словам Буллока, они заявили, что Лайла настолько хорошо управляет машиной, что при профессиональной подготовке могла бы попробовать свои силы в «Формуле-1». Правда, для этого пришлось бы полностью изменить привычный образ жизни, а именно, бросить школу, переехать в Монте-Карло и посвятить тренировкам практически всё своё время.

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На вопрос ведущих о так называемой «маме юного автоспортсмена» Буллок ответила с юмором и представила, какие закуски придется упаковывать гонщикам. Однако за шутками скрывается вполне серьёзная материнская позиция, ведь Сандра не против гонок, если Лайла захочет сделать их своей профессией уже во взрослом возрасте. Пока же актриса хочет, чтобы дочь не спешила выбирать только один путь.

Сандра Баллок / © Associated Press

Именно поэтому этим летом Буллок отправила Лайлу в театральный лагерь. Девушка никогда не считала себя театральным ребенком, но у нее там были друзья, и она вернулась домой совсем другой. Лайла пока не стремится получать главные роли на сцене, но, по словам мамы, прекрасно провела время в лагере.

Для Буллок семья уже давно остается приоритетом. Актриса усыновила Луиса в 2010 году, когда ему было всего три с половиной месяца, а в 2015-м приняла в семью Лайлу, которой тогда было два с половиной года. Ранее Сандра рассказывала, что именно Луис фактически стал инициатором их пути к второму усыновлению.

Сегодня Буллок совмещает материнство с возвращением на большой экран. После перерыва в актёрской карьере она вновь сыграла Салли Оуэнс в фильме «Практическая магия 2».

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Увидим ли мы когда-нибудь Лайлу на стартовой решетке «Формулы-1» — пока неизвестно. Однако её звездная мама готова дать дочери самое главное — возможность попробовать разные пути и самостоятельно понять, какой из них действительно ей подходит. Ведь иногда будущая звезда гонок начинает свой путь вовсе не с профессиональной трассы, а с велосипеда и нескольких ступенек.

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