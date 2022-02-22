Сделка века: почему принц Эндрю заплатил, а Вирджиния Джуфре взяла деньги

Сын королевы Елизаветы II – 62-летний принц Эндрю – на прошлой неделе достиг мирового соглашения с Вирджинией Джуфре.

Женщина, напомним, обвиняла принца в сексуальном насилии, которое он якобы совершал над ней дважды, когда ей было всего 17 лет. В официальном документе соглашения говорится о том, что Эндрю вину свою не признал, но заявил, что считает Вирджинию жертвой жестокого обращения и публичных нападок. Так почему же Эндрю не стал доказывать свою невиновность, а госпожа Джуфре не довела дело до конца? Разбираемся в материале.

За что Вирджиния Джуфре (в девичестве Робертс) подала иск на принца?

Принц Эндрю / Associated Press

В августе 2021 года госпожа Джуфре подала гражданский иск в Нью-Йорке в соответствии с законом штата о детях-жертвах, который позволяет возбуждать дела по заявлениям лиц, переживших сексуальное насилия в детстве, что в других случаях было бы невозможно в связи с истечением срока давности. Вирджиния не просто хотела доказать, что стала жертвой сексуального насилия в несовершеннолетнем возрасте, но и взяла на себя миссию других женщин-жертв, называя себя "голосом всех этих пострадавших". Тогда же, в 2021 году, адвокат Джуфре уверял публику, что в ее интересах не просто получить финансовую компенсацию, но и утверждал, что Вирджиния жаждет справедливости и суда, а финансы – последнее, что ее интересует в этом вопросе. Одним из обвинений Вирджинии было то, что принц Эндрю принудил ее к сексу в лондонском доме Гислейн Максвелл (дочери опального британского магната Роберта Максвелла, подруги и подельницы покойного Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в секс-торговле людьми). Одним из главных доказательств по этому делу со стороны Джуфре была фотография, облетевшая все СМИ, на которой якобы принц Эндрю стоит рядом с Вирджинией и обнимает ее за талию, а на заднем плане запечатлена госпожа Максвелл (ныне осужденная).

Гислейн Максвелл / Getty Images

Именно эту фотографию Вирджиния называла главным доказательством того самого свидания с Эндрю, когда 41-летний принц принудил ее к сексу. Сообщается, что адвокаты принца Эндрю запросили копию оригинала этого снимка, чтобы провести экспертизу и доказать, что, возможно, фото сфабриковано. А адвокаты Вирджинии не смогли предоставить снимок, ссылаясь на то, что он находится где-то в старых архивах и найти его сейчас не представляется возможным. И возникает вопрос, как можно не найти фотографию, от которой в большей степени зависит дальнейший исход всего дела?

Вирджиния Джуфре с совсем другой фотографией себя в юности / Getty Images

Тактика принца Эндрю

Когда принц Эндрю оказался впервые замешан в этой истории публично в 2019 году во время суда над Эппштейном, он имел неосторожность дать единственное интервью на эту тему каналу BBC, пытаясь тем самым развеять все обвинения в свой адрес. Получилось не очень достоверно: принц говорил, что не знает госпожу Джуфре, не помнит, чтобы появлялся с ней на публике и тем более занимался сексом. На всякий случай в том же 2019 году Эндрю в связи с разгоревшимся скандалом сложил с себя королевские полномочия и стал реже появляться на публике.

Однако никто тогда не предполагал, что в 2022 году ему предстоит предстать перед судом по гражданскому делу. За первые полгода, пока шли судебные разбирательства, адвокаты принца чего только ни предпринимали. И пытались даже давить на суд, ссылаясь на то, что Вирджиния нынче является гражданской Австралии и не имеет права подавать в суд в США. Позже отыскали документ-соглашение, которое женщина подписала с Джеффри Эпштейном, оно было направлено на защиту других потенциальных ответчиков, на которые Вирджиния обязалась не подавать исков, получив за это денежное вознаграждение в размере 500 тысяч долларов. Позже оказалось, что это соглашение не распространяется на принца Эндрю, а значит, у него оставалось всего два варианта – или идти в суд и доказывать свою невиновность, или откупиться.

А что королевская семья?

Принц Эндрю и королева Елизавета II / Associated Press

Для королевы Елизаветы II и монархии в целом скандал, в котором погряз ее сын, оказался слишком неуместным. 2022 год – юбилейный для Ее Величества, в феврале она отпраздновала 70-летие своего правления – платиновый юбилей. А масштабные празднования запланированы на июнь 2022 года. Любые судебные разбирательства могли бы нанести непоправимый урон монархии. И очевидно, что и сама королева, и ее старший сын и наследник принц Чарльз были сильно обеспокоены. Когда стало известно, что суда не избежать, Букингемский дворец выпустил заявление, в котором говорилось, что все воинские звания принца Эндрю, а также королевский патронаж отныне возвращаются королеве, а герцог Йоркский будет защищать себя в суде как частное лицо. Очевидно, семья давила на Эндрю, как ни крути, а разбирательств в юбилейный год королевы никому совсем не хотелось. И решение было найдено.

Мировое соглашение и почему Вирджиния взяла деньги?

15 февраля 2022 года стало известно, что принц Эндрю и Вирджиния Джуфре достигли мирового соглашения. Сумма официально не разглашалась, но, по предположениям СМИ, она составляет от 7 до 12 миллионов фунтов стерлингов и 2 миллиона Эндрю внесет в благотворительный фонд Вирджинии Джуфре, который она организовала в поддержку жертв насилия. Эндрю заявил также, что сожалеет о дружбе с Эпштейном, и признал, что Вирджиния стала жертвой обстоятельств, однако не признал того, что был причастным к сексуальному насилию.

Вирджиния Джуфре / Associated Press

Британских налогоплательщиков теперь интересует вопрос, а кто оплатит эту крупную сумму, ведь у принца денег нет, даже средств от продажи его шале на горнолыжном курорте в Швейцарии не хватит на это. Говорят, королева Елизавета II поможет сыну оплатить этот счет и покроет его из своих личных средств. Эта сделка века означает, что Вирджиния не сможет подать в суд на принца снова, не сможет разглашать подробности соглашения и не сможет выпускать мемуары об этой истории. Открытым остается лишь один вопрос, почему женщина, которая пыталась доказать всем, что сильные мира сего вроде принца Эндрю тоже должны нести ответственность и быть наказаны за свои поступки, вдруг отступила и взяла деньги? Забыв при этом о том, что она не просто одна из жертв сексуального насилия, а "голос" всех пострадавших женщин, как Вирджиния сама себя называла.

Жертвы Джеффри Эпштейна (слева направо), Сара Рэнсом, Вирджиния Робертс Джуфре и Марийке Чартуни находят поддержку друг в друге после того, как встретились на эмоциональном судебном слушании по делу жертв Эпштейна 27 августа 2019 года. / Getty Images

И кто знает, возможно, спустя несколько лет Джуфре найдет способ еще раз рассказать миру свою историю и заработать денег. Когда эти десять миллионов закончатся. Например, напишет художественную книгу или снимет фильм.

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