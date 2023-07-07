Сара Чатто: скромная дочь принцессы Маргарет и любимица королевы Елизаветы II

О ней мало знают и еще меньше говорят, а между тем Сара является единственной дочерью и младшим ребенком принцессы Маргарет – сестры королевы Елизаветы II. Саре 59 лет, и всю жизнь она живет в тени королевской семьи, не претендуя на то, чтобы быть в центре внимания. Более того, в отличие от ее матери Маргарет, внимание Сара совсем не любит.

Кто такая Сара Чатто

Сара Фрэнсис Элизабет Армстронг-Джонс – так звучит ее полное имя. Она родилась 1 мая 1964 года в Кенсингтонском дворце в Лондоне в семье принцессы Маргарет и фотографа Энтони Армстронг-Джонса, 1-го графа Сноудона. Сара приходится внучкой королю Георгу VI, племянницей королевы Елизаветы II и двоюродной сестрой ныне правящему королю Чарльзу III. У Сары есть старший брат Дэвид Армстронг Джонс. Родители развелись, когда Саре было 14 лет.

Принцесса Маргарет со своими детьми / Фото: Getty Images

Детство Сара провела в Букингемском дворце, где у ее семьи были отдельные покои. А праздники семья проводила в поместьях Сандрингем и Балморал, где Сара и начала писать свои первые пейзажи.

Сара с мамой принцессой Маргарет и тетей королевой Елизаветой II / Фото: Getty Images

Девочка обучалась в нескольких школах искусств: в школе Бедейлс, закончив которую взяла творческий отпуск на два года и отправилась вместе со своим отцом-фотографом в Индию, где он работал на съемочной площадке фильма "Поездка в Индию" (1984 года). Отпуск не прошел зря - юная Сара, которой тогда было 20 лет, стала костюмером на этих съемках. Все благодаря тому, что продюсером фильма был ее родственник Джон Нэтчбулл, 7-й барон Брабурн (зять Луи Маунтбеттена, 1-го графа Маунтбеттена Бирманского). Кроме того, именно во время этого визита в Индию Сара и познакомилась со своим будущим мужем Дэниелом Чатто, он как раз работал там над другим фильмом.

Сара Чатто с королевой Елизаветой II / Фото: Associated Press

Училась Сара в Camberwell School of Art и изучала искусство в школах Королевской академии, а также закончила Миддлсекский университет.

Профессиональная художница

У Сары и короля Чарльза III много общего - они оба любят живопись. Только для монарха это скорее хобби, а вот Сара является профессиональной художницей. Выставлять свои работы Сара начала с 1995 года под девичьей фамилией Сара Армстронг-Джонс, пишет она главным образом натюрморты и пейзажи. Она была удостоена премии Виндзора и Ньютона в 1988 году, Ландшафтной премии Кресвика - в 1990 году.

В 2004 году она стала вице-президентом Королевского балета, президентом которого была ее мать принцесса Маргарет.

Леди Сара Чатто на коронации Чарльза III / Фото: Getty Images

Сара не выполняет королевских обязанностей и не является рабочим членом семьи, но иногда она посещает важные семейные мероприятия, как, например, коронацию короля Чарльза и Камиллы.

Сара Чатто и королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Сара всегда была очень близка со своей тетей Елизаветой II и была единственной племянницей покойной королевы. Спокойная и скромная Сара сильно отличалась от ее матери, принцессы Маргарет, которую называли мятежной принцессой, и, очевидно, королеве Елизавете это нравилось.

Сара Чатто с королевой Елизаветой II / Фото: Getty Images

Близкие отношения ее связывают и с королем Чарльзом. Кстати, во время первой свадьбы тогда еще будущего короля Сара была подружкой невесты на свадьбе Чарльза и принцессы Дианы. Она также является крестной матерью второго сына пары – принца Гарри.

Сара Чатто с супругом / Фото: Associated Press

Брак и дети

Как мы уже писали, Сара познакомилась с будущим мужем Дэниелом Чатто во время поездки в Индию в 80-х годах. Он из театральной семьи, сын актера Тома Чатто и театрального агента Розалинды Чатто. Пара поженилась в 1994 году в церкви Святого Стефана в Лондоне.

Сара Армстронг-Джонс и Дэниел Чатто в день своей свадьбы 14 июля 1994 года / Фото: Getty Images

Под венец невеста шла в белом платье с корсетом и пышным подолом, которое сшил английский модельер Джаспер Конран. На голове у Сары была цветочная тиара "Сноудон", сделанная из трех брошей, к которой крепилась длинная белая фата.

Сара Армстронг-Джонс и Дэниел Чатто в день своей свадьбы 14 июля 1994 года / Фото: Getty Images

В браке у Сары и Дэниела Чатто родилось двое сыновей: Самюэль Дэвид Бенедикт (28 июля 1996 года) и Артур Роберт Натаниэль (5 февраля 1999 года).

Публичная жизнь

Как мы уже отмечали, Сара Чатто никогда не любила бывать в светском обществе и ведет скромный образ жизни. Даже удивительно, как у таких харизматичных и любящих внимание родителей, как принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс, родилась такая абсолютно противоположная по темпераменту дочь.

Сара Чатто с супругом / Фото: Getty Images

В светском обществе Сару Чатто не встретишь, за редким исключением выходов вместе с членами ее большой королевской семьи. Да и то только самых важных выходов, будь то пасхальная служба или скачки в Аскоте, где в былые времена Сара часто составляла компанию своей тете-королеве Елизавете II – самой большой поклоннице конных соревнований.

Сара Чатто (в красном кардигане и шляпе) на пасхальной службе с членами королевской семьи / Фото: Getty Images

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