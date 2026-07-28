Секрет красоты Одри Хепберн, который удивляет даже сегодня: никакой пластики и минимум косметики

Одри Хепберн / © Associated Press

Реклама

В мире, где индустрия красоты предлагает бесконечные способы «остановить время», а социальные сети всё больше навязывают культ идеальной кожи без единой морщины, образ Одри Хепберн выглядят почти революционно. Она не пыталась бороться с возрастом, не стремилась скрыть прожитые годы и не считала, что красота требует радикальных изменений.

Именно об этом рассказывается в новой биографии«Intimate Audrey», написанной старшим сыном легендарной актрисы Шоном Хэпберном Феррером, как сообщило издание NewBeauty.

Реклама

«Я заслужила каждую из своих морщин»

Одри Хепберн / © Associated Press

По словам Шона, любые разговоры о пластической хирургии были для его матери совершенно неприемлемы. Она не могла смириться с мыслью об изменении своей внешности и считала, что каждая черточка на лице — часть её личной истории.

Реклама

Особенно показательным стал случай, о котором Шон рассказывает со слов фотографа Джона Айзека. Во время одной из гуманитарных миссий ЮНИСЕФ он фотографировал актрису и предложил впоследствии отретушировать морщины на её лице. Ответ Одри стал настоящим манифестом естественной красоты:

«Даже не думайте трогать ни одну из этих морщин. Я заслужила каждую из них»

Эти слова и сегодня звучат как напоминание о том, что годы, которые вы прожили, не стоит скрывать. Для Хэпберн они были символом опыта, радостей, испытаний и жизни, которую она достойно прожила.

Красота без излишеств

Одри Хепберн / © Associated Press

Еще при жизни Одри Хепберн считали одной из самых элегантных женщин мира. В то же время ее собственное отношение к косметике было удивительно сдержанным. В большом интервью для журнала Vogue в 1970-х годах актриса подробно рассказала о своих ежедневных ритуалах красоты. Они оказались гораздо проще, чем можно было представить.

Реклама

Для неё настоящей основой ухода были качественный сон, который, по её словам, делал её «абсолютно счастливой», ароматные ванны и минимальное количество косметики. Одри признавалась, что почти не пользовалась декоративной косметикой. Она оставалась верна своему любимому макияжу глаз: чёрная подводка, тушь для ресниц, тёмно-коричневый карандаш для бровей и светло-розовая помада.

Зато тонального крема или основы под макияж в её косметичке практически не было.

Философия, опередившая своё время

Одри Хепберн / © Associated Press

Сегодня всё больше людей говорят о принятии естественного старения, отказе от навязанных стандартов красоты и праве оставаться собой. Однако Одри сформулировала эти принципы ещё много десятилетий назад.

Она не стремилась выглядеть моложе своего возраста, не считала морщины недостатком и не видела смысла скрывать признаки времени. Для неё настоящая красота рождалась не из косметологических процедур или пластических операций, а из внутренней гармонии, естественности и уважения к собственной истории.

Реклама

Именно поэтому её образ до сих пор вдохновляет дизайнеров, фотографов, актрис и миллионы женщин по всему миру. Её элегантность никогда не зависела от модных трендов или возраста — она была продолжением её характера.

Новости партнеров