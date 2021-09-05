Секрет долголетия: пять долгожителей в британской королевской семье

Британская королева Елизавета II возглавляет топ самых долгоправящих монархов в истории после ее прапрабабушки королевы Виктории. А еще Елизавета II в списке долгожителей в королевской семье. Вспоминаем и других членов британской королевской семьи, которые прожили долгую и безбедную жизнь.

Королева Елизавета II

Про королеву Елизавету II известно больше всего. Все-таки она монарх, при котором поменялось не одно поколение. Многие рождались и умирали при правлении Елизаветы, а царствует Ее Величество уже 69 лет.

Королева Елизавета II / Associated Press

Принцесса Елизавета родилась 21 апреля 1926 года в семье герцога и герцогини Йоркских. Отец Елизаветы принц Альберт взошел на престол после отречения своего брата короля Эдуарда VIII в 1936 году, став королем Георгом VI, а его старшая дочь Елизавета стала наследницей трона. Принцесса получила частное домашнее образование и начала выполнять свои общественные функции во время Второй мировой войны, служа во Вспомогательной территориальной службе. 20 ноября 1947 года принцесса Елизавета вышла замуж за лейтенанта Филиппа Маунтбеттена — бывшего принца Греческого и Датского, за день до свадьбы получившего титул герцога Эдинбургского.

Принцесса Елизавета и принц Филипп, 1947 год / Associated Press

У пары родилось четверо детей: принц Уэльский Чарльз, принцесса Анна, принц Эндрю, герцог Йоркский и принц Эдвард, граф Уэссекский. В 1952 году после кончины своего отца короля Георга VI принцесса взошла на трон и стала именоваться Ее Величество королева Елизавета II. Союз Елизаветы и принца Филиппа длился 73 года и 5 месяцев и стал самым долгим королевским браком в мировой истории, продлившись до смерти принца Филиппа 9 апреля 2021 года.

Принц Филипп, герцог Эдинбургский

Принц Филипп / Getty Images

Принц Филипп родился 10 июня 1921 года на греческом острове Корфу, когда принцу был всего год, его семья была изгнана из Греции. Филипп был принцем Греческим и Датским до 1947 года, пока в возрасте 26 лет не женился на наследнице британской короны принцессе Елизавете. Принц Филипп - внук короля Греции Георга I из династии Глюксбургов. Он участвовал во Второй мировой войне в качестве офицера британского флота, перед женитьбой принял британское подданство. Когда его супруга Елизавета II взошла на престол в 1952 году, принц Филипп сосредоточил свое внимание на церемониальных обязанностях и благотворительности. В 2021 году герцог должен был отпраздновать свой 100-летний юбилей.

Королева Елизавета II и принц Филипп / Associated Press

Писали, что принц не хотел отмечать этот день рождения и участвовать в каких-либо празднованиях. Когда еще теща королева-мать Елизавета отмечала 100-летие в 2000 году, принц Филипп, которому на тот момент исполнилось 79 лет сказал, что не хочет доживать до такого почтенного возраста. В разговоре с The Telegraph в 2000 году Филипп сказал, что у него нет никакого желания праздновать столетний юбилей. Его слова прозвучали так: "Я не могу представить ничего худшего. Я и так уже начал разваливаться". Желание герцога, к скорби его семьи, осуществилось. До 100-летия он недожил всего два месяца. И ушел из жизни 9 апреля 2021 года за 11 дней до 95-летнего юбилея своей супруги Елизаветы II. Недавно личный врач Филиппа назвал и причину смерти герцога.

Елизавета Боуз-Лайон

Елизавета Боуз-Лайон / Getty Images

Мать королевы Елизаветы II и жена короля Георга VI – Елизавета Боуз-Лайон – прожила очень длинную жизнь. Она родилась 4 августа 1900 года в знатной британской семье и стала известна после свадьбы с принцем Альбертом, герцогом Йоркским - второго сына короля Георга V и Марии Текской (будущим королем Георгом VI) в 1923 году. Елизавета была известна в народе, как "улыбающаяся герцогиня". После того, как ее супруг неожиданно стал королем, жизнь семьи сильно изменилась. Новоиспеченная королева приступила к своим королевским обязанностям, которые выполняла аж до кончины своего дорогого супруга короля Георга VI в 1952 году. Овдовела Елизавета в 51 год и после этого она прожила еще пол столетия. После смерти супруга Елизавета стала именоваться "Ее Величество королева Елизавета, королева-мать", поскольку обычное именование вдовствующей королевы — "королева Елизавета" — для вдовы Георга VI не подходило в силу того, что царствующая королева именовалась так же. После потери мужа Елизавета на некоторое время уехала жить в Шотландию, но вскоре вернулась в Лондон и продолжила выполнение своих королевских обязанностей. Впоследствии она была так же загружена работой, как и при жизни мужа. 100-летний юбилей Елизаветы пышно отметили в 2000 году. По этому случаю был проведен парад, также изображение Елизаветы появилось на монете в 20 фунтов стерлингов. Умерла королева-мать 30 марта 2002 года, пережив свою младшую дочь принцессу Маргарет на полтора месяца. Елизавета скончалась во сне в Роял-Лодж в Виндзоре, в присутствии царствующей дочери. Ей был 101 год и 238 дней и на момент смерти была самым долгоживущим членом британской королевской семьи в истории. Но ее рекорд был побит.

Алиса Монтегю-Дуглас-Скотт, герцогиня Глостерская

Принцесса Алиса Монтегю-Дуглас-Скотт, герцогиня Глостерская / Getty Images

Рекорд королевы-матери Елизаветы был превзойден ее невесткой Алисой, герцогиней Глостерской. Супруга третьего сына короля Георга V и Марии Текской - Генри, герцога Глостерского (родного брата королей Эдуарда VIII и Георга VI) умерла в возрасте 102 лет. Принц Генри и Алиса (получившая титул принцессы после смерти мужа) поженились 6 ноября 1935 года. Их свадьба была скромной и прошла в Букингемском дворце. За несколько недель до бракосочетания умер отец невесты, да и финансовое состояние короля Георга V не позволяло устраивать пышных торжеств. Через два месяца 20 января 1936 года король Георг V умер. Королем стал брат Генри Эдуард, тот самый, который впоследствии отрекся от престола ради любви.

В браке у пары родилось двое сыновей: Уильям (погиб в 31 год в авиакатастрофе) и Ричард, герцог Глостерский (ему сейчас 76 лет).

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Алиса стала главой Женской авиации в 1939 году как старший контролер. Она также работала заместителем королевы Елизаветы, супруги Георга VI в корпусе медсестер Лондона. 10 июня 1974 года умер супруг Алисы. После его смерти королева Елизавета II дала своей тете титул Ее Королевское Высочество Алиса, герцогиня Глостер, а также, в качестве исключения, присвоила ей титул принцессы Великобритании, который ранее получали лишь принцессы по рождению. Свой 100-летний юбилей Алиса отметила в 2001 году. А свои королевские обязанности она выполняла до 98 лет. 21 августа 2003 года герцогиня Глостер стала старейшим членом британской королевской семьи за всю историю. Умерла принцесса Алиса 29 октября 2004 года во сне в Кенсингтонском дворце. Она упокоилась рядом с мужем и старшим сыном на Королевском кладбище Фрогмор.

Принцесса Алиса Олбани

Принцесса Алиса Олбани и ее муж принц Александр Текский / Getty Images

Еще одна принцесса Алиса – член британской королевской семьи была самой долгоживущей британской принцессой королевской крови и последней выжившей внучкой королевы Виктории. Ее отцом был младший сын королевы Виктории и Альберта – принц Леопольд. Алиса была замужем за братом королевы Марии Текской (бабушки королевы Елизаветы II) принцем Александром Текским. У пары было трое детей (два сына и дочь), младший сын умер в возрасте пяти месяцев, а старший погиб в автокатастрофе. В течение своей жизни принцесса Алиса выполняла множество поручений и принимала участие во многих мероприятиях, в которых участвовала королевская семья. Супруг Алисы умер в 1957 году в Кенсингтонском дворце, сама Алиса жила там до конца своих дней. Она скончалась во сне 3 января 1981 года в возрасте 97 лет и 313 дней. На момент своей смерти она была самой долгоживущей британской принцессой королевской крови. Похоронена вместе со своими мужем и сыном в Королевском кладбище Фрогмор, прямо за мавзолеем королевы Виктории и принца Альберта, в Большом Виндзорском парке. Рядом похоронены ее дочь и зять.

Многие могут задаваться вопросом, а в чем же секрет долголетия всех этих людей? Скорее всего такой продолжительной жизни они обязаны генам, а еще образу жизни. Ведь известно, что за день до своей свадьбы с принцессой Елизаветой ее будущий муж принц Филипп выкурил свою последнюю сигарету. А сама Елизавета II никогда не курила в отличие от ее сестры принцессы Маргарет, которая, впрочем, ушла из жизни в 72 года и курила с 15 лет.

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