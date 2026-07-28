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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Звезды
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57
Время на прочтение
3 мин

Секрет красоты Одри Хепберн, который удивляет даже сегодня: никакой пластики и минимум косметики

Одри Хепберн навсегда осталась символом утончённости, естественной красоты и безупречного стиля.

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Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Одри Хепберн

Одри Хепберн / © Associated Press

В мире, где индустрия красоты предлагает бесконечные способы «остановить время», а социальные сети всё больше навязывают культ идеальной кожи без единой морщины, образ Одри Хепберн выглядят почти революционно. Она не пыталась бороться с возрастом, не стремилась скрыть прожитые годы и не считала, что красота требует радикальных изменений.

Именно об этом рассказывается в новой биографии«Intimate Audrey», написанной старшим сыном легендарной актрисы Шоном Хэпберном Феррером, как сообщило издание NewBeauty.

«Я заслужила каждую из своих морщин»

Одри Хепберн / © Associated Press

Одри Хепберн / © Associated Press

По словам Шона, любые разговоры о пластической хирургии были для его матери совершенно неприемлемы. Она не могла смириться с мыслью об изменении своей внешности и считала, что каждая черточка на лице — часть её личной истории.

Особенно показательным стал случай, о котором Шон рассказывает со слов фотографа Джона Айзека. Во время одной из гуманитарных миссий ЮНИСЕФ он фотографировал актрису и предложил впоследствии отретушировать морщины на её лице. Ответ Одри стал настоящим манифестом естественной красоты:

«Даже не думайте трогать ни одну из этих морщин. Я заслужила каждую из них»

Эти слова и сегодня звучат как напоминание о том, что годы, которые вы прожили, не стоит скрывать. Для Хэпберн они были символом опыта, радостей, испытаний и жизни, которую она достойно прожила.

Красота без излишеств

Одри Хепберн / © Associated Press

Одри Хепберн / © Associated Press

Еще при жизни Одри Хепберн считали одной из самых элегантных женщин мира. В то же время ее собственное отношение к косметике было удивительно сдержанным. В большом интервью для журнала Vogue в 1970-х годах актриса подробно рассказала о своих ежедневных ритуалах красоты. Они оказались гораздо проще, чем можно было представить.

Для неё настоящей основой ухода были качественный сон, который, по её словам, делал её «абсолютно счастливой», ароматные ванны и минимальное количество косметики. Одри признавалась, что почти не пользовалась декоративной косметикой. Она оставалась верна своему любимому макияжу глаз: чёрная подводка, тушь для ресниц, тёмно-коричневый карандаш для бровей и светло-розовая помада.

Зато тонального крема или основы под макияж в её косметичке практически не было.

Философия, опередившая своё время

Одри Хепберн / © Associated Press

Одри Хепберн / © Associated Press

Сегодня всё больше людей говорят о принятии естественного старения, отказе от навязанных стандартов красоты и праве оставаться собой. Однако Одри сформулировала эти принципы ещё много десятилетий назад.

Она не стремилась выглядеть моложе своего возраста, не считала морщины недостатком и не видела смысла скрывать признаки времени. Для неё настоящая красота рождалась не из косметологических процедур или пластических операций, а из внутренней гармонии, естественности и уважения к собственной истории.

Именно поэтому её образ до сих пор вдохновляет дизайнеров, фотографов, актрис и миллионы женщин по всему миру. Её элегантность никогда не зависела от модных трендов или возраста — она была продолжением её характера.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
57
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