Секрет культовой стрелки Тейлор Свифт: как повторить легендарный макияж, ставший её визитной карточкой в сфере красоты

Тейлор Свифт / © Associated Press

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Неважно, в какой период творчества Тейлор Свифт вы влюбились, от кантри-хитов до альбома «Midnights», есть одна деталь, которая неизменно сопровождает певицу с самого дебюта в 2006 году — чёрная стрелка в сочетании с насыщенной красной помадой, об этом рассказало издание InStyle.

Тейлор Свифт / © Associated Press

В начале карьеры это была нежная, почти незаметная изящная линия, которая лишь слегка подчеркивала взгляд. Но по мере творческого взросления артистки менялся и её макияж. К эпохе «Midnights» стрелка стала гораздо шире, графичнее и выразительнее. Почти за двадцать лет скромный акцент превратился в один из самых известных бьюти-образов современной поп-культуры.

Именно эта последовательность, по мнению знаменитого визажиста Нила Скибелли, и сделала макияж Тейлор культовым. По его мнению, её макияж стал культовым потому, что он всегда остаётся узнаваемым. Если посмотреть на архив её образов, можно заметить, что Тейлор почти никогда не перегружает веки тенями. Она делает ставку именно на подводку, которая подчеркивает цвет глаз и красиво очерчивает их форму.

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Необычная история появления знаменитой стрелки

Тейлор Свифт / © Associated Press

Любовь Тейлор к чёрной подводке началась ещё в самом начале карьеры, но настоящий переломный момент произошёл примерно в 2008 году, когда она перешла на жидкую подводку.

Интересно, что этому предшествовал довольно курьезный случай. В интервью 2010 года певица призналась, что во время перелёта в Японию забыла косметичку. Тейлор говорила:

«Я зашла в туалет в самолете и нарисовала стрелки маркером Sharpie. Именно тогда поняла, что пользоваться жидкой подводкой мне гораздо проще. Но повторять этот эксперимент я точно не рекомендую»

Именно после этого случая жидкая подводка стала её неизменным фаворитом.

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Почему Тейлор почти никогда не отказывается от подводки

Тейлор Свифт / © Associated Press

Черная стрелка не просто делает образ эффектным, она служит инструментом, который подчеркивает форму глаз и делает их цвет более выразительным. Контраст чёрной линии красиво обрамляет глаза и привлекает к ним внимание. Именно поэтому Тейлор носит этот макияж практически везде: на концертах, красных дорожках и даже во время баскетбольных матчей.

Кстати, во время гастролей певица часто наносит макияж самостоятельно. Еще в 2010 году она рассказывала, что её концертный макияж состоит из интенсивной чёрной подводки и насыщенной красной помады. В повседневной жизни всё гораздо проще: увлажняющий крем, тональная основа, быстрая линия подводкой, тушь — и образ готов.

Как менялись её стрелки

Тейлор Свифт / © Associated Press

На протяжении большей части 2010-х годов макияж Тейлор оставался довольно сдержанным. Стрелка была тонкой, но достаточно длинной, лишь изредка становилась более выразительной для концертов или фотосессий.

В период сотрудничества с «CoverGirl» (2010–2012) её визажистка использовала жидкую подводку. Она рисовала линию от внутреннего уголка глаза, постепенно расширяя её к внешнему краю и завершая классическим приподнятым «хвостиком».

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Жидкие формулы обеспечивают максимально ровный, насыщенный и точный результат. К тому же большинство из них обладают водостойкими или влагостойкими свойствами, а это особенно важно для длительных концертов, жаркой погоды или насыщенного графика.

Когда стрелка стала ещё смелее

Современный вариант культового образа сформировался после сотрудничества Тейлор с легендарной Пэт Макграт над клипом «Bejeweled». Еще до выхода видео в октябре 2022 года певица появилась на церемонии VMAs с роскошным макияжем в стиле будущего клипа: кристаллы на веках, драматическая чёрная стрелка и сияние.

Пэт Макграт позже рассказала, что источником вдохновения послужили сама Тейлор, название песни и некоторые строчки из неё. Визажистка обратилась к собственным архивам, сочетая губы цвета омбре-красного, кристальные стрелки, драгоценное сияние, нежный румянец и чистую кожу, чтобы с помощью макияжа передать режиссёрское видение певицы.

Макияж, который не теряет актуальности уже почти двадцать лет

Тейлор Свифт / © Associated Press

Несмотря на любовь к экспериментам, Тейлор всегда возвращается к своей классической формуле: чёрная стрелка, красная помада и максимально чистые веки.

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Нил Скибелли обращает внимание ещё на одну характерную деталь: между складкой века и бровью певица почти всегда оставляет нейтральное пространство без насыщенных теней. Именно эта простота создает эффект естественности и придает образу ту самую непринужденность. Кажется, она нашла то, что ей действительно идет, и не пытается это менять.

Как повторить макияж глаз Тейлор Свифт

Тейлор Свифт / © Associated Press

Если вы только знакомитесь с этой техникой, Нил Скибелли советует начать с простого трютика. Сначала поставьте маленькие точки там, где должны заканчиваться обе стрелки — это поможет сделать их симметричными.

Еще один профессиональный совет — рисовать стрелки перед настольным зеркалом, смотреть немного вниз, а локоть опирать на стол. Так рука будет гораздо устойчивее.

Также важно учитывать форму глаз. При опущенных уголках стоит немного приподнять кончик стрелки в направлении складки века, чтобы визуально «открыть» взгляд. Если же у вас миндалевидные глаза, можно позволить себе более широкую стрелку у внешнего уголка.

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Тейлор Свифт / © Associated Press

И главное — не бояться адаптировать образ под себя. Вместо черного можно использовать темно-синий или коричневый лайнер, сделать стрелку направленной вверх или, наоборот, удлинить её. Именно так классический образ превращается в собственный фирменный стиль.

История образа Тейлор Свифт — это напоминание о том, что настоящий стиль не всегда требует кардинальных изменений. Иногда достаточно найти одну деталь, которая идеально подчеркивает вашу внешность, и сделать её своей визитной карточкой. Для Тейлор такой деталью стала чёрная графическая стрелка — простая, элегантная и неизменно эффектная. И, кажется, именно уверенность в собственном образе делает её лучшим бьюти-секретом певицы.

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