Эшли Симпсон и Эван Росс / © Associated Press

Реклама

В воспитании детей нет универсальной инструкции, и даже у знаменитостей с тремя детьми правила порой рушатся на глазах. Эшли Симпсон, мама троих детей, не скрывает, что её семейный распорядок тоже далек от идеала.

В интервью PureWow певица рассказала о домашних правилах, детских бунтах из-за iPad, вечерних сладостях и своей слабости перед детскими глазами, когда речь заходит о наказании.

Реклама

Никакой агрессии

У Симпсонов трое детей разного возраста, а значит, и совершенно разные характеры, потребности и способы проверять родительские границы. Однако есть правило, которое в равной степени касается всех. Эшли категорически не приемлет агрессию, независимо от того, сколько лет ребенку.

Реклама

Это тот случай, когда домашнее правило максимально простое: можно злиться, спорить, обижаться, но бить или проявлять физическую агрессию нельзя.

Самое непопулярное правило в семье

Если и есть что-то, что дети Симпсонов действительно ненавидят, так это ограничение времени, проводимого за экраном. Они терпеть не могут, когда мама забирает iPad. Это правило вызывает наибольшее недовольство. И в этом плане семья Симпсонов, кажется, ничем не отличается от миллионов других семей. Планшет может быть лучшим другом ребенка ровно до той секунды, когда мама говорит «Хватит».

На летних каникулах режим отменяется

Летом правила становятся значительно мягче. Дети могут дольше не ложиться спать, смотреть фильмы и наслаждаться ощущением, что завтра не нужно вставать в школу. Однако с началом учебного года семья снова пытается вернуться к обычному режиму.

Обычно младшие дети Симпсонов ложатся спать около 20:00–20:30. Правда, для 17-летнего подростка это правило уже не действует, а певица честно признает, что после летней свободы вернуть детей к привычному графику бывает непросто.

Реклама

Правило, которое мама не соблюдает

Самое милое признание Симпсон касается сна: в её доме существовало правило, что каждый должен спать в своей кровати, однако со временем оно просто перестало действовать. Эшли разрешила детям спать вместе с ней и теперь пытается понять, как вернуть всех в их собственные комнаты, ведь сделать это гораздо сложнее, чем просто объявить о возобновлении этого правила.

Иногда родители прекрасно знают, как нужно поступать правильно, но в реальной жизни просто позволяют себе ещё одну ночь с ребёнком рядом.

Десерт каждый вечер

В этом плане Симпсон не слишком строга. Ее дети обычно получают что-нибудь сладкое после ужина, и это стало привычной частью семейной жизни. Впрочем, есть нюанс: ведь сладости перед сном не всегда помогают быстро закончить день. Эшли заметила, что после десерта детей бывает сложнее уложить спать.

Поэтому правило примерно такое: сладкое разрешено, но маме потом предстоит пройти ещё один квест и убедить всех, что день закончился.

Реклама

Наказание на неделю

Лучше всего Симпсон характеризует её признание о наказании. Если дети ведут себя непослушно, она может пригрозить им неделей без каких-либо привилегий. Проблема лишь в том, что сама Симпсон редко выдерживает собственный ультиматум. Она признается, что обычно сдаётся первой.

Ее муж в этом вопросе гораздо строже и старается напомнить, что нужно придерживаться своего решения. Однако здесь строгая мама исчезает, и остается просто мама, которая смотрит на своих детей и тает.

Семейные правила Эшли Симпсон выглядят удивительно знакомо для всех родителей: нельзя бить других, у iPad есть ограничения по времени использования, в школе снова ввели ранний отход ко сну, а десерт после ужина — маленькая ежедневная радость.

Возможно, именно в этом и заключается истинная суть родительства: устанавливать границы, стараться их соблюдать, а потом иногда честно признавать, что любовь, усталость и детские объятия сильнее любого расписания.

Новости партнеров